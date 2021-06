Hannover

Das Festival Theaterformen, das vom 8. bis zum 18. Juli in Hannover stattfinden wird, präsentiert Theater vornehmlich auf Bühnen. Ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit ist allerdings ein anderer Spielort gerückt: die Hochstraße am Raschplatz. Die soll in der Zeit vom 1. bis zum 22. Juli für den Autoverkehr gesperrt werden. Dass die Brücke nicht nur für die Dauer des Festivals, sondern länger gesperrt ist, liegt daran, dass auf der Brücke Einiges installiert werden soll.

Performance und Gastronomie

Vier verschiedene Bereiche sind geplant: eine Performancefläche, eine Ruherampe, Flächen für Workshops und ein gastronomischer Bereich. In der Gastrozone soll von 12 bis 14 Uhr ein Mittagstisch angeboten werden, danach gibt es dort bis zum Programmende um 22 oder 23 Uhr Speisen und Getränke. Betreiber der Hochstraßengastronomie sind die Macher von „Der Nachbarin Café“ auf dem Faust-Gelände. Es werden ausschließlich vegane Speisen angeboten.

Die künstlerischen Aktionen und Interventionen finden nicht auf dem Asphalt der Straße, sondern auf einem eigens verlegten Boden statt. Der neue Boden soll auch die Krümmung der Hochstraße ausgleichen. Das hannoversche Architekturbüro „endboss“ hat die Gestaltung der Hochstraße für Kulturzwecke übernommen. Wie genau die Performancefläche aussehen soll, verraten die Festivalmacher nicht. Sprecherin Judith Hartstang sagte nur: „Es wäre gut, wenn es in der Zeit nicht regnen würde.“

Eröffnen die Spiele: Performerin „Peaches“ und das Kollektiv „Clusterfuck“. Quelle: Daria Marchik

Das Festival Theaterformen, das im jährlichen Wechsel in Braunschweig und Hannover stattfindet, hatte in den vergangenen Jahren stets ein Festivalzentrum betrieben. Dieser offene Bereich – in Hannover meist im Hof des Schauspielhauses – sollte ein junges, nicht unbedingt theateraffines Publikum für das Festival interessieren. Wichtig dabei waren immer Gratiskonzerte mit jungen und spannenden Bands.

„Stadtlabor zu Klimagerechtigkeit“

Jetzt soll die Hochstraße Ort des Festivalzentrums sein. Und mehr. Über dem Raschplatz soll ein „Stadtlabor zu Klimagerechtigkeit“ eingerichtet werden. Auf den Seiten der Theaterformen ist dazu zu lesen: „Im Sinne eines performativen Urbanismus bringt das Festival Theaterformen nicht nur Performances in die Stadt, sondern macht die Stadt selbst zu einer. Auf der Raschplatz-Hochstraße entsteht eine noch nie dagewesene architektonische und künstlerische Intervention, die Raum bietet, gemeinsam mit Hannovers Bürger*innen Ideen, Zukunftsvisionen und Utopien rund um das Thema Klimagerechtigkeit zu versammeln – ein gigantischer städtischer Freiraum, den sich die Stadtgesellschaft für elf Tage aneignet.“

Konzerte soll es in diesem „gigantischen Freiraum“ auch geben, aber sie stehen dort nicht im Zentrum. Eröffnet werden die Spiele auf der Hochstraße am 8. Juli um 21 Uhr mit dem Auftritt der Performerin „Peaches“. Zusammen mit einem neunköpfigen Bewegungskollektiv namens „Clusterfuck“ präsentiert sie die Produktion „Cranky Pants“.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ansonsten verspricht das Brückenprogramm eine Menge neuer Perspektiven. In „We Run Like Rivers“ (angekündigt als „Serie von kurzen Audioprovokationen“) wollen die behinderte Künstlerin Claire Cunningham und die Wissenschaftlerin für Disability Studies Julia Watts Belserden Besucherinnen und Besuchern das Thema Klimagerechtigkeit aus der Perspektive von behinderten Personen nahebringen. Vertreter des Volkes der Waorani aus dem ecuadorianischen Regenwald berichten, was der Klimawandel für sie bedeutet.

Anna Mülter, Leiterin des Festivals Theaterformen, unter der Raschplatzbrücke. Quelle: Katrin Ribbe

Mit Projektionen und Klangkunst berichten Aktivisten von indigenen Wissensformen und informieren über Umweltprobleme im brasilianischen Amazonasgebiet. Die britische Performerin Raquel Meseguer will auf der Brücke eine Ruhezone einrichten. Im Programmheft heißt es dazu: „,A Crashcourse in Cloudspotting lädt Sie ein, sich dem subversiven Akt des Hinlegens hinzugeben.“

Gefördert von der Bundeskulturstiftung

Daneben haben auch hannoversche Initiativen Gelegenheit, ihre Anliegen einem interessierten Publikum vorzustellen. Mehr als 30 hannoversche Initiativen machen mit. Dazu gehören Ökoststadt e.V., Prisma Queer Migrants e.V., Black Lives Matter Hannover, Feinkost Lampe und auch das queer-feministische DJ-Kollektiv „soft spot.rom“.

Das Brückenangebot der Theaterformen wird von der Bundeskulturstiftung mit 240.000 Euro unterstützt, Voraussetzung für diese Unterstützung ist, dass das Festival das Brückenprojekt mit 20 Prozent des Förderbetrags selbst unterstützt. Insofern liegt der Gesamtetat des Stadtlabors auf der Brücke bei 288.000 Euro.

Aufgrund der Corona-Pandemie müssen Besucher der Theaterformen auf der Hochstraße Tickets für Veranstaltungen oder Workshops erwerben. Ein Ticket kostet 2,50 Euro und berechtigt zu einem dreistündigen Aufenthalt auf der Brücke. Bestellen kann man die Tickets über die Website der Theaterformen. Der Besuch des Mittagstisches auf der Brücke wird ohne Ticket möglich sein. Auch soll an der Brücke ein Kartenservice installiert werden.

Von Ronald Meyer-Arlt