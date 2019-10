Hannover

Ein Konzert von Max Raabe ist ein bisschen so wie der Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums: voll kühler Eleganz. Deutschlands größter klassischer Konzertsaal, erbaut 1914, ist denn auch die perfekte Kulisse für die Musik der späten Weimarer Republik, für die Raabe zusammen mit seinem Palast Orchester steht. Kein Wunder also, dass der Berliner Bariton seit mehr als zehn Jahren auf jeder seiner Tourneen dort Halt macht. So auch jetzt wieder mit dem Programm „Der perfekte Moment…wird heut’ verpennt“.

Alles muss sitzen

Der Titel des gleichnamigen, im Jahr 2017 erschienen Albums ist nicht gerade charakteristisch für Raabe selbst. Denn er ist – zumindest auf der Bühne – ein Perfektionist, der bei seinen Auftritten eigenem Bekunden nach nichts dem Zufall überlässt. Nie würde er einen außerplanmäßigen Witz oder Song einbauen. Es muss alles sitzen. So wie der Smoking und die aalglatte Frisur. Ein weiteres Markenzeichen Raabes ist die reduzierte Form. Weder macht er hinterm Mikrofon irgendwelche Posen, noch tanzt er. Lichteffekte sind ebenso sparsam wie direkte Publikumsansprachen.

Die übertriebene Akkuratesse, gepaart mit dem auf ein Minimum beschränkten Flirt mit den Zuschauern führt dazu, dass die erste Hälfte des Konzerts reichlich steif und emotionslos gerät. Routiniert wird die Setlist aus Retroschlagern abgespult. Doch keine Frage: Es sind alles schöne Stücke. Darunter bekannte wie „Ich küsse Ihre Hand Madame“, aber auch Raritäten wie „Wenn du mal in Hawaii bist“ von 1928 oder auch Eigenkompositionen wie „ Fahrrad fahr’n“. Gerade zu den von Raabe aus Schellackplatten-Archiven gefischten und abgestaubten Liedern hätte man gern noch eine kleine Geschichte zur Entstehung, Bearbeitung oder einstigen Popularität gehört – und nicht nur eine Jahreszahl.

Viele Versionen vom „Schwein“

Raabe singt mal mit zartem Schmelz, mal knarzig, mal kraftvoll. Das geschickte Changieren zwischen Laut und Leise (auch das Orchester kann sich wunderbar zurücknehmen) sorgt für eine gewisse Dynamik. Richtig beschwingt und temporeich wird es aber vor allem in der zweiten Hälfte – was nicht zuletzt am Einstieg mit dem Evergreen „Kein Schwein ruft mich an“ liegt. Das Lied, das Raabe und dem ursprünglich als Studentenprojekt gegründeten Palast Orchester vor fast drei Jahrzehnten den Durchbruch brachte, präsentieren Sänger und Musiker in unterschiedlichen Versionen. Mal erklingt es im amerikanischen Big-Band-Sound, mal mutet es chinesisch an, mal russisch. So geht es mit dem Schwein einmal rund um die Welt.

Den multitalentierten Musikern, die zum Teil mehr als drei Instrumente beherrschen, überlässt Raabe auch bei anderen Liedern immer wieder gern die Bühne und gibt ihnen Raum für Soli. Er pausiert dann im Schatten des Scheinwerferlichts, am Flügel lehnend. Etwas steif, aber sehr elegant.

Von Kerstin Hergt