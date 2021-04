Herr Grandmontagne, es gibt eine Rassismusdebatte am Theater. Überrascht Sie das?

Ob einen das überrascht, hängt davon ab, wie man auf die Welt schaut. Wir leben längst in einer Art Weltgesellschaft. Das ist nicht unkompliziert, und das Zusammenleben ist alles andere als konfliktfrei. Ich begreife das eher als eine stetige Entwicklung – da kracht es auch mal, aber wichtig ist doch, den Dingen auf den Grund zu gehen und Konsequenzen abzuleiten, die den Konflikt lösen und alle gestärkt daraus hervorgehen lassen. Das ist unsere Aufgabe. Wenn es jetzt also eine Debatte darüber gibt, wie wir an unseren Theatern miteinander umgehen und welche Strukturen unser Verhalten bestimmen, dann ist das zu begrüßen.

„Ein Probenraum ist kein Ort, an dem Gleichbehandlung und Respekt nicht zählen“

Die Debatte begann am Schauspiel Düsseldorf, das von Wilfried Schulz geleitet wird. Der Schauspieler Ron Iyamu hat öffentlich gemacht, wie er von Regisseur Armin Petras bei Proben zu „Dantons Tod“ vor drei Jahren „Sklave“ gerufen wurde, weil er in der Rolle eines ehemaligen Sklaven auf der Bühne stand. Müssen Theaterschaffende bei Proben jetzt stärker auf ihre Worte achten?

Sollten wir nicht alle überall auf unsere Worte achten? Ein Probenraum ist doch kein Ort, an dem Gleichbehandlung und Respekt nicht zählen. Der 2018 vom Bühnenverein verabschiedete wertebasierte Verhaltenskodex unterscheidet nicht zwischen der Kantine und einem Proberaum – und schon gar nicht zwischen dem Geschlecht oder dem Aussehen von Betroffenen. Zur Beurteilung, ob eine bestimmte Situation im Probenraum okay ist, gehören alle Beteiligten, und wenn sich jemand verletzt fühlt, dann muss es Wege geben, das offen zu kommunizieren, und es muss entsprechend gehandelt werden.

Zur Person Marc Grandmontagne, geboren 1976, ist seit 2017 geschäftsführender Direktor des Deutschen Bühnenvereins. Grandmontagne war zuvor Geschäftsführer der Kulturpolitischen Gesellschaft in Bonn. Er war Leiter des Büros der Geschäftsführung der „RUHR.2010 – Kulturhauptstadt Europas GmbH“ und Programmleiter bei der Stiftung Mercator in Essen, die Projekte unterstützt, die sich der internationalen Verständigung und dem Wissensaustausch widmen..

Der Dramaturg Bernd Stegemann, der zu dem Vorfall einen Beitrag in der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ publizierte, plädiert für die Verteidigung künstlerischer Freiräume. Mehr als 1600 Theaterschaffende haben darauf mit einem offenen Brief reagiert. Gibt es eine Stellungnahme des Bühnenvereins dazu?

Zunächst machen die 1600 in ihrem Brief deutlich, dass es nicht ganz so einfach ist, mit den künstlerischen Freiräumen. Diese dürfen nicht dazu führen, andere zu beleidigen. Verbale Gewalt und Machtspielchen sind keine Voraussetzung für große Kunst. Der Bühnenverein und seine Mitglieder haben die Aufgabe, ein wertschätzendes Arbeitsklima für alle Mitarbeitenden zu schaffen. Wir nehmen Stellung, in dem wir uns dieser Verantwortung stellen – was wir seit einigen Jahren sehr intensiv tun.

Ensemblemitglied Ron Iyamu, der nigerianische Wurzeln hat, hatte öffentlich bekannt, am Schauspielhaus Düsseldorf mehrfach Opfer von Rassismus geworden zu sein. Quelle: Thomas Rabsch/Schauspielhaus

Regisseur Armin Petras hat das Wort „Sklave“ nach einer entsprechenden Aufforderung von Ron Iyamu nicht mehr benutzt. Später hat er den Schauspieler um Entschuldigung gebeten. Trotzdem fordern jetzt 22 Theaterschaffende am Düsseldorfer Schauspielhaus eine eigene Bühne für People of Color. Wie steht der Bühnenverein zu dieser Forderung?

