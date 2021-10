Hannover

Ein bisschen auf dem Vulkan tanzen, sich für eine Nacht auf eine Sünde einlassen und den kleinen grünen Kaktus knutschen – die Zwanzigerjahre sind gefragt, gerade jetzt. Und das will die große Revue „Berlin Berlin“ bedienen, die im kommenden Januar für eine ganze Woche das Aegi-Theater in den legendären Admiralspalast verwandelt.

Der Vorverkauf ist bereits gestartet, die Proben in Berlin laufen auf Hochtouren. Und die Show hat schon weltweite Anfragen – über Frankreich bis nach Australien und Japan. Im Aegi-Theater ist die Produktion vom 11. bis 16. Januar 2022 mit insgesamt acht Shows zu Gast. Tickets gibt es ab 34,90 Euro unter anderem im HAZ-Ticketshop.

Produzent von „Berlin, Berlin“ verspricht reichlich „Amüsemang“

Die goldenen Zwanziger in Deutschland, das hat Konjunktur. „Wir liegen damit voll im Zeitgeist“, so Produzent Ralf Kokemüller von Mehr-BB-Entertainment, der reichlich „Amüsemang“ verspricht. Zwei Jahre haben die Autoren am Konzept gearbeitet, natürlich hat auch die TV-Erfolgsserie „Babylon Berlin“ für reichlich Inspiration gesorgt.

Und der Musikvorrat der „Roaring Twenties“ ist nahezu unerschöpflich. „Wir haben alle großen Klassiker im Programm“, so Kokemüller. Unter anderem sind Cab Calloway und die Comedian Harmonists dabei und 30 zeitgemäß arrangierte deutsche und englischsprachige Glanznummern wie „Bei mir bist du schön“, „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, „Mein kleiner grüner Kaktus“, „Puttin’ on the Ritz“ und „Mackie Messer“. Die Tänze reichen von Charleston, Lindy Hop, Tango, Foxtrott bis zum Swing.

Auch Teil der Revue: „Josephine Baker“ mit dem stilechten Bananenröckchen. Quelle: Christian Kleiner

Große Besetzung auf der Aegi-Bühne in Hannover

Das aufwendige Bühnenbild wird mit 20 Tänzerinnen und Tänzern sowie Darstellern bespielt, dazu kommt eine achtköpfige Band, „die für einen satten Bigband-Sound steht“. Ergänzend die Technik: 50 Leute sind insgesamt mit „Berlin Berlin“ unterwegs.

Alles ist in die Story um den legendären Berliner Admiralspalast eingebaut. Ein Host wird das Publikum durch den Abend führen – und es werden auch die diversen Ikonen der Zeit auftreten, Bertolt Brecht, Marlene Dietrich, die Comedian Harmonists, Josephine Baker und die Selbstdarstellerin Anita Berber. Kokemüller: „Alle kommen mit ihrer Musik, Geschichten und Originalzitaten zu Wort.“

Eine neue Unbeschwertheit

Regisseur und Autor Christoph Biermeier fasst die Show so zusammen: „Wir erzählen bewusst nicht nur aus der Zeit von 1920 heraus – sondern auch aus unserer Gegenwart. Heute kann die seelische Andockstation wieder eine dunkle Zeit sein, die wir langsam hinter uns lassen. Und der Drang nach Freiheit, der Drang nach vorne, in eine neue Unbeschwertheit.“

Und die Nazis? Die wilden Zwanziger hatten ein Ende, ein böses. Auch das wird in dieser Revue nicht verschwiegen. „Damit endet aber nicht die Show, wir werden es zum Schluss auflösen damit hier jeder mit einem positiven Gefühl nach Hause geht“, sagt der Produzent.

Shows im Opernhaus

Die Truppe freut sich schon aufs Aegi: „Das Publikum in Hannover ist super“, sagt der gebürtige Hannoveraner Kokemüller, der einige Shows wie Disneys „Die Schöne und das Biest“, „Evita“ und die „Rocky Horror Show“ auch schon in der Sommerzeit ins Opernhaus gebracht hat. „Die können richtig mitgehen.“

Von Henning Queren