Herr Riva, haben Kinderlieder ihre Unschuld verloren?

Die deutsche Gesellschaft hat sich verändert. Durch vermehrte Migration haben wir in deutschen Kindergärten und Schulen andere Kinder, die Kinderlieder singen. Dadurch taucht bei Kinderliedern, die sich mit der Kultur anderer Völker beschäftigen, das Problem auf, dass diese Kulturen jetzt mit im Raum sitzen und sich angesprochen fühlen. Dadurch bekommen abwertende Lieder eine andere Bedeutung. Insofern: Ja, einige Kinderlieder haben ihre Unschuld verloren.

Der Vortrag, den Sie demnächst im Schloss Herrenhausen halten, trägt den Titel „Racial Profiling in Kinderliedern“. Ist das nicht ein bisschen hochgegriffen?

Der Begriff „Racial Profiling“ bezieht sich auf das Lied „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“, das ich in meinem Vortrag besonders thematisieren werde. Das gilt allgemein als heiteres und harmloses Kinderlied, aber das ist es nicht. Es wird von drei Chinesen erzählt, die sich mit einem Musikinstrument auf der Straße befinden, das sich überhaupt nicht für Straßenmusik eignet, nämlich einem Kontrabass. Dann machen sie auch gar keine Musik, sondern „erzählen sich was“. In diesem Augenblick taucht ein Polizist auf und fragt: „Was ist denn das?“. Es wird also eine Situation dargestellt, in der Ausländer auf der Straße sitzen und bereits das ein Anlass dafür ist, dass die Polizei einschreitet.

Ich habe das Lied bisher inhaltlich eigentlich nie ganz ernst genommen. Ich dachte, es ist ein Lied über Vokale: erst Chinesen, dann Kontrabass – i und e oben, dann o und a unten. Und dann die witzigen Variationen. Mehr als Klang ist da doch nicht.

Doch. Der Text spiegelt ganz deutlich die Situation von Ausländern. In den weiteren Strophen, in denen etwa von „Dri Chinesen mit die Kintribiss“ die Rede ist, geht es darum, die chinesische Sprache nachzuahmen. Und zwar in belustigender Weise. In Zeiten, in denen kaum Chinesen in Deutschland lebten, war das noch kein Problem, heute aber kann es sein, dass chinesische Kinder in der Kita oder Grundschule das Lied gar nicht lustig finden. Die Kinder merken, dass sich hier in sinnfreier Art über ihre Sprache lustig gemacht wird.

Ist das wirklich diskriminierend?

Ja, ich habe mit Asiatinnen gesprochen, die das Lied als diskriminierend empfinden. In meinem Vortrag geht es mir aber auch darum, Lieder wie dieses historisch einzuordnen. „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ ist Anfang des 20. Jahrhunderts in Berlin entstanden. Ursprünglich war in dem Lied von Japanesen die Rede. Der Wechsel zu Chinesen erfolgte, als das nationalsozialistische Deutschland eine Waffenbrüderschaft mit den Japanern geschlossen hatte. Das zeigt deutlich, dass man sich schon damals bewusst war, dass mit dem Lied eine Abwertung verbunden ist.

Wie soll man jetzt damit umgehen? Bei den „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“ dürfte eine Umdichtung des Textes schwierig oder gar ausgeschlossen sein. Was soll man tun? Das Lied gar nicht mehr singen?

Die Frage, wie man mit den Liedern heute umgeht, stellt sich für jedes Lied einzeln. Es gibt Lieder, die man problemlos umformulieren und weitersingen kann. Beim „C-A-F-F-E“- Kanon etwa kann man den „Muselmann“, der das Kaffeetrinken nicht sein lassen kann, leicht durch die Worte „dummer Mann“ ersetzen, und schon verliert das Lied sein antimuslimisches Ressentiment. Bei den „Drei Chinesen“ ist es schwieriger. Es gibt durchaus Lieder, die in Grundschulen in Deutschland besser nicht gesungen werden. So wird ja auch das Lied von den „Zehn kleinen N.“, das in hohem Maße rassistisch ist, in keinem Buch mehr abgedruckt.

