Rattle, Mutter, Levit: Das plant Pro Musica 2021/2022 in Hannover

Hannover

Der Konzertveranstalter Pro Musica hat sein Programm für die kommende Saison perfekt. Bereits angekündigt waren Höhepunkte wie ein Konzert mit der Geigerin Anne-Sophie Mutter zum Saisonauftakt am 3. November – und nun sind weitere hochkarätige Konzerte dazugekommen. So macht der Dirigent Simon Rattle am Januar noch einmal Station in Hannover, bevor er die Leitung des London Symphony Orchestra abgibt.

Anne-Sophie Mutter eröffnet am 3. November die Saison bei Pro Musica. Quelle: Sebastian Madej

In der Orchesterreihe im Kuppelsaal sind auch die großen Klangkörper aus Rotterdam (mit Pianistin Yuya Wang) und Paris (mit Igor Levit) zu Gast. Zudem kommen die Bamberger Sinfoniker und das City of Birmingham Orchestra mit ihren aufstrebenden Leitern Jakub Hruša und Mirga Gražinytė-Tyla.

Bei der Solistenreihe im Funkhaus sind die Geiger Julia Fischer, Daniel Hope und Nemanja Radulovic zu erleben. Außerdem gibt es Konzerte mit der Cellistin Sol Gabetta, der Klarinettistin Sabine Meyer und dem Countertenor Philippe Jaroussky. Tenor Jonas Kaufmann wird sein im vergangenen Jahr ausgefallenes Konzert am 22. Dezember nachholen. Erwartet werden auch die Schauspieler Klaus Maria Brandauer und Jan Josef Liefers, Fado-Sängerin Mariza und die A-cappella-Gruppe „Naturally 7“.

Derzeit können bei Pro Musica nur Abonnements reserviert werden, einen Termin für den Start des Kartenvorverkaufs gibt es wegen Corona noch nicht.

Von Stefan Arndt