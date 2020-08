Pro Musica holt das London Symphony Orchestra im Oktober nach Hannover

Hannover

Das klassische Konzertleben in Hannover wird bereits in den kommenden Wochen wieder hochgefahren. Während die NDR Radiophilharmonie ihr reguläres Programm bis Ende des Jahres abgesagt hat und stattdessen ab September zu extra konzipierten „Zwischenzeit-Konzerten“ einlädt, will der Konzertveranstalter Pro Musica möglichst weit an seinen bisherigen Plänen festhalten.

Natürlich kann das nur unter den derzeit erlaubten Bedingungen geschehen, vor allem, was die Besucherzahlen betrifft: Im Funkhaus sind derzeit maximal 270 Zuhörer zugelassen, im Kuppelsaal darf die Zahl von 500 nicht überschritten werden. Erstaunlich wenig ändern wird sich aber wohl bei der Auswahl der Künstler, die hier auftreten: Viele internationale Künstler und sogar Orchester sollen wie ursprünglich geplant zu ihren Gastspielen in den Kuppelsaal kommen. Fest steht bereits ein Besuch aus England: Am 28. Oktober wird das London Symphony Orchestra mit dem Dirigenten Christoph Eschenbach und dem Geiger Ray Chen nach Hannover kommen.

Anzeige

Kein Ballermann-Klientel

„Jetzt wieder anzufangen ist der einzige Weg, das Kulturleben wieder aufblühen zu lassen“, sagt Burkhard Glashoff, der Geschäftsführer von Pro Musica. Dabei sei es wichtig, die unterschiedlichen Situationen in der Veranstaltungsbranche zu differenzieren. „Wir können nicht die größten Problemfälle als Maßstab für alle nehmen“, so Glashoff. Konzertsäle seien gut klimatisiert und groß genug, um die Zuhörer mit Abstand zueinander zu platzieren. Zudem seien die klassischen Konzertbesucher sehr diszipliniert und verständnisvoll, wenn es um die Umsetzung von Hygienekonzepten gehe. Anders gesagt: „Die Ballermann-Klientel ist eher nicht unserer Publikum.“

Weitere HAZ+ Artikel

„Wir können nicht die größten Problemfälle als Maßstab für alle nehmen“: Pro-Musica-Geschäftsführer Burkhard Glashoff. Quelle: Michael Thomas

Erlebt hat Glashoff das gerade selbst als Zuhörer bei Konzerten der Salzburger Festspiele, die sich als Vorreiter für den kulturellen Neustart nach dem Lockdown verstehen. „Da fühlt sich im Publikum alles sehr sicher an“, sagt er. Rückenwind kommt auch von verschiedenen Studien, die derzeit die Situation in Konzertsälen untersuchen. Gerade sorgt eine Veröffentlichung der Berliner Charité für Diskussionen, die eine Begrenzung der Zuschauerzahl in klassischen Konzerten für nicht mehr nötig hält und für kleine Sicherheitsabstände zwischen den Künstlern plädiert. „Es gibt jedenfalls genug Konzepte, die zeigen, wie man veranstalten kann, ohne Publikum und Künstler zu gefährden“, glaubt Glashoff.

Lesen Sie auch:

Mehrere kürzere Konzerte

Damit die Konzerte nicht nur möglichst sicher, sondern auch wirtschaftlich durchführbar sind, werden die Künstler in der Regel mehrfach auftreten, um möglichst viele Zuhörer zu erreichen. Dafür werden die meisten Programme etwas verkürzt – angedacht sind jeweils Spieldauern von 60 bis 70 Minuten, sodass auch keine Pause nötig ist. „Die Künstler sind alle sehr flexibel und kreativ, was das angeht“, sagt Glashoff. Einige würden ihre Programme wiederholen, andere entschieden sich für unterschiedliche Werke in ihren Auftritten.

Heimspiel zum Saisonstart: Pianist Igor Levit spielt am 2. Oktober gleich mehrere Konzerte im Funkhaus. Quelle: Moritz Frankenberg

Derzeit ist man bei Pro Musica noch in der Feinabstimmung für die einzelnen Konzerte. Sicher ist allerdings bereits, dass der Auftritt des Schlagzeugers Alexej Gerassimez mit dem Signum Saxofon Quartett, das für den 8. September geplant war, noch einmal verschoben werden muss – voraussichtlich auf den Sommer 2021, die Karten behalten ihre Gültigkeit. Nach einem Benefizkonzert für Live Music Now, das Pro Musica am 26. September gemeinsam mit dem NDR im Funkhaus organisiert, startet die eigentliche Saison mit mehreren Auftritten des Pianisten Igor Levit am 2. Oktober. Alle Details will man bei Pro Musica in der kommenden Woche klären.

„Wir tasten uns zunächst langsam ran und werden unsere Konzepte permanent überprüfen und anpassen“, sagt Glashoff. „Wir wollen zeigen, dass Konzerte in dieser Form funktionieren – und dass sicher noch mehr möglich ist.“ Das allerdings ist auch bitternötig, glaubt der Pro-Musica-Geschäftsführer: „Wenn der Spielbetrieb in der Saison 2020/2021 nicht sukzessive wieder flächendeckend hochgefahren wird, wird es Veranstalter wie uns nicht mehr geben.“

Von Stefan Arndt