Warum sind eigentlich Kinderlieder, die Sie als problematisch einstufen, so erfolgreich?

Das liegt daran, dass sie alle etwas pädagogisch Sinnvolles transportieren wollen. Bei den „Zehn kleinen N.“ geht es um das Rückwärtszählen, bei den Chinesen mit Kontrabass können Kinder etwas über Vokale lernen, bei „C-A-F-F-E“ geht es um Tonnamen, die geübt werden sollten. Die Aussage wird mit einem pädagogischen Anspruch gekoppelt.

Gibt es eigentlich auch Kinderlieder in anderen Ländern, in denen man sich über Deutsche lustig macht? Werden da auch Texte geändert? Viele Menschen hegen den Verdacht, dass wir es in Deutschland mit der Rücksichtnahme und Vorsicht etwas übertreiben. Was sagen Sie dazu?

Für Kinderlieder in anderen Kulturen, die sich möglicherweise über die Deutschen lustig machen, bin ich nicht der Spezialist. Aber es spielt ja eigentlich auch keine Rolle. Mit kleinen Kindern zu arbeiten, heißt, ihnen die Werte unserer Gesellschaft nahezubringen. Diese Werte sind im Grundgesetz verankert, und da heißt es, dass Menschen vor rassistischer Diskriminierung geschützt werden müssen. Das ist unser Auftrag. Wir können uns nicht darauf berufen, dass es woanders möglicherweise anders ist.

Am Donnerstag, 16. September, sprechen Sie im Schloss Herrenhausen über rassistisches Gedankengut in Kinderliedern. Was wollen Sie mit Ihrem Vortrag erreichen?

Mir geht es darum, Aufmerksamkeit für den historischen Hintergrund zu schaffen, in dem manche Kinderlieder entstanden sind. Vielen Menschen ist nicht bewusst, was das Singen solcher Lieder bei Menschen mit migrantischem Hintergrund auslöst. Und viele wissen auch nicht, dass Lieder wie das von den „Zehn kleinen N.“ von Rechtsradikalen gesungen wurden, bevor sie auf die Jagd auf Migranten gegangen sind. Auf solche Auswirkungen möchte ich gern aufmerksam machen. Viele Lieder sind nicht so harmlos, wie man sich das vielleicht denkt.

Gibt es noch andere Lieder, die Sie als problematisch einordnen würden?

Ja, das populäre Kinderlied „Alle Kinder lernen lesen“ ist problematisch. Da wird behauptet, dass Menschen wie Afrikaner und Chinesen nicht lesen könnten – wobei nicht ganz klar ist, ob es sich hier nur um Kinder handelt. In den Strophen wird dann von Menschen zu Tieren gewechselt, was auch etwas merkwürdig ist. Problematisch ist auch das Lied „Die Affen rasen durch den Wald“. Hier werden die Affen sehr menschlich dargestellt. Da schwingt viel rassistisches Ressentiment mit. „Ein Mann, der sich Kolumbus nannt’“ wiederum ist eine Verharmlosung der Eroberung des amerikanischen Kontinents. Es ist während der Zeit des Nationalsozialismus entstanden, als Kolonialpolitik als etwas Selbstverständliches wahrgenommen wurde. Es sind alles Lieder, die sich immer noch in bekannten Kinderliedersammlungen wiederfinden.

Gibt es überhaupt noch Kinderlieder, die guten Gewissens gesungen werden dürfen? Ich habe jetzt den Eindruck, dass Ihrer Ansicht nach wohl die meisten Kinderlieder irgendwie problematisch sind.

Da täuschen Sie sich. Auf Platz zwei der erfolgreichsten deutschen Musiker steht der Kinderliedermacher Rolf Zuckowski. Der produziert seit vielen Jahren Kinderlieder, die alle den Gedanken der Inklusion, der Freundschaft und der Überwindung von Widerständen in sich tragen. Aber richtig ist auch: Wenn man in die Geschichte geht, hat man es eben auch mit den entsprechenden geschichtlichen Umständen zu tun.

