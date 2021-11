Ist es Kritik am Rassismus, wenn Schwarze auf der Bühne gedemütigt werden? Oder reproduziert das rassistische Stereotype? Sonja Anders, Intendantin des Schauspiels Hannover, hat mit der HAZ im Rahmen der Thementage „#WieRedenWir“ über ihren Kampf gegen den strukturellen Rassismus im Theater gesprochen. Das Thema wird bei HAZ-Leserinnen und -Lesern lebhaft diskutiert. Hier geben wir einen Teil der Zuschrift in Auszügen wieder.

HAZ-Leser Kurt Veith aus Hannover: „Keine Frage der Hautfarbe“

Frau Anders’ Position, dass das Theater rassistische Gewalt und Erniedrigung nicht darstellen solle, weil es den Betroffenen möglicherweise wehtue, kann ich nicht nachvollziehen. Es ist wichtig, dass das Theater dies darstellt, weil es gesellschaftliche Realität ist und verhindert werden soll, dass so etwas weiter geschieht. Dies ist im Interesse unserer demokratischen Gesellschaft und auch der Opfer rassistischer Gewalt. Genauso wie es wichtig ist, dass das Theater das unermessliche Leid darstellt, das Deutsche, insbesondere in Nazi-Deutschland, den Juden zugefügt haben, damit sich dies nie wieder wiederholt, auch wenn diese Darstellung möglicherweise unseren jüdischen Mitbürgern wehtut.

Falsch finde ich auch, dass der „alte weiße Mann“ schon per se im Theater einstecken kann, weil er seit Jahrhunderten privilegiert ist. Es gibt viele alte weiße Männer, die ihr Leben lang gedemütigt wurden und die schlechte und schlecht bezahlte Arbeit hatten, die in schlimmen und teuren Wohnungen gelebt haben (man denke nur an die unwürdigen Zustände in der Fleischindustrie) und deren Kinder keine Chance auf eine gute Schulbildung hatten und haben. Natürlich kann dies auch und noch härter auf farbige Mitbürger zutreffen. Aber auch das Theater sollte doch die Gemeinsamkeiten herausstellen, damit gemeinsam diese Zustände verändert werden, denn anders wird es nicht gehen. Wenn man dagegen die benachteiligten Gruppen in unserer Gesellschaft nach Herkunft und Hautfarbe unterteilt, spaltet man und behindert ein gemeinsames und solidarisches Vorgehen, denn soziale Benachteiligung und Demütigung sind nicht nur eine Frage der Hautfarbe.Kurt Veith, Hannover

HAZ-Leserin Ursula Bayer-Lütgens aus Hannover: „Unerreichbar in Selbstgerechtigkeit“

Danke an den Autoren für das Interview und den Versuch, Frau Anders mit vorsichtig kritischen Fragen zum Nachdenken zu bringen. Leider ist sie in ihrem Sendungsbewusstsein und ihrer Überheblichkeit dazu nicht in der Lage gewesen, sondern in ihrer Selbstgerechtigkeit nicht erreichbar. Wir werden uns keine Vorstellung des Schauspiels Hannover mehr antun.Ursula Bayer-Lütgens, Hannover

HAZ-Leser Michael Greve aus Hannover: „Diskriminierung als Diktat der Mehrheit“

Der Artikel offenbart, warum der Schutz von Minderheiten so wichtig ist. Traurigerweise tut er dies vor allem durch die Fragen im Interview, weniger durch die Antworten. So wird etwa gefragt, ob man der Betroffenheit „Einzelner“ zu viel Gewicht einräume. Genauso funktioniert Diskriminierung. Indem man dem Diktat der Mehrheit folgt. Mit kritischem Journalismus kann man die ignoranten Fragen wohl kaum erklären, mit denen hier versucht wird, das Bild vom Ende der Kunstfreiheit zu zeichnen. Gesetzliche Sanktionen brauchen Kunstschaffende ja nun nicht zu fürchten, wohl aber den Widerspruch der Gesellschaft. Und wann immer dieser aufkommt, sieht sich vor allem einer unterdrückt: der alte weiße Mann. Insofern ist der Vorstoß von Frau Anders nur zu begrüßen.

