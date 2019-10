Hannover

Emile Griffith war ein Kämpfer. Und er war ein sehr zärtlicher Mensch. Er liebte andere Männer. Und er hat einen Mann im Kampf getötet. Griffith war Boxweltmeister im Welter-, Halbmittel- und Mittelgewicht. Er wurde berühmt, weil er 1961 in einem Kampf seinem Gegner Benny Paret so schwere Verletzungen zufügte, dass der im Ring ins Koma fiel und zehn Tage danach starb. Millionen Menschen sahen den Kampf im Fernsehen. 1992, lange nach dem Ende seiner Karriere, wurde Griffith schwer zusammengeschlagen und lebensgefährlich verletzt, nachdem er eine Schwulenbar verließ.

Klug komponierte Bilder

Diese Szene ist der Ausgangspunkt von Reinhard Kleists Graphic Novel „Knock Out!“ ( Carlsen Verlag, 160 Seiten, 18 Euro). Kleist, der sich bereits in seiner Graphic Novel „Der Boxer“ dem Boxsport (und der wahren Geschichte des jüdischen Boxers Hertzko Haft, der in einem Konzentrationslager um sein Überleben kämpfte) widmete, zeichnet die Biografie von Emile Griffith in schwarz-weißen, sehr dramatischen und immer klug komponierten Bildern nach.

Dabei gelingt es ihm mit spielerischer Leichtigkeit zwischen den Neunziger- und den Sechzigerjahren hin- und herzuspringen. „Knock Out!“ ist die dramatische und sehr berührende Geschichte eines Boxers.

Am Dienstag, 8. Oktober, stellt Reinhard Kleist „Knock Out!“ um 19.30 Uhr bei Feinkost Lampe, Eleonorenstraße 18, in Hannover vor. Matthias Wieland moderiert den Abend, der in Kooperation mit Comix Hannover stattfindet.

Von Ronald Meyer-Arlt