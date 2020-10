Hannover

Draußen vor der Oper, wo Verdi zur Großdemonstration mobilisiert hat, ist es laut. Drinnen hingegen herrscht Ruhe, auf der Bühne läuft eine Mitarbeiterin vorbei, wechselt ein paar Worte mit Barbora Horáková und verschwindet wieder. Die Regisseurin steht mitten auf der Bühne und wirkt winzig vor den großen metallenen Pyramiden, schräg neben ihr hängt eine Tafel mit einer Leuchtschrift. Das alles erinnert ein wenig an das Musical „ West Side Story“– es sieht urban und rau aus. Doch Horáková will auf dieser Bühne nicht die moderne Version von „Romeo und Julia“ aufführen, sie hat sich einem anderen Klassiker gewidmet. Am Sonnabend wird hier die Premiere einer sehr populären Oper gefeiert: „Carmen“.

„Was mir wirklich geblieben ist, ist die Ruhe“

Jung und frech, so will Horáková ihre Carmen präsentieren. Es ist das erste Stück, das sie in ihrer neuen Funktion als Hausregisseurin der Staatsoper Hannover inszeniert. Bereits zu Beginn der Spielzeit 2019/2020 ist sie nach Hannover gekommen und sollte ihr Debüt eigentlich schon im März feiern. Doch die Großproduktion von „Griechische Passion“ wurde coronabedingt abgesagt. Sie habe sich lange mit dem Thema beschäftigt, daher sei der Abbruch schmerzhaft gewesen, sagt Horáková. Danach kam erst einmal ein ewiger Sonntag – eternal Sunday, wie sie die Zeit des Lockdowns nennt. Ein Frühjahr, in dem Stille herrschte. „Was mir wirklich geblieben ist, ist die Ruhe“, sagt sie.

Trotzdem konnte sie weiterarbeiten und führte aus der Distanz Regie. „Da merkt man schon wie viel da fehlt“, sagt Horáková. Eine Regisseurin braucht auch immer den Austausch mit ihrem Team. Der ist nun wieder möglich, aber selbstverständlich mit Abstand.

Coronabedingt hat sich viel verändert: Das Stück ist kürzer, die Tänzer und Tänzerinnen tragen Maske, die Chöre sind gestrichen, und das Orchester ist nur mit 25 Personen besetzt.

Egal ob auf der Bühne oder im Zuschauerraum: „Wir machen alles dafür, dass man sich wohlfühlt“, sagt die Regisseurin. Auch die Darstellenden werden auf Distanz gehen, es wird nur kurze Momente der Begegnung geben, etwa beim Mord an Carmen. Doch das Gesicht der Darstellerin wird verdeckt sein. „Ich war überrascht, es lässt sich alles übersetzen“, sagt Horáková. Den Abstand bemerke man gar nicht mehr. Die Corona-Krise dauere eben an. „Da merkt man auch, wie sich die Realität ändert.“

Neue Passagen sollen zu den Ursprüngen führen

Doch eine bloße coronakonforme Übersetzung ist ihr nicht genug: Die Oper sei nicht nur neu arrangiert, sie habe gemeinsam mit dem Komponisten Marius Felix Lange auch neue Passagen hinzugefügt. Aber das sind nur Ergänzungen, die bekannten Arien bleiben unangetastet.

Es soll auch eine Rückkehr zu den spanischen Volksliedern und damit zu Georges Bizet selbst sein, der selbst nie in Sevilla war, aber fasziniert von Spanien gewesen sei, erzählt die Regisseurin. Schon damals bei der Erstaufführung 1875 war die Oper ein Skandal, was wohl auch an der für die damalige Zeit ungewöhnlichen Hauptfigur gelegen haben mag: Carmen arbeitet und gehört einer Schmugglerbande an. Sie ist eine Frau, die frei wählt, wen sie liebt, und wird schließlich von ihrem Verehrer Don José aus Eifersucht ermordet. Über die Beziehung Don Josés zu Carmen sagt Horáková: „Das ist ja keine Liebe, das ist eine Obsession.“

Doch muss man immer und immer wieder die Geschichte einer männlichen Obsession erzählen? Horáková lächelt. Für sie ist der Stoff immer noch aktuell. Mordakte an Frauen kämen in vielen Ländern vor. Sie habe sich hingegen gefragt, was würde Carmen dazu sagen? Deshalb wird nicht nur Don José zur Wort kommen, es wird auch eine Erzählstimme von Carmen geben. Sie verspricht, dass es ein sehr weiblicher Blick auf „Carmen“ wird. „Für mich ist Carmen genau das, frech zu sein, ein wenig über die Grenzen zu gehen, auszuprobieren, wie sich das Leben anfühlt“, fasst Horáková zusammen. „Sie ist jemand, der sich seinen Ängsten stellt.“

Die bereits ausverkaufte Premiere von Carmen findet am Sonnabend, 24. Oktober, statt. Alle Termine finden Sie auf der Homepage der Staatsoper.

