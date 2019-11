Konzert - Rapper in Rot: So war Sidos Auftritt in der Swiss-Life-Hall

Der Rapper und TV-Juror Sido ist am Sonnabend vor rund 5000 Fans in der Swiss-Live-Hall aufgetreten. Knapp zwei Stunden lang begeisterte er seine Anhänger mit alten Songs und einigen seiner Radio-Hits. Und sein Sohn darf ans Schlagzeug.