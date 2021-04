Hannover

Der hannoversche Klassikveranstalter Pro Musica schafft sich eine eigene Öffnungsperspektive. Nachdem die aktuelle Saison coronabedingt ausgesetzt werden musste, gibt es nun einen offenbar belastbaren Plan für den Neustart: Am 3. November soll mit einem Auftritt der Geigerin Anne-Sophie Mutter das erste Konzert im Kuppelsaal nach anderthalb Jahren stattfinden. Danach soll eine „hochkarätige Saison ohne Kompromisse“ folgen, wie Geschäftsführer Burkhard Glashoff sagt: „Ich hätte diese Konzerte so auch ohne Corona geplant.“

Das gilt auch für das Volumen: Insgesamt soll es bis zum Mai 2022 wie in normalen Jahren üblich mehr als 20 Konzerte in vier Reihen geben. Für die Orchesterserie im Kuppelsaal, mit der Mutter die Saison eröffnet, sind die großen Orchester aus London, Rotterdam und Bamberg angekündigt. Das City of Birmingham Symphony Orchestra wird erstmals mit seiner viel gepriesenen Chefdirigentin Mirga Gražinyte-Tyla in Hannover zu hören sein und das Orchestre de Paris begleitet hier den Pianisten Igor Levit.

Zurück zu Hause

In einer Videobotschaft für Pro Musica drückt Levit seine Vorfreude auf die geplanten Auftritte aus: „Jetzt darf ich bald wieder nach Hause – in den Saal, in dem ich als Zuhörer groß geworden bin“, sagt er. Damit meint Levit allerdings nicht den Kuppelsaal, sondern den Großen Sendesaal im Funkhaus, in dem der Pianist zusätzlich in der neu geschaffenen Klavierreihe zu hören sein wird.

Mit einer Serie aus fünf Konzerten mit großen Pianisten und Pianistinnen wollte Pro Musica erstmals in der ausgesetzten Saison der Klavierstadt Hannover die Ehre erweisen. Nun soll die Premiere in der neuen Spielzeit sein. Neben Levit werden dabei Rudolf Buchbinder und Grigory Sokolov zu hören sein. Außerdem kommen Jan Lisiecki und Khatia Buniatishvili, die ihren zuletzt ausgefallenen Auftritt nachholen will.

Auch der Countertenor Philippe Jaroussky soll sein für das vergangene Jahr geplante Programm im Funkhaus nachholen. Zudem sind dort Klarinettistin Sabine Meyer, Cellistin Sol Gabetta und die Geiger Daniel Hope, Julia Fischer und Nemanja Radulović vorgesehen.

Wie viele Menschen dürfen in den Saal?

Offiziell veröffentlicht wird dieses Programm aber erst, wenn zumindest einige Ungewissheiten geklärt sind. „Die Planung ist so natürlich kein Luftschloss“, sagt Glashoff – dennoch würden einige Details wie genaue Programme und Besetzungen erst endgültig angekündigt, wenn absehbar sei, mit welchen Bedingungen etwa bei Abstandsregeln auf der Bühne und internationalen Reisebeschränkungen zu rechnen sei. Glashoff will die Saison daher erst im Juni oder Juli vorstellen. Dann soll auch der Kartenvorverkauf starten. Die Kündigungsfrist für bisherige Abonnenten wird daher bis Juli verlängert.

„Ich rechne jetzt nicht mit einer großen Kündigungswelle“: Pro-Musica-Geschäftsführer Burkhard Glashoff. Quelle: Sebastian Madej

Vor allem erhofft er sich Glashoff bis zum Sommer Klarheit darüber, wie viele Zuhörer in einem Saal sitzen dürfen. Möglich ist ein Szenario mit viel Abstand, wie es nach dem ersten Lockdown erforderlich war. Die Plätze sind dabei nur zu 25 bis 30 Prozent besetzt – in diesem Fall würde es wohl wie im vergangenen Herbst mehrere kürzere Konzerte mit demselben Programm geben. Der nächste Schritt wäre eine Platzbelegung im Schachbrettmuster, bei der je ein Platz vor, hinter und neben einem Sitz frei bleibt und der einer Auslastung von 50 Prozent entspricht. Schließlich hält Glashoff im Laufe des kommenden Jahres auch wieder eine Vollbesetzung für möglich. „Wahrscheinlich wird es eine stufenweise Steigerung der Auslastungen geben“, glaubt er.

Corona-Konzerte noch im Juni?

Ob es noch vor November Konzerte geben wird, hängt von der Entwicklung der Infektionszahlen ab. „Ich erwarte, dass wir wieder Corona-Konzerte machen können, sobald die Inzidenz unter 100 fällt“, sagt Glashoff. Vorbereitet wären bis Ende Juli noch sechs mögliche Programme unter anderen mit den Berliner Barocksolisten und Bachs „Brandenburgischen Konzerten“ und einem Klavierabend des Isländers Víkingur Ólafsson. Diese Konzerte wären eine Möglichkeit, die Guthaben einzulösen, die viele Besucher durch die Absagen der vergangenen Monate gesammelt haben. Ansonsten werden die Beträge in der neuen Saison verrechnet.

Dass bislang relativ wenige Tickets oder Abonnements ausbezahlt wurden, sieht Glashoff als gutes Zeichen. „Ich rechne jetzt nicht mit einer großen Kündigungswelle“, sagt er. Die Sehnsucht nach der Rückkehr der Livekonzerte und der kulturelle Nachholbedarf seien sehr groß.

In jedem Fall gilt das für die Musikerinnen und Musikern, wie auch die Videobotschaft von Anne-Sophie Mutter zeigt: Sie freue sich, wieder „im wunderbar renovierten Kuppelsaal“ für das hannoversche Publikum zu spielen, so die Geigerin: „Juhu, kann ich nur sagen.“

Von Stefan Arndt