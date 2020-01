Hannover

Manchmal bleibt nur die Kunst. Manchmal ist Kunst das Einzige, was hilft. Wie Kunst zur Überlebensstrategie werden kann, will die Ausstellung „How to Survive“ zeigen, die am 14. November im Sprengel-Museum eröffnet wird. Gustav Metzger (1926–2017), Shusaku Arakawa (1936–2010), Madeline Gins (1941–2014) und Alina Szapocznikow (1926–1973) haben sich in ihren Arbeiten mit existenziellen Fragen auseinandergesetzt. Sie zeigen, wie Schicksalsschläge im kreativen Akt der Selbstermächtigung zum Material von Kunst werden können. So hat die Holocaust-Überlebende Alina Szapocznikow ihre eigene Krebserkrankung als Anlass für die Gestaltung von Skulpturen genommen.

An der Grenze des Vorstellbaren

Mika Rottenberg, die aktuelle Trägerin des Kurt-Schwitters-Preises der Niedersächsischen Sparkassenstiftung fragt in „Spaghetti Blockchain“ ab dem 9. Februar 2020 nach dem Zusammenhalt der Materie. Quelle: Mika Rottenberg (Videostill)

Auch weiteren großen Fragen widmet sich das Sprengel-Museum in diesem Jahr. Mika Rottenberg, die aktuelle Trägerin des Kurt-Schwitters-Preises der Niedersächsischen Sparkassenstiftung, setzt sich in ihren Arbeiten mit dem auseinander, was die Welt zusammenhält. Ihr neues Video „Spaghetti Blockchain“ wird in ihrer Ausstellung (vom 8. Februar bis 10. Mai im Sprengel-Museum) Europapremiere haben. Es geht um Schaum, um Atommodelle aus Spaghetti und Marshmallows und Obertongesang. Und darum, dass es die Kunst ist, mit der die Grenzen des Vorstellbaren erreicht werden können.

Stürmische Zeiten: Carroll Dunhams „New Time Storm“ trifft im Sommer 2020 im Sprengel-Museum Hannover auf Werke von Alber Oehlen. Quelle: Carroll Dunham

Oehlen trifft auf Dunham

Die dritte große Ausstellung im Sprengel-Museum präsentiert Bäume. Vom 6. Juni bis 18. Oktober zeigt das Sprengel-Museum Carroll Dunham und Albert Oehlen, zwei einflussreiche Maler einer Generation: Dunham wurde 1949 geboren, Oehlen 1954. Im Sprengel-Museum bietet man die Möglichkeit eines Motivvergleichs: Beide Maler haben sich intensiv mit dem Thema Bäume beschäftigt.

Avantgardeplakate aus Depot

Vom 12. August bis zum 15. November 2020 zu sehen: Russische Filmplakate der 1920er-Jahre – ein Fund aus dem Depot des Sprengel-Museums. Quelle: Aleine Gwose

Die drei großen Ausstellungen, die Museumsdirektor Reinhard Spieler mit seinem Team für dieses Jahr im Sprengel-Museum plant, werden von einer Reihe kleinerer Ausstellungen flankiert. Die Grafikabteilung ist mit vier neuen Ausstellungen vertreten, darunter befindet sich auch eine Schau mit Filmplakaten der Russischen Avantgarde (vom 12. August bis zum 15. November). Die 34 Plakate sind eher zufällig im Museumsdepot entdeckt worden. „Die Präsenz war nicht richtig bekannt“, sagte Kuratorin Karin Orchard.

Einblicke in den DDR-Alltag

Die Abteilung Fotografie und Medien präsentiert in diesem Jahr sechs neue Ausstellungen, darunter auch „Tektonik der Erinnerung“ (vom 17. Juni bis 20. September) von Christian Borchert (1942–2000), einem bedeutenden Fotografen der DDR und der Nachwendezeit. Darin ist auch das Bild „Familie B.“ zu sehen. Die drei Personen am Küchentisch schauen den Betrachter direkt an – der wird zum Gast in einer anderen Welt und in einer anderen Zeit.

Weniger Platz wegen Sanierungsarbeiten 150.000 Besucher hatte das Sprengel-Museum im vergangenen Jahr. Museumsdirektor Reinhard Spieler ist damit sehr zufrieden. „Das ist ein toller Wert“, sagte er bei der Vorstellung der Museumspläne für das aktuelle Jahr. In diesem Jahr gibt es wegen der laufenden Umbaumaßnahmen zum Brandschutz nur 16 statt 20 Ausstellungsprojekte. Die Räume der oberen Sammlung, etwa ein Viertel der Ausstellungsfläche des Museums, bleiben geschlossen.

Mit dem Thema „Zuhause“ beschäftigt sich noch eine andere Fotoausstellung des Museums. „Zuhause“ ist das Thema eines Wettbewerbs für junge Fotografen, den das Wohnungsunternehmen Vonovia ausgeschrieben hat. Die Gewinnerarbeiten werden vom 5. Dezember 2020 bis zum 3. März 2021 im Sprengel-Museum gezeigt, die Shortlist zum Preis wird in der Städtischen Galerie Kubus zu sehen sein. Eine weitere Zusammenarbeit pflegt das Sprengel Museum mit der Galerie Feinkunst. Dort eröffnet bereits am 1. Februar eine Ausstellung mit Werken der jungen Künstlerin Marlene Bart.