Natürlich lebt Kunst immer von der Grenzüberschreitung, sie muss provozieren und genießt völlig zurecht den Schutz des Grundgesetzes. Rassismus ist jedoch kein Kulturgut und braucht keinen Schutz.Michael Greve, Hannover

HAZ-Leser Till Warmbold aus Hannover: „Der alte weiße Mann muss viel einstecken“

Puh, da habe ich ja noch mal Glück gehabt: Ich bin non-white und habe Migrationshintergrund. Ich kann also entspannt zur alten weißen Frau Anders ins Theater gehen: Mir wird nichts Böses widerfahren, vermutlich jedenfalls. Vielleicht gibt es sogar eine woke Version von „Faust I“, mit einem schwarzen Faust und einem „alten weißen Mann“ Mephisto. Gretchen könnte eine non-binäre Asiatin sein, während „Gott*in“ gut lesbar ein Judith-Butler-Zitat auf der Kleidung trägt: „I’m not a woman, I’m not lesbian, I am on travel“. Da werden die alten weißen Männer im Publikum aber „einstecken“ – und vielleicht auch ganz viel lernen ... Das wird bestimmt ein toller Abend voller Wokeness! Nur: Wird frau Goethe überhaupt spielen? Einen so unfassbar alten und richtig weißen Mann? Hmmm ...Till Warmbold, Hannover

HAZ-Leser Rainer Gundlach aus Isernhagen: „Es geht um Qualität, nicht um Vielfalt“

Fast 70 Jahre bin ich alt, männlich und weiß, ein klassischer alter weißer Mann. Weil das so ist, und nur weil das so ist, muss ich also einstecken, wie Frau Anders meint, denn ich hätte ja bisher, weil in der komfortablen Mehrheit befindlich, nichts oder kaum etwas einstecken müssen. Damit produziert Frau Anders selbst einen geradezu klassischen Fall von Rassismus, in dem jemand wegen seines Alters, seines äußeren Erscheinungsbildes und der – möglicherweise sogar nur vermeintlichen – Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe Nachteile erdulden soll. Oder meint Frau Anders, es sei kein Rassismus, wenn man eine Gruppe quasi als Rache nun so behandelt, wie man es deren Mitgliedern für ihr Verhalten in der Vergangenheit vorwirft? Gibt es etwa einen gerechten und einen ungerechten Rassismus?

Dass sich Frau Anders nun rühmt, eine „türkeistämmige“ Schauspielerin ins Ensemble geholt zu haben, weil „das“ (?) bisher gefehlt habe, ist zwar als Streben nach Vielfalt anerkennenswert, aber als Bemühen um schauspielerische Qualität blanker Unsinn. Das Publikum möchte ein gutes Ensemble sehen, kein möglichst diverses. Wenn sie gut sind, mag ein Ensemble ausschließlich aus ausländischen Schauspielern bestehen, egal woher sie stammen.

Und egal was sie spielen, sie spielen – und stehlen kein fremdes Kulturgut. Ende der Siebzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts habe ich bei den Festspielen in Bayreuth einen „Fliegenden Holländer“ gesehen mit dem fantastischen schwarzen afroamerikanischen Bassbariton Simon Estes in der Titelrolle. Er wurde von dem überwiegend alten weißen Publikum (das damals noch gar nicht wusste, dass es alt und weiß war) umjubelt, ebenso wie später als Amfortas im „Parsifal“. Kein Mensch hat sich die Frage gestellt, ob ein schwarzer Sänger in Wagner-Opern als Kapitän an der norwegischen Küste oder als Hüter des Heiligen Grals fremdes Kulturgut stiehlt.

