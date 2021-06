Hannover

Der Pavillon am Raschplatz ist im Ausnahmezustand – und das seit mehr oder weniger einem Jahr. Erst die Schließung im ersten Corona-Lockdown, dann die Öffnung für das Gemeinschaftsprojekt „Theater für Hannover“ mit umfangreichem Hygienekonzept und rund 200 Besuchern im 650-Leute-Saal. Im Winter dann der erneute Lockdown, anschließend ein aufwendiges Livestream-Programm – und nun wieder Shows mit Publikum. Nachholshows vor allem, weil das Theater für Hannover bereits vorverkaufte Vorstellungen verschieben musste – oder es gar Verlegungen aus dem Frühjahr 2020 sind.

Kabarettabende mit Matthias Brodowy zum Beispiel, einem der Mitinitiatoren des Kulturbündnisses, der ursprünglich von Desimos Spezialclub für das Apollo-Kino in Linden gebucht war und nun am Sonntag um 15.30 Uhr und 18.30 Uhr mit seinem Programm „Keine Zeit für Pessimismus“ auf der Bühne des Pavillons steht. Veranstalter Desimo, ebenfalls einer der Hauptideengeber für das Projekt, hat sich an die neuen Perspektiven noch nicht gewöhnt. „Ich kann es gar nicht so recht glauben. Aber dann sehe ich jeden Morgen, dass die Zahlen weiter fallen.“ Er hoffe, nun irgendwann verlässlich die Nachholshows und die Nachholshows der Nachholshows abarbeiten zu können.

„Wie ein kleines Festival“

Dazu gehören auch die Doppelshows von Jan Logemann am 20. Juni und Wolfgang Moser am 25. Juni, beide ebenfalls im Theater für Hannover. Hinzu kommen Mixshows des Spezialclubs am 17. Juni sowie „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ am 18. Juni. Das sei „wie ein kleines Festival“, befindet Desimo – das Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay am Sonntag vor der 18.30-Uhr-Vorstellung mit ein paar Worten einleiten wird. „Ohne die Stadt wäre dieses Projekt nicht möglich gewesen“, sagt Desimo über das Theater für Hannover, das aber auch überregional gefördert wird. Außer dem Spezialclub ist auch das Theater am Küchengarten im Pavillon zu Gast.

Wichtig: Da bei diesen verschobenen Auftritten aus hygienekonzeptionellen Gründen eine Vorstellung in zwei aufgeteilt wurde, müssen die Karten vorher in Pavillon-Platzkarten getauscht werden. Das geht für diesen Sonntag noch per Mail an tickets@pavillon-hannover.de. Auch „neue“ Karten sind noch zu haben.

Von Uwe Janssen