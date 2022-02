Hannover

Was tun bei einem Konzert, das im Pavillon bereits zweimal verschoben wurde? Das Programm von vor drei Jahren spielen, um die Zuhörer bei der Stange zu halten? Oder hat sich die für ihre lustvollen weltmusikalischen Ausflüge bekannte Band Quadro Nuevo auch in der Corona-Pause umorientiert? Auf Reisen seien sie gewesen, sagen die Musiker zwischen den Stücken. Den Berg Kerkis, den höchsten Gipfel der Ostägäis, haben sie bestiegen. Durch Ägypten seien sie gereist und auch ein Segeltörn auf dem Mittelmeer haben sie zur kreativen Inspiration genutzt. Das Ergebnis: ein neues Album mit dem bezeichnenden Namen „Mare“.

Neapolitanische Leichtigkeit

Das Nachholkonzert ist also gar keines, sondern eher ein inspirierter Neuanfang mit alten Stärken. Quadro Nuevo spielen fast ausschließlich Eigenkompositionen vom neuen Album. Der Tango als vornehmliche Inspiration ist dabei ein wenig in den Hintergrund getreten. Die Reise geht zuerst nach Brasilien mit dem Song „Sambadi Didi“. Inspiriert von Homers „Odyssee“ irrlichtern Mulo Francel (Saxofone, Klarinette), Andreas Hinterseer (Akkordeon, Vibrandoneon), Chris Gall (Piano) und Didi Lowka (Bass) dann zwischen orientalischen Klangfantasien und neapolitanischer Leichtigkeit. In Songs wie „Café Groppi“, „Ragazzo Samba“ oder „Ikarus’ Dream“ ist das Fernweh ganz nah. Und der Zuhörer darf träumen von sonnenüberfluteten Stränden und Meeresrauschen mit funkelnden Sternenhimmel.

Auf großer Klangreise: Andreas Hinterseer von Quadro Nuevo im Pavillon. Quelle: Samantha Franson

Ein Song ist den genrefremden Brit-Poppern von Radiohead gewidmet. Immer wieder habe Pianist Chris Gall versucht, sein Stück Radiohead-Sänger Thom Yorke anzubieten, ohne Rückmeldung. „Aus Mitleid“ habe der Rest der Band daher beschlossen, aus der Gitarrenpopnummer eine typisch weltumarmende Quadro-Nuevo-Nummer zu machen – mit verzwickter Rhythmik, beißender Ironie und sonniger Melodik. Die neuen Quadro Nuevo sind also ganz die alten. Sie kennen ihre Wurzeln, aber wissen, wo der Horizont liegt.

Von Bernd Schwope