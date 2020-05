Sachbuch „Play yourself, man!“ - Verruchte Clubs, gefährliche Auftritte in der NS-Zeit: So kam der Jazz nach Deutschland

Vom wildbizarren König bis zur Professorin am Schlagzeug: Der Musikwissenschaftler Wolfram Knauer erzählt in seinem neuen Buch die Geschichte des deutschen Jazz anhand seiner Musiker. Er zeigt: Spätere Stars wie Emil Mangelsdorff riskierten für ihre Musik sogar ihr Leben.