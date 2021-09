Hannover

Es raucht nicht und stinkt nicht, aber immerhin: Knallen tut es schon. Und zwar mehr oder weniger laut – je nachdem, wie man Salpeter, Schwefel und Holzkohle jeweils dosiert hat. Das Mischen von Schwarzpulver wird mit drei Hebeln simuliert, die in Nachbildungen von Mörsern installiert sind. Hat man die in Position gebracht, drückt man auf den grünen Knopf hinten an dem kurzen, dicken Kanonenrohr gleich daneben. Dem entweicht daraufhin ein Luftstoß, der kleine Metallbleche in Schwingungen versetzt, die davor an einem Holzbrett hängen: Fertig ist der Kanonendonner.

Das angedeutete Chemielabor und das schwere Geschütz aus Pappe sind Teil der neuen Sonderausstellung „Ritter und Burgen“ im Landesmuseum Hannover, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lebenswelt des Mittelalters erfahrbar zu machen. Und zu der gehören eben nicht nur Schwerter und Lanzen, sondern auch schon Kanonen und Schwarzpulver. Wieder was gelernt: Das ist das große Ziel dieser Mitmachausstellung für die ganze Familie.

Pädagogischer Abenteuerspielplatz

Objekte wie Donnerhall: Eine künstliche Kanone in der Schau „Ritter und Burgen“ im Landesmuseum Hannover. Quelle: Kerstin Schmidt

Wie auf einem pädagogischen Abenteuerspielplatz gibt es in der Schau überall etwas zum Spielen, Basteln oder Ausprobieren. Im großen Sonderausstellungsraum des Museums hat man eine Art Zeltlager aufgebaut. Jedes Zelt ist einer typischen mittelalterlichen Figur zugeordnet, es gibt den Mönch, die Burgherrin, den Handwerker, den Spielmann und natürlich auch den Ritter.

Die Welt des Mönches: Die einzelnen Abteilungen der Ausstellung sind jeweils bestimmten typischen Figuren zugeordnet. Quelle: Kerstin Schmidt

Mittelalterküche per Mail

Ob sich dabei aber wirklich die Lebenswelt der Menschen von damals nachempfinden lässt, wie Museumsdirektorin Katja Lembke es sich erhofft, kann man allerdings bezweifeln. Denn nicht alles ist so plastisch erfahrbar wie das Gewicht einer Metallrüstung, die man selbst mit den Schultern anheben kann. Das meiste in der Schau ist digital und damit auch bei liebevoller Gestaltung etwas künstlich: Ein Schwert in einem Schmiedefeuer zur Weißglut zu bringen, das nur auf dem Bildschirm lodert, ist eben nur das halbe Vergnügen.

Rodeo und Rüstung: Die Lebenswelt eines Ritters, wie das Landesmuseum Hannover sie zeigt. Quelle: Kerstin Schmidt

Das gilt auch für ein Ritterturnier, bei dem man auf einem Rodeosimulator, wie man ihn von Schützenfesten kennt, gegenüber einer Videowand Platz nehmen kann, auf der einem der Gegner entgegenreitet. Man kann ein Gericht zusammenstellen, indem man Zutaten per Drag und Drop von der einen zur anderen Seite einer Videovitrine bewegt – und dieses Essen doch noch selbst probieren, wenn man sich das so zusammengestellte Rezept per Mail zuschicken lässt und zu Hause nachkocht.

Die Ausstellung Die Schau „Ritter und Burgen – Zeitreise ins Mittelalter“ ist bis zum 20. Februar 2022 im Landesmuseum Hannover zu sehen. Zur Eröffnung am heutigen 1. Oktober ist der Eintritt den ganzen Tag (10 bis 18 Uhr) frei. Danach kostet der Eintritt in die Sonderausstellung 10 Euro, ermäßig 8 Euro. Ein Familienticket gibt es für 20 Euro.

Dass der Absender dieser Mail derzeit noch das Landesmuseum Mainz ist, erinnert daran, dass „Ritter und Burgen“ eine Kooperation mit einigen anderen Ausstellungshäusern in den Niederlanden und Deutschland ist. Das digitalisierte Zeltlager wandert von Ort zu Ort und wird mit einigen echten oder nachgebildeten Objekten der jeweiligen Häuser ergänzt. In Hannover sind 14 kleine Vitrinen mit niedersächsischen Artefakten zu sehen wie einer Knochenflöte, verrosteten Klingen und anderen Fundstücken aus der mittelalterlichen Sammlung des Museums.

Erfolgreiche Vereinfachung

Mit dem Prinzip, das Museumsprogramm durch niedrigschwellige Ausstellungen wie „Ritter und Burgen“ zu beleben, ist Direktorin Lembke weiterhin erfolgreich: Seit Ende Mai haben mehr als 50.000 Menschen das Landesmuseum besucht. Größter Quotenbringer war dabei die Schau „Kinosaurier“, die federführend in Hannover entwickelt wurde und nun von hier aus auf Reisen geht: Derzeit ist die Schau im Naturkundemuseum in Wien zu sehen.

Von Stefan Arndt