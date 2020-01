Hannover

Herr Dömötör, Sie leben in Budapest und Berlin. Wo verbringen Sie eigentlich die meiste Zeit?

Meine Bücher sind immer noch in Budapest. Meine Zweitwohnung ist in Berlin. Die wird immer wichtiger, denn seit 2014 arbeite ich vorwiegend im deutschsprachigen Raum.

In Budapest haben Sie am Katona József Theater „Trusteeship“ auf die Bühne gebracht, eine theatralische Seifenoper, von der es jeden Monat eine neue Folge gab. Läuft das noch?

Nein, leider nicht. Das ist schon seit einigen Jahren vorbei. Wir haben da immer die jüngsten Nachrichten in die Produktion eingebaut. Es war witzig und grotesk.

Wäre es heute noch möglich, so etwas in Ungarn zu spielen?

Es ist schade, dass es vorbei ist, denn heute hätten wir in dieser Soap Opera noch absurdere Dinge zu erzählen. Heute ist die Situation für die Kultur in Ungarn ziemlich ungemütlich. Besonders für die noch bestehenden freien Theater ist es schwierig. Die Regierung von Viktor Orbán versucht immer wieder Einfluss zu nehmen. Seit Orbán das Land regiert, versucht er, Personen in Leitungsfunktionen auszutauschen – und zwar nicht nur in der Kultur. Man kann dort zwar noch als Kulturschaffender tätig sein, aber die Situation verschlechtert sich zusehends. Gerade auch in ökonomischer Hinsicht. Es gibt nur noch wenig freie Theater. Jetzt gibt es Pläne der Regierung, denen das Geld abzugraben. Auch Stiftungen werden kontrolliert. Das ist für Theatermacher sehr bedrohlich.

Hat Viktor Orbán etwa Angst vor der freien Theaterszene?

Angst nicht, aber sein Verhalten kann als eine Art Rache angesehen werden. Orbán will ein System aufbauen, in dem die für ihn richtigen Personen an den entscheidenden Positionen sind. Das gilt fürs Fernsehen, für den Film und auch für das Theater.

Wie fühlt es sich für Sie an, jetzt in Hannover und nicht in Budapest zu arbeiten?

Ich arbeite jetzt zwar zum ersten Mal in Hannover, aber ich habe bereits vor fünf Jahren angefangen, an deutschen Theatern wie etwa dem Deutschen Theater oder dem Maxim-Gorki-Theater in Berlin zu arbeiten. Manchmal denke ich, dass in Ungarn etwas angefangen hat, was sich in Deutschland fortsetzen könnte. Aber ich bin davon überzeugt, dass die deutsche Gesellschaft gegen populistische Tendenzen deutlich widerstandsfähiger ist als die ungarische. Ich bin glücklich, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz am Theater zu arbeiten, aber manchmal habe ich natürlich das Gefühl, ich müsste eigentlich in Ungarn auf den Demonstrationen sein. Auf der anderen Seite hoffe ich, dass meine künstlerische Arbeit auch etwas bewirken kann.

In Hannover inszenieren Sie „Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit“ von Beaumarchais im Ballhof Eins. Premiere ist am 30. Januar. Wird diese Arbeit etwas mit der Situation in Ungarn zu tun haben?

Es ist eine Komödie, die kurz vor der Französischen Revolution geschrieben wurde. In dem Stück geht es auch darum, wie man mit einem autokratischen System umgehen kann. Ich hatte schon lange geplant dieses Stück zu machen. Es wird eine Komödie bleiben, aber darunter wird eine andere, dunkle Schicht spürbar sein. Es geht auch um die Verbindung von Macht und sexuellem Missbrauch, also um die Machos und die Monsterclowns der westlichen Welt.

Ist es ein Problem, dass die Geschichte vor allem aus der Oper bekannt ist? Werden Sie die Musik irgendwie ersetzen?

Ich finde es gut, dass viele Zuschauer durch die Oper eine ungefähre Vorstellung davon haben, worum es in der Geschichte geht.

Welches Theaterprojekt werden Sie nach „Figaros Hochzeit“ in Angriff nehmen?

Ich werde zurück nach Budapest gehen. Dort werde ich nach einer kleinen Pause eine Novelle eines zeitgenössischen ungarischen Autors inszenieren. Aber es kann sein, dass sich noch alles ändert. Vielleicht wird es kein Geld für Kostüme und für das Bühnenbild geben. Dann müssen wir sehen, ob es ohne Bühnenbild geht, oder ob das ganze Projekt stirbt. Es ist sehr frustrierend.

Zur Person András Dömötör inszeniert am Schauspiel Hannover „Der tolle Tag oder Figaros Hochzeit“ von Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais. Premiere ist am 30. Januar im Ballhof Eins. Seit 2014 ist der Regisseur aus Ungarn an deutschsprachigen Bühnen tätig. Dömötör wurde von der ungarischen Theaterkritik als das „vielversprechendste Nachwuchstalent des Theaters" ausgezeichnet.

Von Ronald Meyer-Arlt