Hannover

Nein, das hier ist nicht die Küste des Mittelmeers, das ist nicht der Strand, an dem vor fünf Jahren die Leiche des syrischen Jungen Alan Kurdi angespült wurde. Das hier ist die deutsche Nordesseküste, ein Strand irgendwo bei St. Peter Ording. Aber irgendetwas ist hier unheimlich. Irgendwie scheint dieses großformatige Schwarzweiß-Video mit Meeresblick auch ein Blick auf das Flüchtlingsdrama zu sein. Das hängst einerseits mit dem Bild zusammen. Der Himmel wirkt gewittrig und bedrohlich fremd und tief und passt nicht so recht zu den gemütlich heranrollenden Wellen.

80 Millionen – so viele Flüchtende gibt es derzeit auf der Welt

Andererseits haben die Besucher schon vor dem Blick auf das Meeresbild einige Hinweise auf das Thema Flucht erhalten. Über einen Monitor läuft eine Zahl: 80 Millionen – so viele Flüchtende gibt es derzeit auf der Welt. Daneben ist die hüpfende Linie eines EKGs zu sehen. Was heißt: Hier geht es um Leben und Tod und um etwas, das auch unsere Herzen berühren könnte. Auch der graue Absperrzaun, der sich quer durch die weiße Halle der Eisfabrik zieht, zeigt, dass es hier um Grenzen geht.

Düstere Projektionen

„Hope“ nennt der in Hannover arbeitende Künstler Helmut Hennig sein Gesamtkunstwerk in der Weißen Halle der Eisfabrik. In der Reihe „Humanität in der Bildenden Kunst“, in der die Kuratorin Dagmar Brand bisher Sammelausstellungen präsentierte, sind jetzt nur Arbeiten von Helmut Hennig zu sehen. Er greift das Thema Flucht mit großen, düsteren Projektionen von Videobildern auf. Einmal zeigt er Infrarotaufnahmen einer nächtlichen Fluchtgeschehens an einem Fluss. Mitten in den wackeligen Bildern aus dem Hubschrauber ist eine Art Fadenkreuz zu sehen. Auf einem anderen Monitor taucht das Kreuz als Hoffnungszeichen auf. Das Zusammenspiel aus düsteren Videobildern und fremden, sirrenden Geräuschen ist durchaus packend. So packend, dass sich die Frage, ob hier manches nicht zu direkt, zu eindeutig ist, gar nicht erst stellt.

Von Ronald Meyer-Arlt