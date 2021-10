Hannover

Das Theater hat viele Freunde. Einige von ihnen haben sich in Freundeskreisen organisiert. Diese Freundes- und Unterstützerkreise (Stiftung Staatsoper Hannover, Gesellschaft der Freunde des Opernhauses, Stiftung Niedersächsisches Staatsorchester, Gesellschaft der Freunde des Schauspielhauses und die Ballett Gesellschaft) haben nun gemeinsam einen offenen Brief verfasst.

Es ist das erste Mal überhaupt, dass sich alle Freundes- und Unterstützerkreise zusammengetan haben. Der Brief richtet sich an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD), an Kulturminister Björn Thümler (CDU) und an den niedersächsischen Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU). Anlass des Schreibens ist der Haushaltsplanentwurf der Landesregierung. Der sieht vor, dass die tariflich vereinbarten Lohnerhöhungen für die Beschäftigten der Staatstheater Hannover von 2023 an nicht durch eine wachsende Förderung ausgeglichen werden. So würde es zu einem jährlich wachsenden Fehlbetrag von etwa 1,3 Millionen Euro im ersten Jahr und weiteren Defiziten in den Folgejahren kommen.

„Den Haushaltsplan überdenken“

Die Theater hatten auf die Pläne bereits reagiert und die Kampagne #Rettedeintheater“ gestartet. Nach den Aufführungen werden Zuschauer über den drohenden Mangel an Förderung informiert. Es liegen Karten mit Protestnoten aus, die an die Staatskanzlei geschickt werden sollen, und man macht Fotos mit Plakaten und Publikum. Die Freundeskreise unterstützen diese Aktionen und bitten die Adressaten, „den Haushaltsplanentwurf 2022/23 hinsichtlich der Regelungen für die Staatstheater Hannover noch einmal zu überdenken“.

Die Theaterunterstützer warnen vor den Sparmaßnahmen: „Damit können die Staatstheater Hannover ihren kulturellen Auftrag als die führende Kulturinstitution des Landes Niedersachsen in der Landeshauptstadt nicht mehr gerecht werden. Auch die bisherige herausragende künstlerische Qualität ist nicht mehr länger gewährleistet.“

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sie weisen darauf hin, dass die Staatstheater Hannover in den vergangenen Jahren mit innovativen Inszenierungen deutschlandweit und international hervorgetreten seien. So wurde die Staatsoper Hannover Preisträgerin der „Oper! Awards 2020“ und damit als „Bestes Opernhaus“ ausgezeichnet.

Am Mittwoch, 10. November, ist eine Demonstration in Hannover geplant. Beginn ist um 11 Uhr auf dem Opernplatz, der Demonstrationszug soll am Finanzministerium und am Ministerium für Wissenschaft und Kultur vorbeiziehen, zum Abschluss ist eine Kundgebung vor dem niedersächsischen Landtag vorgehen. Organisiert wird die Demonstration von der Deutschen Orchestervereinigung, der „Genossenschaft deutscher Bühnen-Angehöriger“, der „Vereinigung deutscher Opernchöre und Bühnentänzer“ und ver.di

Von Ronald Meyer-Arlt