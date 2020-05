Hannover

Wahrscheinlich ist es nicht einfach, immer nur gut zu schreiben. Vielleicht verspürt manch hervorragender Schriftsteller tief in sich den Wunsch, manchmal auch schlecht schreiben zu dürfen. Es mal handlungsmäßig so richtig krachen zu lassen. Sätze schreiben zu dürfen wie: „,Sie müssen das nicht tun’, krächzte Krause und spuckte einen seiner lockergeschlagenen Zähne aus.“ Oder: „Der Kapuzenmann legte Krause nieder und bettete den Kopf seines Opfers auf einen Baumstumpf.“

Gerhard Henschel, ein hervorragender Schriftsteller, der mit der umfangreichen und stetig wachsenden Serie seiner Martin-Schlosser-Romane die deutsche Gegenwart von den frühen Siebzigerjahren an protokolliert hat, hat jetzt einen Ausflug in die Welt der Regionalkrimis unternommen. In „Soko Heidefieber“ gönnt er sich etwas, das er in seiner Martin-Schlosser-Serie eher vermeidet: Er erfindet Handlungen, er denkt sich abgedrehte Situationen, groteske Verwicklungen und verblüffende Wendungen aus. Die Opfer in seinem „Überregionalkrimi“ sind allesamt Schriftsteller, die Regionalkrimis schreiben. Die einschlägigen Titel zitiert er mit Vergnügen: „Mord auf Spiekeroog“, „Selbstjustiz auf Baltrum“, „Totschlag auf Sylt“, „Existus auf Pellworm“ und „ Amoklauf auf Amrum“. Solche Titelorgien feiert er mit jeder Krimiregion. Und davon gibt es sehr viele, schließlich erfreut sich der deutsche Regionalkrimi größter Beliebtheit.

Anzeige

In einem Nebenhandlungsstrang lässt Henschel den Schriftsteller Frank Schulz auftreten; dieser taumelt von einer unschönen Situation in die andere. Ihm wird so übel mitgespielt, dass man sich fragt, ob Henschel mit Schulz eine Rechnung offen hat. Am Ende lässt er Frank Schulz noch mit einem hochgetunten Rollstuhl um die Berliner Siegessäule herumkariolen.

Weitere HAZ+ Artikel

Das ist ziemlich verrückt und ein großer Spaß. Und natürlich auch ein längst fälliger Abgesang auf ein Genre.

Gerhard Henschel: „Soko Heidefieber. Ein Überregionalkrimi“. Hoffmann und Campe. 284 Seiten, 18 Euro.

Lesen Sie auch

Von Ronald Meyer-Arlt