Das sind doch zwei völlig unterschiedliche Vorgänge. Die Forderung aus dem Brief der 22 Theaterschaffenden hat aus meiner Sicht nichts damit zu tun, wie Herr Petras und Herr Iyamu mit den Vorfällen umgehen. Es wäre auch komplett anmaßend, wenn der Bühnenverein dazu überginge, diese Vorgänge zu bewerten, dazu sind wir viel zu weit von den Akteuren entfernt. Die Forderung entsteht doch daraus, dass sich Künstlerinnen und Künstler an einem Haus nicht mehr wohlfühlen. Damit muss man respektvoll umgehen, denn ein Theater muss auch ein Schutzraum sein. Wilfried Schulz hat sich in der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ bereits dazu geäußert. Die Schaffung externer Räume für die künstlerischen Produktionen kann sinnvoll sein, aber ein Stadttheater muss sich in so einer Situation fragen, warum es selbst diesen Schutzraum nicht bieten kann. Dieser Aufgabe stellt sich das Schauspiel Düsseldorf gerade.

Wilfried Schulz, Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses, hat eine Aufarbeitung der Vorgänge an seinem Haus angekündigt. Quelle: David Young/dpa

Theater ist doch eine besondere Form von Gemeinschaftskunst. Ohne Zusammenarbeit vieler verschiedener Menschen ist es kaum möglich. Das wäre doch ein Argument, der Forderung nach einer eigenen Bühne für Actors of Color kritisch gegenüberzustehen. Oder?

Wenn eine eigene Bühne für Actors of Color die einzige Möglichkeit ist, ungestört und geschützt zu arbeiten, wäre es fatal. Das würde bedeuten, dass die bestehenden Bühnen es nicht schaffen, ihrer Verantwortung nachzukommen und Arbeitsbedingungen zu schaffen, die solche Gemeinschaftskunst auch mit einem vielfältigen Ensemble entstehen lassen. Das Düsseldorfer Schauspielhaus hat aber einen Weg eingeschlagen, genau das zu erreichen. Und dieser Weg verdient unsere volle Unterstützung. Jenseits dessen ist eine eigene Bühne für Actors of Color natürlich möglich, das wäre sicherlich auch künstlerisch spannend. Entscheiden muss das aber letztlich die fördernde Politik.

„Auf der Bühne werden die großen Fragen der Gesellschaft verhandelt“

Warum hatte die Debatte ihren Ursprung im Theater? Strukturellen Rassismus gibt es ja auch anderswo. Und unpassende Wort fallen wahrscheinlich auch in anderen Branchen. Im Theater aber brandet eine besonders starke Empörung auf. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund dafür?

Im Theater kommen viele Dinge zusammen: Theaterleute sind es gewohnt, sich öffentlich auszudrücken, sie haben einen künstlerischen Blick auf ihre Umwelt. Nicht zuletzt werden ja auch auf der Bühne die großen Fragen der Gesellschaft verhandelt. Theater sind öffentliche Orte in der Gesellschaft. Dadurch werden sie ganz anders wahrgenommen und erfahren intensivere öffentliche Aufmerksamkeit. Machtmissbrauch und alltäglicher Rassismus kommen sicher auch in einem mittelständischen Familienbetrieb vor, im Theater aber sind wir gerade an einem Punkt, an dem Machtstrukturen hinterfragt werden und sich darüber Gedanken gemacht wird, wie Leitung in Zukunft demokratischer funktioniert und wie Strukturen durchbrochen werden können. Das kann ein fruchtbarer Prozess sein, und wir wären alle gut beraten, denen, die sich jetzt zu Wort melden, zuzuhören.

Von Ronald Meyer-Arlt