Potsdam

Mit Mantel, Schal und Wollmütze steht Sänger Rainald Grebe im Wald einen Kilometer außerhalb des Dorfes Bugk im Oder-Spree-Kreis. Es hat geschneit und getaut, der Boden ist durchgeweicht – keine schlechten Bedingungen, um hier Löcher zu graben und Bäume zu pflanzen.

Zusammen mit drei Dutzend Freiwilligen, die für das Projekt gespendet haben, setzt der Musiker etwa 1300 winzige Laubbäume in den märkischen Sand. Ein etwa 1,3 Hektar großes Waldgrundstück soll umgeforstet werden vom Kiefern- zum Mischwald. Grebes Idee war, etwas Bleibendes zu hinterlassen. Ein Euro pro verkauftem Ticket für sein Konzert auf der Berliner Waldbühne, das eigentlich im Juli dieses Jahres stattfinden sollte, sollte für die Waldanpflanzung abgezweigt werden. Die Show konnte coronabedingt nicht stattfinden; der neue Termin ist der 29. Juli 2023. Die Reihenfolge – erst das Konzert, dann die Pflanzung – hat sich also umgekehrt.

Nach dem verschobenen Waldbühnen-Gig initiierte Grebe eine Spendenaktion über die Plattform betterplace.org. „Es kamen 5000 Euro zusammen, die werden heute hier verbuddelt.“ Als die Pflanzarbeit erledigt ist, stoßen Grebes Musiker Serge Radke und Marcus Baumgart dazu, und ohne Strom spielt die Kapelle der Versöhnung ein paar Songs für die Spender – natürlich auch den Klassiker „Brandenburg“, in dem der märkische Straßenbaum eine tragende Rolle spielt.

Nach der Pflanzaktion im Wald spricht Rainald Grebe auch über sein neues Buch „Rheinland Grapefruit. Ein Leben“, das mit gängigen Künstler-Memoiren nur wenig gemein hat. Geschrieben hat er es im Februar/März in einer neurologischen Reha-Klinik in Teupitz (Dahme-Spreewald), wo er nach mehreren Schlaganfällen eincheckte. Das Buch springt wild hin und her zwischen Geschichten aus dem früheren Leben und einem detaillierten Abriss der Klinikwochen: Grebe dokumentiert Arztgespräche, logopädische und wassergymnastische Übungen, sogar den Speiseplan.

Was wird in den Nachrufen stehen?

Einige Passagen gehen ans Eingemachte: Der Künstler, der während der Reha 50 Jahre alt wurde, denkt intensiv über Bestattungsformen und über sein Testament nach – und darüber, was wohl in den Nachrufen steht, wenn er bald stirbt. Er sieht beim Spaziergang eine blaue Kiste und verzweifelt: „Wo sind die Worte hin? Warum fällt es mir nicht ein?“ Der „Papiercontainer“ kommt ihm erst viel später in den Sinn. Ähnliche Blackouts hatte Grebe, ausgelöst durch die Schlaganfälle, auch auf der Bühne.

Es ist sehr berührend, wie hier einer am eigenen Denken verzweifelt und wie er sich bemüht, das festzuhalten, was möglicherweise mit dem nächsten Schlaganfall verschwinden könnte: sein Leben. Grebe schreibt lässig, lakonisch und packend. Seinen ersten größeren Schlaganfall beschreibt er so: „Auf meiner Kleineklubtour machte ich Station in Düsseldorf. Alles wie immer. Um 18 Uhr Soundcheck, einrichten, nichts Besonderes, bissel müde, dann um 19 Uhr die Gänge, die ich immer gehe vor dem Konzert vor dem Gutenabendmeinedamenundherren, Text hämmern, durch die Synapsen jagen, vom Kortex zum Hippocampus, zigmal gemacht, das Programm eigentlich im Rückenmark, das Komische war nur, dass ich mir diesmal nicht alles merken konnte, dass die Worte wegsuppten hinter den Tellerrand, aber mein Gott, die 8000. Vorstellung, morgen zurück nach Berlin, was soll sein, wenn der Lappen hochgeht, läuft die Maschine wie immer. Umarmung, Küsschen mit Franz, das Übliche, Licht aus, Licht an, und nach dem ersten Satz: DUNKELHEIT. STOCKFINSTERE DUNKELHEIT.“

So beginnt das Buch, das Krankengeschichte, Lebenserinnerung und eine Sammlung loser und meist sehr origineller Künstlergedanken ist.

Grebes Jugend in Frechen bei Köln und seine Berliner Jahre als Puppenspiel-Student an der Ernst Busch Schauspielschule nehmen breiten Raum ein im Buch, das musikalische Werk kommt dagegen sehr kurz. Mehrfach gibt Grebe den Lesern den Hinweis: „Den Rest entnehmen Sie dem Internet.“ Und erklärt: Das, was schon über ihn bekannt sei, müsse er ja nicht noch einmal schreiben.

„Es ist nicht alles gut“

Heute sagt Grebe „Mein Hirn hat sich zum Glück wieder soweit stabilisiert, dass ich reden kann, mir Texte merken kann. Es ist nicht alles gut, aber die Sicherheit, dass man auf der Bühne nicht umfällt, ist wieder da.“ Weiter Auftritte sind geplant. In Hannover hätte Grebe eigentlich am 1. Dezember spielen sollen. Das Konzert im Theater am Aegi wurde auf Montag, 12. September, 2022 verschoben. Es beginnt um 20 Uhr.

Rainald Grebe: „Rheinland Grapefruit. Mein Leben“. Mit Zeichnungen von Chrigel Farner. Voland & Quist. 336 Seiten, 28 Euro.

Von Thorsten Keller und Ronald Meyer-Arlt