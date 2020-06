Hannover

Auf der neuen Bühne im Großen Sendesaal des Funkhauses war zuletzt der Zollstock das wichtigste Instrument. Wie viele Musiker können hier sitzen, wenn man alle geltenden Abstandsregeln einhält? Nach derzeitigem Stand ist Platz für jeweils 27 Mitglieder der eigentlich 75-köpfigen NDR Radiophilharmonie – immerhin genug, um den Proben- und Konzertbetrieb wieder aufzunehmen. Darum wird von der kommenden Woche an wieder im Funkhaus gespielt.

Beim Konzert am Freitag, 19. Juni, das der Alte-Musik-Experte Jan Willem de Vriend leiten wird, ist allerdings noch kein Publikum zugelassen – das Orchester spielt sein Programm mit Barockmusik vorerst nur für Zuschauer im Internet. Jeden Dienstag um 20 Uhr sind die aufgezeichneten Konzerte auf der Seite der Radiophilharmonie abrufbar. Dabei soll es aber nicht bleiben. „Ich warte sehnsüchtig auf die Erlaubnis, wieder Zuhörerinnen und Zuhörer im Großen Sendesaal zuzulassen“, sagt Andrew Manze, der Chefdirigent des Orchesters. „Wir wollen ja so viele Menschen wie möglich mit unserer Arbeit erreichen.“

Konzerte für 250 Zuhörer?

Natürlich stehe der Gesundheitsschutz aller Beteiligten an erster Stelle, aber im Funkhaus könne man das sehr gut umsetzen. „Wir haben ein Konzept erarbeitet, das aus unserer Sicht Publikum und Orchester optimal schützt“, sagt der Dirigent und appelliert an die Landesregierung, möglichst bald auch wieder Aufführungen vor Publikum in geschlossenen Räumen zu ermöglichen. Derzeit ist das noch nicht erlaubt, es gibt aber Hinweise, dass auch Niedersachsen ab 22. Juni diese Beschränkung aufgeben könnte, wie andere Bundesländer es bereits getan haben. Im Gespräch ist offenbar eine Erlaubnis von bis zu 250 Personen, wenn genug Abstand zwischen den einzelnen Besuchern eingehalten werden kann.

Ein Stück für 23 Solisten

Gut möglich also, dass bereits Publikum dabei sein kann, wenn Manze am 26. Juni zur großen Aufholjagd nach der Corona-Zwangspause ansetzt: Bis zur Sommerpause Mitte Juli wird er jede Woche ein neues Konzertprogramm präsentieren. Als Solisten mit dabei sind die Geigerin Isabelle van Keulen (26. Juni), Klarinettistin Sharon Kam (2. Juli) sowie Harfenist Xavier de Maistre und Sopranistin Ania Vegry (17. Juli).

Auf dem Programm stehen natürlich Werke, die nicht mehr als 27 Orchestermusiker benötigen – nach sinfonischen Maßstäben ist das eine kleine Besetzung. Neben klassischen Sinfonien und Konzerten von Haydn und Mozart gibt es daher eher kammermusikalische Werke wie Wagners „Siegfried-Idyll“ oder die „Metamorphosen für 23 Solostreicher“ von Richard Strauss, die für den 10. Juli geplant sind. Eigentlich größer besetzte Stücke wie die vierte Sinfonie von Gustav Mahler, die zum Saisonfinale am 17. Juli erklingen soll, werden in einer Bearbeitung gespielt.

Noch zufrieden in der Quarantäne

Bis er mit den Proben beginnen kann, muss Manze selbst allerdings noch etwas warten: Er ist aus seinem Wohnort Stockholm nach Hannover gekommen und muss daher in eine zweiwöchige Quarantäne. „In Schweden merkt man manchmal gar nicht, dass es Corona überhaupt gibt. In Deutschland ist die Selbstdisziplin viel besser“, sagt er. Praktische Probleme bringt die Isolation für ihn aber wohl nicht mit sich. „Ich bin sehr froh, dass die Kollegen jetzt so nett sind, für mich einzukaufen“, sagt er. Und langweilig werde ihm auch nicht, er genieße es sogar sehr, jetzt Musik zu entdecken, die er bisher nicht kannte. „Aber fragen Sie mich noch einmal in zehn Tagen, vielleicht halte ich es dann nicht mehr so gut aus.“

Die neue Saison Beim NDR glaubt man nicht mehr, dass man die kommende Saison, die am 9. September beginnt, wie ursprünglich geplant durchführen kann. Bis Dezember sollen die Konzerte in kleiner Form und mit deutlich verringerter Besucherzahl stattfinden, teilte die Radiophilharmonie mit. Während dieser Zeit werden alle Abonnements ausgesetzt: Die Plätze für die Aufführungen, die jeweils rund eine Stunde dauern sollen, sind alle im freien Verkauf erhältlich. Was gespielt wird, ist derzeit noch offen, es bleibt aber bei den jeweiligen Solisten der ursprünglich geplanten Konzerte. Der Vorverkaufsbeginn für die neue Saison verschiebt sich vom 6. Juli auf Mitte August.

