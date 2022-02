Ralf Bauer zeigt seinen Film im Langenhagener Cinemotion

Hannover

In „Sem Dhul – die Wiederkehr“ spielt Ralf Bauer einen Fluchthelfer, der für die Freiheit der Tibeter kämpft. Im Cinemotion in Langenhagen präsentiert er seinen Film am Mittwochabend (23. Februar) ab 19.30 Uhr.

Viele kennen Sie aus der Windsurfer-Serie „Gegen den Wind“. Schlägt Ihr Film „Sem Dhul – die Wiederkehr“ eine Brücke zwischen dem Surfer-Lifestyle von früher und der Philosophie Tibets, die Sie so lieben gelernt haben?

Im Grunde genommen ja – alles, was ich heute bin, baut auf meiner Vergangenheit auf. Dazu gehört natürlich auch die Serie „Gegen den Wind“ und diese Leichtigkeit des Seins. Die Verbundenheit mit der Natur, wenn du mit dem Wind und den Wellen kämpfst, hat mich für mein Leben geprägt. Auch die Zufriedenheit und Ausgeglichenheit nach einem grandiosen Ritt über die Wellen, wenn man dann abends am Strand sitzt – mit einem breitem Grinsen im Gesicht. Genauso wie tibetische Mönche. Nur bei Ihnen ist der Weg dahin ein anderer.

Sie surften einst im TV „Gegen den Wind“: Ralf Bauer (li.) und Hardy Krüger jr. 1996. Quelle: WDR (Archiv)

Wie war es, wieder aufs Brett zu steigen? Sie halten sich ja mit Yoga, Meditation und Sport fit.

Eine Grundfitness gehört natürlich dazu, aber die große Herausforderung bei diesem Film war der „Poledance“. Das war das Härteste was ich bis dato lernen musste (lacht).

Wie würden Sie den Film beschrieben?

Es sollte ein Unterhaltungsfilm mit tibetischer Philosophie werden. Action und Drama verknüpft mit meditativen Einstellungen und Originalaufnahmen von flüchtenden Tibetern aus dem Jahr 2006 am Nangpa la Pass.

Sie werden in Langenhagen bei der Vorstellung anwesend sein. Kann man Ihnen auch Fragen stellen?

Ich werde im Anschluss Rede und Antwort stehen. Bis dato waren es immer sehr interessante Gespräche mit großem Interesse aus dem Publikum.

Wie war es für die Darsteller in Tibet, Teil dieses Projektes zu sein?

Oh, die Tibeter haben sich sehr gefreut. Schließlich wird ein Teil ihrer Geschichte im Film erzählt. Und viele echte Flüchtende haben ihre ehemalige Flucht aus Tibet dargestellt.

Wie lange hat es gedauert, den Film zu drehen und was waren die größten Herausforderungen?

Die erste Idee zu dem Film hatte ich 2014, fertig gestellt habe ich ihn 2020. Die größte Herausforderung war, da er nicht staatlich oder von einer TV-Anstalt subventioniert wurde, Geldgeber zu finden für dieses Wahnsinnsprojekt. Mirela Stanoiu zum Beispiel (die Inhaberin der Boutique „Donna“, d. Red.) hatte von Anfang an zugesagt, mich zu unterstützen.

„Sem Dhul: Die Wiederkehr“ läuft am 23. Februar um 19.30 Uhr im Cine Motion in Langenhagen. Eintritt: 15 Euro (fünf Euro gehen an die „Fundaciò Casa del Tibet)“.

Von Luisa Verfürth