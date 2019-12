Hannover

Das ist nicht einfach nur irgendwie schön – es ist ein Klang, den man nicht vergisst. Wenn der Geiger Ray Chen spielt, dann sind die Töne duftig wie Zirbelholz und aromatisch wie der Rauch der Buche. Weich schwebend und brillant steigen sie in die Höhe und bleiben doch auch immer fest verwurzelt in nährstoffreichem Klanggrund. Nur sehr selten tönt ein Instrument so reich und voll und geheimnisvoll wie hier.

Um das zu erreichen, wirft Chen bei seinem Pro-Musica-Auftritt im Kuppelsaal alles in die Waagschale. Seine Bogentechnik ist hochriskant, der Geiger wagt immer etwas mehr, als es eigentlich vernünftig wäre: mehr Druck, mehr Attacke, mehr Piano, mehr Tempo. Ein-, zweimal gerät er dabei ins Straucheln, doch fängt sich im letzten Moment wieder. Atemlos hört man ihm weiter zu.

Eine außergewöhnliche Geige

Man ahnt, dass hier ein Musiker besessen davon ist, alles aus seinem Instrument herauszuholen. Das hat einen Grund: Chen spielt eine außergewöhnliche Geige. Keine normale Stradivari, sondern die eine, die einst das bevorzugte Instrument von Joseph Joachim war.

Joachim war Königlicher Konzertmeister an der Oper in Hannover und der alles überragende Geiger des 19. Jahrhundert. Er war enger Vertrauter von Johannes Brahms und Geburtshelfer für die meisten großen Violinkonzerte seiner Zeit. Auch Max Bruch vertraute ihm sein seines erstes Konzert nach einer misslungenen Voraufführung zur Überarbeitung und 1868 schließlich zur eigentlichen Uraufführung an.

Mehr von allem

Gespielt hat Joachim damals sehr wahrscheinlich auf der Stradivari, die nun Chen dank einer Leihgabe der Nippon-Foundation zur Verfügung steht. Mit ihm kehrt das kostbare Instrument also zumindest für einen besonderen Abend zurück an die wichtigste Wirkungsstätte seines einstigen Besitzers. Und Joachims Geige verleiht dieser jüngsten Aufführung des Bruch-Konzertes den Charakter des Authentischen.

Blumen für das Publikum: Ray Chen nach seinem Auftritt im Kuppelsaal. Quelle: Franziska Gilli

So tollkühn Chen mit der rechten Hand zu Werke geht, so genießerisch setzt er seine linke Griffhand ein: Der 30-Jährige gönnt seinen Tönen mehr Vibrato, als es heute allgemein üblich ist, und schreckt auch sonst vor romantischen Übertreibungen, vor Tempodehnungen und theatralischer Artikulation nicht zurück. Nicht jedes Stück würde ein solches Spiel vertragen. Dem vollmundigen Bruch-Konzert aber tut dieses Mehr von allem sehr gut.

Gruß aus der Heimat

Die Bamberger Symphoniker erweisen sich dabei nicht als Spielverderber: Mit ihrem Chefdirigenten Jakub Hrusa gehen auch sie in die Vollen und tragen so dazu bei, dass der anschließende Jubel erst nach zwei Zugaben enden will: Chen spielt noch das 21. Paganini-Caprice und eine eigene Bearbeitung von „Walzing Matilda“ – einem populären Volkslied aus seiner australischen Heimat.

Auch ohne Solisten präsentieren sich die Bamberger als moderne Traditionalisten. Einem fabelhaft klangsatten „ Lohengrin“-Vorspiel folgt eine Version der ersten Sinfonie von Johannes Brahms, die es mit Erfolg auf Überwältigung anlegt. Unerbittlich vorantreibend sorgen schon die ersten Paukenschläge und die starken Streicher für eine Anfangsbeschleunigung, die die Zuhörer in die Sitze drückt.

Alter Meister: Jakub Hrusa (38) am Pult der Bamberger Symphoniker. Quelle: Franziska Gilli

Starke Beschleunigung

Mit 38 Jahren ist Hrusa ein vergleichsweise junger Dirigent, seine stark auf das Wesentliche verdichtete Interpretation erinnert aber bereits an einen alten Meister. Unter seiner Leitung entfalten die Bamberger einen Breitwandklang, der spielend auch die Weite des Kuppelsaals füllt. Der Tscheche ist weniger daran interessiert, Brahms als Fortschreiber von Beethoven zu zeigen, auch wenn die Anklänge an die letzte Sinfonie des Älteren im Finale der ersten Sinfonie des Jüngeren auch hier nicht zu überhören sind. Die Bamberger lassen die Zuhörer vielmehr die ganze Macht eines romantischen Orchesters spüren, das die lichte Klarheit der Klassik weit hinter sich gelassen hat.

Entsprechend begeistert ist am Ende der Beifall, für den sich die Musiker mit dem ersten „Ungarischen Tanz“ von Brahms bedanken.

Die nächsten Konzerte Anne-Sophie Mutterist Solistin beim Konzert des London Philharmonic Orchestras am 19. März im Kuppelsaal. Mit von der Partie bei Beethovens Trippelkonzert ist auch die Pianistin Khatia Buniatishvili. Viel Glanz verspricht der Auftritt der Berliner Philharmoniker, die mit ihrem neuen Chefdirigenten Kirill Petrenko am 18. Februar nach Hannover kommen. Die Geigerin Julia Fischer ist bereits am 13. Januar mit Prokofjews Violinkonzert und dem Orchestre National de France zu Gast. Auf dem Programm stehen dann auch die „Bilder einer Ausstellung“.

Lesen Sie auch

Von Stefan Arndt