Hannover

Es ist mittlerweile so etwas wie eine vorweihnachtliche Tradition: René Anlauff wirft sich in sein schickstes Till-Lindemann-Outfit und bringt mit seinen Mitstreitern die Bühne zum Brennen wie einen besonders großen Adventskranz. Zwei ausverkaufte Shows spielt die Rammstein-Tribute-Band Völkerball hintereinander im Capitol.

Feuereffekte bis an die Decke

Wo Rammstein draufsteht, darf natürlich Show nicht fehlen: Gleich zum ersten Lied „Wir sind wieder da“ gibt es Feuereffekte, die bis an die Decke des Capitol reichen, später wird Anlauff noch von rechts und links von horizontalen Flammen bedrängt werden und zu „Mein Herz brennt“, klar, wird ein Herz brennen.

Völkerball, soviel ist klar, spielen nicht nur Rammsteins Musik – sie bauen auch die Show nach. Da wird Keyboarder Andreas Schanowski in golden glitzerndem Outfit von Anlauff in Metzgerkostüm über die Bühne gejagt wie Lindemann es mit dem Rammstein-Keyboarder Flake auch tut. Da setzt Schanowski sich zu „Haifisch“, ebenfalls wie Flake, in ein knallschwarzes Gummiboot und lässt sich darin vom Publikum umhertragen.

Mit großem Ernst

Selbstverständlich ist alles etwas kleiner gehalten als bei den Vorbildern, selbstverständlich ist Völkerball eher so etwas wie DIY-Rammstein im kleinen Rahmen. Dennoch ist die Show beeindruckend und wird von den Bandmitgliedern – die ihre eigenen Songs unter dem Namen Heldmaschine spielen – mit großem Ernst durchgezogen.

Musikalisch dagegen ist Völkerball weit entfernt von DIY-Versuchen: Man glaubt tatsächlich fast, Rammstein auf einem kleinen Club-Gig vor sich zu haben. Vor allem Anlauff bringt die Dunkel-Dada-Texte der Band mit dem rollenden „R“ nah am Original zu Gehör. Er gestikuliert und bewegt sich in seiner Weste mit metallenem Klimperkram als sei Lindemanns Geist auf Seelenwanderung aus Prenzlberg oder vielleicht Wendisch-Rambow in ihn gefahren.

Lieber keine Engel sein

Und so geht Völkerballs traditionelle Dezembersause zu Ende, wie sie immer zu Ende geht: 1600 Menschen im Capitol grölen wie aus einer Kehle, dass sie doch lieber keine Engel sein wollen und gehen danach fröhlich ihrer Wege, hinaus in die kalte Adventszeit.

Von Jan Fischer