Sie kann es nicht lassen. Wenn die Polizei bei einem Mordfall nicht weiterkommt, schaltet sich Charlotte Stern ein. Dabei könnte die ehemalige Leiterin des hannoverschen Polizeiarchivs eigentlich den Ruhestand in ihrer Wohnung in der Südstadt genießen.

Verdeckte Ermittlungen im Internat

Nach „ Eichengrund“ hat Autorin Claudia Rimkus nun den nächsten Krimi rund um die hannoversche Miss Marple geschrieben. In „Rabeneck“ ermittelt Charlotte Stern wieder verdeckt – als Vertretungslehrerin in einem Internat, in dem eine Lehrerin ermordet wurde und zwei Schülerinnen verschwunden sind.

Schon im ersten Teil war die rüstige Pensionärin undercover unterwegs, um Morde in einer Seniorenresidenz aufzuklären. Mit einigen Bewohnern, die mittlerweile eine chaotische Senioren-WG aufgemacht haben, ist sie auch im Fortsetzungsroman noch befreundet. Diese schrulligen, aber liebenswerten Figuren sind es, die die Erzählungen von Rimkus ausmachen. Sie trösten den Leser auch über die nur schleppend anlaufende Handlung hinweg.

Senioren im Mittelpunkt

Die Kernbotschaft der Krimis um Charlotte Stern ist: Alte Menschen müssen keine Randfiguren sein. Sie können ebenso abenteuerlustig, geschickt und frisch verliebt sein wie jüngere Charaktere.

Info: „Rabeneck“ erscheint am 11. März im Gmeiner Verlag. Der dritte Teil der Reihe soll unter dem Titel „Uhlenbrock“ im Frühling 2021 erscheinen, an einem vierten Teil schreibt Rimkus schon. Die Premierenlesung von Rabeneck findet am Sonnaben, 21. März, um 15 Uhr im Sofaloft statt.

Von Johanna Stein