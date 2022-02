Herr Glashoff, es geht ins dritte Jahr der Pandemie. Viele ihrer Veranstaltungen mussten ausfallen, zuletzt der Auftritt von Simon Rattle und dem London Symphony Orchestra im Kuppelsaal. Jetzt steht das nächste Orchesterkonzert der Reihe an: Wie blicken Sie in die Zukunft?

Zunächst haben wir uns entschieden, das Konzert mit den Bamberger Symphonikern und Pianistin Hélène Grimaud am Montag im Kuppelsaal durchzuführen, obwohl die Bedingungen es eigentlich unmöglich machen: Noch immer gilt in Niedersachsen eine pauschale Besucherobergrenze von 500. Das bringt große logistische Schwierigkeiten mit sich, weil wir allein schon mehr als 900 Abonnenten haben. Und wirtschaftlich ist es natürlich gar nicht. Aber es ist dringend nötig, jetzt ein Zeichen zu setzen. Auch die Künstler haben uns darum gebeten und entsprechende Kompromissbereitschaft angeboten.

Ein Zeichen für was?

In Niedersachsen wird der besondere Schutz der Kultur bei der Ausgestaltung der Corona-Schutzverordnung noch immer nicht beachtet. Darum wollen wir zeigen, dass es trotz allem möglich ist, Konzerte durchzuführen, bei denen sich alle Beteiligten sicher fühlen können.

Problemfall Niedersachsen

Das müssen Sie erklären.

In anderen Bundesländern wie zum Beispiel in Hamburg hat man sich darauf besonnen, dass kulturellem Erleben und künstlerischen Produzieren ein besonderer Schutz einzuräumen ist. So schreibt es das Infektionsschutzgesetz auch vor. Die Länder haben die Pflicht, Beschränkungen des Kulturbetriebs besonders zu begründen. Dieser Pflicht ist Niedersachsen nicht ernsthaft nachgekommen. In den anderen Ländern schaut man längst genau auf die konkreten Bedingungen vor Ort. Da geht es um die jeweilige Spielstätte, die Gesamtkapazität, die Belüftungssituation und Hygiene-Schutzkonzepte. Das hat gerade in klassischen Konzertsälen vielerorts den Spielbetrieb ermöglicht. Die starren Regeln der niedersächsischen Winterruhe aber haben das unmöglich gemacht.

„Die Künstler haben uns gebeten, ein Zeichen zu setzen“: Hélène Grimaud 2017 bei ihrem letzten Auftritt im Kuppelsaal mit dem Orchestra di Santa Cecilia. Quelle: Katrin Kutter/Archiv

Was bedeutet es, wenn Veranstalter hier auf solche Bedingungen stoßen?

Ich sehe schon die Gefahr, dass Niedersachsen seine Stellung als Kulturland und Hannover seine Stellung als Kulturmetropole einbüßen. Wir sind noch nicht am Ende der Pandemie: Wenn man unter denselben Bedingungen des Infektionsgeschehens nicht in Hannover spielen kann, aber sehr wohl in der Kölner und Berliner Philharmonie, dann wird das perspektivisch schwierig. Wenn hier weiter die Kultur und die Spezifika der einzelnen Spielstätten ignoriert werden, dann werden wir kaum ein Angebot auf dem bisherigen Niveau aufrechterhalten können. Das ist insofern dramatisch, dass die Künstlerinnen und Künstler grundsätzlich sehr gern in Hannover spielen wollen, und das Publikum sich auch auf diese Auftritte freut.

Kulturleben nicht regionalisieren

Man hört oft, dass das Publikum wieder im großen Stil Konzerte besuchen würde, wenn es denn ginge. Aber stimmt das eigentlich? Worauf stützen Sie diese Annahme?

Das ist unsere Beobachtung aus dem Herbst: Unsere Konzerte hier waren immer ausverkauft zu den jeweils gültigen Besucherobergrenzen, die damals ironischerweise höher lagen als jetzt. Dazu kommen Beobachtungen aus anderen Städten, in denen wir ohne Unterbrechung spielen konnten: Wenn viele Konzerte angeboten werden, kommen auch viele Leute. Umgekehrt gilt aber wohl auch: Je länger man keine Konzerte anbietet, desto mehr werden die Leute vom Konzertbetrieb entwöhnt. Auch darum müssen wir das jetzt wieder ermöglichen, damit die Menschen erleben, wie wunderbar so ein Livekonzert sein kann.

In Hannover gibt es zwei große subventionierte Orchester, die spielen, wann immer es irgend möglich ist. Kann die Stadt künftig noch zusätzliche Konzerte verkraften? Und braucht das Publikum noch viele Gäste von außen?

Auf alle Fälle. Es ist fantastisch, was die Radiophilharmonie und die Oper machen, aber die Kulturszene lebt sehr stark vom Austausch. Es ist wichtig, internationale Künstlerinnen und Künstler auch hier in Hannover präsentieren, die andere Werke spielen, persönliche Interpretationen präsentieren und ihre kulturelle Identität einbringen. Wir wollen ja nicht, dass das Kulturleben komplett regionalisiert wird. Das geht dem Publikum nach meiner Wahrnehmung auch so: Natürlich geht man gern zur Radiophilharmonie, aber man hört eben auch gern mal London Symphony mit Simon Rattle.

Lang Lang kommt im Herbst

Rückkehr nach elf Jahren: Lang Lang 2011 beim Konzert im Kuppelsaal. Am 11. Oktober will er wieder dort spielen. Quelle: Rainer Dröse/Archiv

Sie sehen also die Chance, dass es nach der Pandemie weitergeht wie zuvor – auch unter den Vorzeichen des Klimawandels?

Die Beliebigkeit im Tourneegeschäft wird abnehmen, und das ist auch gut so. Es wird aber sicherlich weiter Konzerte mit besonderen Künstlern, Ensembles oder Orchestern geben. Natürlich achten alle darauf, klimabewusster zu reisen: Man versucht, Flüge zu vermeiden und die Stationen einer Tour besser zu legen. Auch deshalb wäre es sehr schade, wenn Hannover, das logistisch eigentlich eine hervorragende Stellung in Deutschland hat, komplett von der Bildfläche verschwinden würde.

Zur Person Burkhard Glashoff ist 1970 in Hannover geboren und ist Geschäftsführer der Hamburger Konzertdirektion Dr. Rudolf Götte, die unter anderem die Pro-Musica-Konzertreihen in Hannover veranstaltet. Das Konzert mit Hélène Grimaud am 21. Februar ist ausverkauft. In den nächsten Konzerten im Kuppelsaal kommen das City of Birmingham Symphony Orchestra mit der Dirigentin Mirga Gražinytė-Tyla und dem Cellisten Sheku Kanneh-Mason (20. März). Am 28. Mai sind das Orchestre de Paris unter Leitung von Manfred Honeck und Pianist Igor Levit zu Gast. Karten und weitere Infos unter Telefon (0511) 3530665.

Mit dem Konzert am Montag setzten Sie wohl auch ein Zeichen für den eigenen Optimismus. Gibt es schon Pläne für die Zeit nach dem Sommer?

Die Pläne sind so gut wie fertig. Ein kleiner Vorgeschmack auf die kommende Saison ist das Konzert von Lang Lang, der am 11. Oktober in den Kuppelsaal kommt. Es ist auch ein Beispiel dafür, wie man die großen internationalen Stars nach Hannover holen kann, ohne CO2-Sünden zu begehen, weil Lang Lang mit einem seiner Lieblingsorchester kommt: der großartigen Kammerphilharmonie aus Bremen unter Leitung von Paavo Järvi.

