Mit großem Unmut haben mehr als 1600 Theaterschaffende auf einen Text des Dramaturgen Bernd Stegemann reagiert. Stegemann, Professor für Theatergeschichte und Dramaturgie an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch, hatte sich in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ zu einem Vorfall am Düsseldorfer Schauspielhaus geäußert. Dort hatte der in Hannover geborene Schauspieler Ron Iyamu – unter anderem während Proben mit dem Regisseur Armin Petras – rassistische Erfahrungen gemacht.

Iyamu hatte seine Erfahrungen öffentlich gemacht, es kam zu einem Theaterskandal, der Düsseldorfer Intendant Wilfried Schulz (der früher auch das Schauspiel Hannover leitete) hatte öffentlich um Entschuldigung gebeten. „Wir bedauern sehr, dass wir den Vorfällen nicht konsequenter begegnet sind. Das war ein Fehler“, hieß es in der Erklärung des Schauspiels.

Der Schauspieler Ron Iyamu berichtete von Rassismus in Proben am Düsseldorfer Schauspielhaus. Quelle: Thomas Rabsch

Stegemann hatte in seinem Beitrag die schauspielerische Leistung Iyamus (die er allein anhand von Videoaufnahmen beurteilte) kritisiert und gefordert, dass auf Theaterproben mehr und andere Grenzüberschreitung möglich sein sollten als im Alltagsleben. Dass Iyamu, der in Büchners „Dantons Tod“ einen ehemaligen Sklaven spielte, während der Proben „Sklave“ gerufen wurde, habe – so Stegemann – etwas damit zu tun, dass im Theater Schauspieler oft mit ihren Rollennamen angeredet werden würden. Stegemann unterstellte dem Schauspieler die Flucht in „den Selbstschutz der empörten Kränkung“.

Mit einem offenen Brief reagierten nun mehr als 1600 Kulturschaffende – darunter auch Sonja Anders, die Intendantin des Schauspiels Hannover – auf Stegemanns Text. Die Unterzeichner und Unterzeichnerinnen fordern darin Respekt und einen offenen Dialog. Sie kritisieren die „Anmaßung und Härte“, mit der Stegemann über Iyamu als Schauspieler geurteilt habe, und werfen ihm vor, Iyamu mit den Einlassung über dessen Schauspielkunst ein weiteres Mal zum Opfer zu machen. Dass der Schauspieler bei Proben „Sklave“ gerufen wurde, halten die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner für unangemessen. „Es ist eine rassistische Grenzüberschreitung, mit der aus Freiräumen Räume der verbalen Gewalt werden.“

Kritik: Schauspielhaus ist eine toxische Institution

In dem offenen Brief heißt es weiter: „Wir müssen den Menschen zuhören, die den Versuch unternehmen, sich aus der Umklammerung einer aus ihrer Sicht toxischen Institution (gemeint ist das Düsseldorfer Schauspielhaus) kollektiv befreien zu wollen.“ Die „ehrwürdige Institution Theater“ sei noch nicht darauf vorbereitet und auch nicht bereit, Schwarzen Künstlerinnen und Künstlern den Raum zu geben, der ihnen gebühre.

Damit bezieht sich das Schreiben auf 22 Künstlerinnen und Künstler, die zuvor – ebenfalls in einem offenen Brief – gefordert hatten, dass in Düsseldorf eine neue Bühne entstehen soll. Dort sollen Menschen, die sich am Schauspielhaus aufgrund ihrer Hautfarbe ausgegrenzt fühlen, angstfrei Theater machen können. Diese Einforderung einer neuen Arbeitsmöglichkeit solle sorgfältig geprüft werden, fordern nun die 1600 Theaterschaffenden in ihrer Reaktion.

„Als unmittelbar von Rassismus Betroffenen scheint es uns paradox, zwei Inszenierungen, die der afrodeutschen Wissenschaftlerin und Poetin May Ayim gewidmet sind (...), in einer staatlichen Institution auf die Bühne zu bringen, der Rassismus und Sexismus vorgeworfen werden“, hatten die 22 Schwarzen Künstlerinnen und Künstler in ihrem offenen Brief geschrieben. Sie fordern eine „vom Schauspielhaus unabhängige, selbstorganisierte Freie Bühne“. Solch eine Bühne wäre für sie eine „aktive Möglichkeit, uns dem institutionellen Rassismus zu entziehen“.

Steht in der Kritik: Wilfried Schulz, Generalintendant des Düsseldorfer Schauspielhauses. Quelle: David Young

Die Unterzeichnerinnen und Unterzeichner dieses Briefs kommen aus den Ensembles der Produktionen „Afrokultur“ und „M(a)y Sister“ am Düsseldorfer Schauspiel. Die Produktionen beruhen unter anderem auf Texten der Soziologin Natasha A. Kelly. Die Autorin (deren neues Buch „Rassismus. Strukturelle Probleme brauchen strukturelle Lösungen“ am 23. April im Atrium Verlag erscheinen wird) schrieb auf Facebook: „Als Schwarze Menschen und Personen of Color in diesem Land sind wir nirgendwo vor Rassismus gefeit.“ Und: „Wir werden nicht mehr schweigen oder duckend zusehen, wie unsere Brüder und Schwestern entwürdigt werden. Der institutionelle Rassismus am Theater hat ausgedient.“ Die dazu gehörende Petition „,Schluss mit dem Theater!’ – Wir sagen nein zu Rassismus an deutschen Theatern“ auf der Seite change.org wurde mittlerweile mehr als 10.000-mal unterzeichnet.

Die 22 Theaterschaffenden fordern für die neue Bühne das Freistellen von Subventionen in Höhe von 600.000 bis 800.000 Euro jährlich und eine mindestens vierjährige Planungssicherheit für ihre neue Bühne.

„Räume für Schwarze Menschen“

Das Düsseldorfer Schauspiel betreibt seit Dezember 2019 bereits ein Projekt mit dem Namen „Schwarzes Haus“. Das Schauspiel beschreibt das Angebot so: „Das Kollektiv Schwarzes Haus organisiert Räume für Schwarze Menschen. Hier finden Veranstaltungen statt, die den kulturellen und politischen Wissensaustausch an einem gemütlichen Abend vereinen und fördern. Diese Veranstaltungen werden von Schwarzen Menschen für Schwarze Menschen organisiert und durchgeführt.“ „Schwarzes Haus“ solle ein „safe Space“ sein, ein Ort, an den „sich Menschen zurückziehen können, die von der Mehrheitsgesellschaft marginalisiert und diskriminiert werden“. Auf der Internetseite des Theaters heißt es: „Einige der Veranstaltungen beginnen als Safe Space und entwickeln sich im Laufe des Abends zu Open Spaces, zu denen alle Menschen eingeladen sind.“

Dieses Angebot erscheint den Unterzeichnerinnen und Unterzeichnern des offenen Briefes, die ein neues Theater fordern, als nicht ausreichend. Im Gegenteil: Sie wollen Distanz zum Düsseldorfer Schauspiel. „Wir sind nicht dazu da, hier die Aufräumarbeiten zu machen“, sagte Natasha A. Kelly im Gespräch mit der HAZ. Das Problem sei mit einer Entschuldigung des Intendanten nicht aus der Welt geschafft. Der strukturelle Rassismus am Schauspielhaus mache eine Weiterarbeit am Haus unmöglich. „Wir haben ein Recht auf Kunstfreiheit“, sagte Kelly. Das geplante neue Haus sei auch ein Versuch, „Theater neu zu denken“.