Die Rassismusdiskussion als solche ist zu begrüßen. Wenn aber das Tragen von Frisuren angeblich Rassismus reproduziert, gerät die Diskussion auf Abwege und ruft bei vielen Menschen das Gegenteil, eine ablehnende Haltung, hervor. Und wenn Frau Anders sagt, man könne in einem rassistischen Betrieb nicht antirassistische Kunst machen, sollte sie selbst rassistische Äußerungen lassen. Ich werde jedenfalls unverdrossen weiter ins Schauspiel Hannover gehen, weil mir das, was ich sehe, wichtig ist, nicht Frau Anders mit ihren – gelinde gesagt – wenig nachvollziehbaren Äußerungen.Dr. Rainer Gundlach, Isernhagen

HAZ-Leser Manfred Wollschläger aus Wolfenbüttel: „Keine ideologische Erziehungsanstalt“

Ich sehe die Hauptaufgabe des Theaters zuvörderst darin, Kultur zu vermitteln – dies ist ein wirksamer Kampf gegen Rassismus, denn ein kultivierter Mensch mit rassistischen Vorstellungen ist schwer vorstellbar. Im Interview stellt sich Frau Anders als typische Vertreterin der Political Correctness dar. So ist der alte weiße Mann automatisch böse – es gibt aber auch böse alte schwarze Männer, wie ein Blick auf einige Potentaten in Afrika zeigt.

Warum müssen Stellen von Schauspielern nach Diversität besetzt werden? Als Theaterbesucher erwarte ich eine Besetzung nach der Leistung, nach der besten Schauspielkunst. Und warum soll ich als Theaterbesucher durch die Aufführungen politisch mit einer bestimmten Ausrichtung belehrt werden, so durch eine gewisse Zensur der Sprache, oder durch Rollenveränderungen wie bei der „Othello“-Aufführung? Mit welchem Recht glauben Intendanten, Regisseure und Darsteller, sie seien politisch so viel weiser, erfahrener und weitsichtiger als ihr Publikum? Auf ein Theater als ideologische Erziehungsanstalt werde ich gerne verzichten.Manfred Wollschläger,Wolfenbüttel

HAZ-Leser Ulrich Saloga aus der Wedemark: „Nicht pauschal verunglimpfen“

Ich bin 64 Jahre alt, freischaffender Künstler und weiß. Bin ich jetzt in der Gruppe der alten weißen Männer, die ungestraft beleidigt werden dürfen? Habe ich seit ein paar Jahrhunderten andere Menschen beleidigt? Gehört Frau Anders mit ihren 56 Jahren auch schon in diese Gruppe oder sind Frauen ausgenommen? Ich möchte nicht pauschalisiert verunglimpft werden, nur weil ich als Kind Pippi Langstrumpf gelesen und Sarotti-Schokolade gegessen habe. Entweder darf niemand in der Kunst beleidigt werden oder alle! Ulrich Saloga, Wedemark

HAZ-Leser Helmut Waßmann aus Barsinghausen: „Subventionen sofort beenden“

Es ist schon erstaunlich, wie die Intendantin eines subventionierten Theaters sich und ihr Publikum einordnet. Theater ist eine moralische Instanz! Niemand hat das Theatervolk dazu gemacht. Sie selbst halten sich immer für die Guten, die Besseren und moralisieren in allen Medien. Dabei sind diese Künstler nicht besser als ein Handwerker, Akademiker oder Arbeitsloser. Aber überall, wo die Politik agiert, tauchen diese Produzenten auf und haben es geschafft, dass in Hannover mittlerweile jährlich 70 Millionen Euro in Theater und Opernhaus gesteckt werden. Dafür wird dann das „spezifische, gehobene, überwiegen weiße Publikum“ mit völlig verhunzten Inszenierungen vorgeführt.

Ich bin dafür, diese Subventionen sofort zu beenden. Theater sollten nach wirtschaftlichen Grundsätzen geführt werden. Sie haben nicht die Aufgabe, politisch zu agitieren. Wenn die Subventionen wegfallen, wird das „gehobene“ Publikum den realen Preis für die Theaterkarte bezahlen müssen. Ich bin sicher, einige Theater werden – um nicht pleitezugehen – ihre absurden Inszenierungen sofort absetzen. Eine einseitige Publikumsbeschimpfung als Rache findet dort sicher nicht statt.Helmut Waßmann, Barsinghausen

