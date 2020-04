Hannover

Es kommen wieder bessere Zeiten: Daran erinnert der hannoversche Klassikveranstalter Pro Musica, wenn er gerade jetzt sein Programm für die nächste Saison veröffentlicht. Noch ist nicht klar, was mit den längst geplanten Auftritten in den kommenden Wochen passiert, und auch die weitere Zukunft bleibt völlig offen. Trotzdem ist ein neu aufblühendes Konzertleben im Herbst heute immerhin vorstellbar – und in jedem Fall sehr wünschenswert.

Denn die neue Saison soll Superstars wie den Pianisten Lang Lang (am 2. Mai 2021) und den Tenor Jonas Kaufmann (am 22. Dezember) nach Hannover führen. Vor allem aber wird sie geprägt von einem Musiker, der wohl gestärkt aus der Corona-Krise hervorgehen wird: Der Pianist Igor Levit zieht derzeit mit seinen täglich gestreamten Hauskonzerten ein riesiges neues Publikum an. Ab Herbst soll er bei Pro Musica wieder live zu erleben sein – in gleich drei Konzerten. Außerdem hat er den Veranstalter überzeugt, eine neue Reihe mit zusätzlichen Konzerten aufzulegen.

Tenor Jonas Kaufmann präsentiert am 22. Dezember ein weihnachtliches Programm. Quelle: Dieter Roosen

Ende für die laufende Saison?

Der Saisonauftakt mit drei großen Beethoven-Sonaten am 2. Oktober ist dabei ein Nachholtermin: Das Konzert ersetzt Levits für den 18. April angesetzten Auftritt im Funkhaus, der wegen des geltenden Auftrittsverbots entfällt. Die Karten bleiben für den neuen Termin gültig. Wie es im Mai und Juni weitergeht, hängt von weiteren Verordnungen des Landes ab, sagt Pro-Musica-Geschäftsführer Burkhard Glashoff: „Noch ist aber unklar, ob und wann weitere Verbote kommen, und wie lange sie gelten.“ Als „Worst-Case-Szenario“ rechnet Glashoff mit einer Absage der kompletten laufenden Saison. Für alle abgesagten Konzerte bekommen Abonnenten automatisch entsprechende Guthaben verbucht, Einzelkarten können an den Konzertkassen zurückgegeben werden, an denen sie gekauft wurden.

Pro-Musica-Mastermind: Igor Levit hat die neue Reihe „Fokus Klavier“ angeregt. Quelle: Felix Broede

In der kommenden Saison rundet sich Levits Nachholtermin mit zwei weiteren Konzerten am 15. November und 20. Juni 2021 fast zu einem Zyklus der Beethoven-Sonaten. Gleichzeitig markieren die Abende den Start der neuen Aboreihe „Fokus Klavier“ im Funkhaus, mit der Pro Musica sein Angebot auf Anregung von Levit deutlich erweitert. Außer dem hannoverschen Klavierprofessor werden in der Reihe populäre Musiker wie Khatia Buniatishvili und der Isländer Víkingur Ólafsson zu hören sein. Auch Altmeister Grigory Sokolov findet hier (am 28. April 2021) eine neue Konzertheimat.

Ein Popstar der Klassik: Khatia Buniatishvili kommt für einen Soloabend zurück nach Hannover. Quelle: Insa Cathérine Hagemann

Ein großer Dirigent

In der sechsteiligen Orchesterreihe im Kuppelsaal sind unter anderem das London Philharmonic Orchestra mit Christoph Eschenbach (28. Oktober) und das Orchestra dell' Accademia Nazionale di Santa Cecilia mit Antonio Pappano (12. November) zu hören. Der große Dirigent Paavo Järvi kommt nach langer Abwesenheit gleich zweimal nach Hannover: am 25. März mit seinem Züricher Tonhallenorchester und am 2. Mai 2021 mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und Lang Lang.

Pianist Lang Lang spielt am 2. Mai 2021 Beethovens zweites Klavierkonzert mit Paavo Järvi und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen Quelle: Gregor Hohenberg/DG

Auch die Wiener Symphoniker waren hier bislang selten zu hören – ein Auftritt des Orchesters mit seinem Chefdirigenten Andrés Orozco-Estrada und der viel gelobten italienischen Pianistin Beatrice Rana am 6. Dezember soll das ändern. Als Solisten sind ansonsten der Geiger Joshua Bell (18. Januar), Pianist Jan Lisiecki (19. Februar) und Cellist Kian Soltani angekündigt. Die Pianistin Yuja Wang ist gleich zweimal im Programm vertreten: mit Liszts Klavierkonzert am 12. November und in kleiner Besetzung im Funkhaus am 10. Mai 2021.

Loriot , Wagner, Liefers

In der Funkhaus-Reihe mit sechs Konzerten gibt es unter anderem eine Aufführung sämtlicher Brandenburgischen Konzerte von Bach mit Reinhard Goebel und den Berliner Barock Solisten, sowie einen Auftritt des Countertenors Philippe Jaroussky. Außerdem sind der Geiger Christian Tetzlaff und der Oboist Albrecht Meyer eingeladen. Die Reihe „Talente entdecken“ soll im Kleinen Sendesaal mit fünf Konzerten fortgesetzt werden.

Falls das derzeit geplante Konzert mit Schlagzeuger Martin Grubinger in drei Wochen abgesagt werden sollte, kann man sich mit einem weiteren schon gebuchten Termin des Schlagzeugers trösten: Am 29. Mai 2021 spielt er ein Sonderkonzert im Funkhaus. Außerhalb der Aboreihen kommt auch Schauspieler Jan Josef Liefers, der mit einem großen Sängerensemble und der Staatskapelle Weimar am 2. Februar Loriots Wagner-Version „Der Ring an einem Abend“ präsentiert. Weitere Pro-Musica-Gäste sind Klaus-Maria Brandauer (2. November), Daniel Hope (20. Dezember) und Jazzsänger Curtis Stigers (22. Januar).

