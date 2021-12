Hannover

Was ist wahr, was ist erfunden – und was spielt es überhaupt für eine Rolle, was wahr und was erfunden ist? Hauptsache, die Geschichte ist gut. Und diese Geschichte ist gut: Olivia Wenzel erzählt von dem Leben einer jungen Frau, die immer wieder die Erfahrung macht, nicht dazuzugehören. Das liegt an einem Umstand, für den sie nichts kann: Ihre Hautfarbe ist anders als die der meisten anderen im Land.

Ihr Roman „1000 Serpentinen Angst“ ist ein guter Stoff fürs Theater, einige Häuser haben das Stück auf dem Spielplan. In Hannover wird  das Stück im Ballhof 2 von einem Ensemble gespielt, das im Programmheft als „BIPoC-Ensemble“ ausgewiesen wird; das Akronym steht für „Black, Indigenous and People of Color“. Im Programmheft ist von gemeinsamen Rassismuserfahrungen die Rede, von „Empowerment und Liebe“, von einem Raum, in dem sich die Beteiligten „super schnell sehr sicher miteinander gefühlt haben.“

Wenn die Arbeit fremdbestimmt erzählt wird

Im Programmheft äußert sich auch Regisseurin Miriam Ibrahim zur Theaterkritik. Sie spricht von der Gefahr persönlicher Verletzung: „Das ist durch Kritiken, durch die Beschreibung von dem Abend, in der unsere Arbeit fremdbestimmt erzählt wird. Dadurch können wieder Verletzungen stattfinden. Mir fehlen BiPoC, die Kritiken schreiben.“

Soll Theater ein Schutzraum sein? Sabrina Ceesay, Nicolas Matthews und Minh Duc Pham in „1000 Serpentinen Angst“. Quelle: Isabel Machado Rios

Das ist ein Problem. Wie soll man damit umgehen? Kritikerinnen und Kritiker nach ihrer Hautfarbe einstellen? Schwierig. Kritikerinnen und Kritiker sollen sagen, worum es geht. Sie sollten nachvollziehbar einen eigenen Standpunkt verteidigen. Was würde eine BiPoC-Theaterkritikerin zu diesem Abend sagen? Würde sie das Spiel von Sabrina Ceesay, Minh Duc Pham und Nicolas Matthews eher allgemein loben? Oder würde sie auf die Unterschiede eingehen und vielleicht Sabrina Ceesay besonders hervorheben? Würde sie etwas über die Längen, den Leerlauf und die Wiederholungen in der Inszenierung von Miriam Ibrahim schreiben? Würde sie darauf hinweisen, dass das Wort „Serpentinen“ im Titel nicht gleich bedeutet, dass man Serpentinen auf den Boden pinseln muss, über die dann fortwährend schweißtreibend gerannt und geradelt werden muss?

Vielleicht würde sie das tun. Denn auch eine gute BiPoC-Kritikerin sollte keine Angst haben, sich unbeliebt zu machen.

Am Ende verbindet das Gefühl von Verständnis Publikum und Ensemble

Wahrscheinlich würde sie etwas über das Ende des Abends nach gut anderthalb Stunden schreiben: Wie die Zuschauerinnen und Zuschauer begeistert applaudieren, wie sie sich von ihren Sitzen erheben um dem Ensemble stehend Applaus spenden. Wie den Darstellerinnen im Lachen und in der Begeisterung über den Erfolg die Tränen kommen. Wie da ein großes Gefühl von Verständnis Publikum und Ensemble verbindet.

Aber das würde ein alter, weißer Theaterkritiker wohl auch schreiben.

Info: Weitere Vorstellungen sind für Mittwoch, 15., und Mittwoch, 29. Dezember, geplant.

Von Ronald Meyer-Arlt