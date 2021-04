Düsseldorf

Von „Fassungslosigkeit“ ist die Rede und von „Wut“; als „erschütternd“, „gemein“ und „bösartig“ wird das Geschehene bezeichnet. Und viele beglückwünschen Ron Iyamu zu seinem Mut, seine Erfahrungen öffentlich zu machen. Die Kommentare unter dem Facebook-Eintrag des Schauspielers, der sich als Rapper „Ron Nox“ nennt, sind eindeutig. Ron Iyamu hatte einen Fernsehbeitrag des WDR geteilt, in dem er über seine Erlebnisse am Schauspiel Düsseldorf berichtet. Geleitet wird das Schauspiel von Wilfried Schulz, der von 2000 bis 2009 Intendant des Schauspiels Hannover war.

In dem Beitrag berichtet Iyamu, der 1992 in Hannover geboren wurde, 2019 seine Schauspielausbildung am Mozarteum in Salzburg beendet hatte und danach ein Engagement am Düsseldorfer Schauspielhaus bekam, von Rassismuserfahrungen am Düsseldorfer Schauspielhaus. Wiederholt wurde er rassistisch beleidigt, seine Beschwerden darüber führten zu keinen Veränderungen.

Raum für rassistische Witze

Iyamu schrieb auf Instagram und Facebook, dass „rassistische und sexistische Strukturen“ am Schauspielhaus ein Dauerzustand seien. „Sie äußern sich in Besetzungen, Beleidigungen und einer Kultur des Schweigens.“ Iyamu warf dem Intendanten Schulz vor, im Schauspielhaus weiterhin Regisseure arbeiten zu lassen, von denen ihm bekannt sei, dass diese „rassistische und sexistische Sprüche“ über Mitarbeiter machten. Iyamu erwähnte ein Beispiel aus der Probenarbeit. Er sollte einen ehemaligen Sklaven spielen. Der Regisseur habe ihn während der Proben ab und zu „Sklave“ gerufen. Das habe Raum für rassistische Witze geöffnet. Am Rande einer Probe habe ihm ein Schauspielkollege ein Cuttermesser an den Schritt gehalten, spielerisch mit Entmannung gedroht und dabei ein Wort benutzt, das Ron Iyamu „N-Wort“ nennt.

Iyamu habe den Vorfall der Dramaturgie gemeldet. Der Vorfall sei an das Leitungsteam weitergegeben worden, Konsequenzen habe es aber keine gegeben. In einer öffentlichen Stellungnahme baten Wilfried Schulz und das Leitungsteam bei Iyamu für die entstandenen Verletzungen um Entschuldigung. „Wir bedauern sehr, dass wir den Vorfällen nicht konsequenter begegnet sind. Das war ein Fehler.“

Wilfried Schulz, Generalintendant des Düsseldorfer Schauspielhauses. Quelle: David Young/dpa

Das Düsseldorfer Schauspielhaus engagiere sich seit vielen Jahren gegen Rassismus – auf und jenseits der Bühne, schrieb Schulz. Es gebe auch seit 2019 einen Diversity-Beauftragten und Anti-Rassismus-Fortbildungen. Die Vorfälle zeigten aber eindeutig, „dass wir noch sehr viel mehr an unseren internen Strukturen arbeiten müssen, um Missstände zu erkennen und zu beseitigen“. Das Schauspielhaus werde daher einen Verhaltenskodex einführen, „mit dem wir unsere Haltung, Werte und unser Handeln innerhalb unserer Institution beschreiben“. Künftig werde es auch Ansprechpartner geben, an die sich Betroffene unmittelbar wenden könnten.

Der Probenvorfall, über den Iyamu in dem WDR-Beitrag berichtet hat, ereignete sich 2019 bei den Proben zu „Dantons Tod“ von Georg Büchner. Der Regisseur war Armin Petras. Er hat am Montag in Hannover mit den Proben zu „Öl der Erde“ von Ella Hickson begonnen, das in dieser Spielzeit (geplant ist die Premiere für Ende Mai) am Schauspiel Hannover als deutschsprachige Erstaufführung zu sehen sein wird.

Mit kritischer Begleitung

„Wir nehmen das sehr ernst“, sagte Nils Wendtland vom Schauspiel Hannover über die Rassismusvorwürfe, die Iyamu in Düsseldorf geäußert hat. Es habe bereits mehrere Ensembleversammlungen und Workshops gegeben, in denen man sich mit dem Thema Rassismus auseinandergesetzt habe. Seit Beginn der Intendanz von Sonja Anders hat das Staatstheater Hannover eine Diversitätsbeauftragte. Die Proben von Petras sollen offen und transparent erfolgen. Wendtland sagte: „Wir werden den Probenprozess eng begleiten.“ Intendantin Sonja Anders betonte, dass die Proben zu „Öl der Erde“ mit kritischer Begleitung von außen stattfinden sollen. Man wolle eine externe Fachkraft engagieren – eine Dramaturgin oder eine Wissenschaftlerin –, die sich mit dem Kolonialismus, das in dem Stück auch verhandelt wird, gut auskenne. Wichtig sei ihr, dass die Proben in einem „angstfreien Raum“ stattfinden könnten.

Iyamu sagte, er habe Petras bei den Düsseldorfer Proben zu „Dantons Tod“ gebeten, mit den rassistischen Witzen aufzuhören. Petras sei dieser Bitte auch nachgekommen. In der letzten Probenwoche habe es ein längeres Gespräch zwischen ihm und dem Regisseur gegeben. Dabei habe Petras gesagt, dass bei ihm „ein Lernprozess“ angestoßen worden sei.

„Das begrüße ich“, sagte Iyamu. Er finde es gut, dass in Hannover nun ein offener und transparenter Probenprozess beginne. „Es ist nicht in meinem Sinne, seine Karriere zu zerstören.“

Von Ronald Meyer-Arlt