Hannover

Diese Kulisse hat kein Bühnenbildner geschaffen und doch ist sie perfekt für diesen Abend: Alles ist Orange. Sowohl der Himmel als auch das Blumenmeer ringsum. In der Farbpsychologie steht Orange für Fröhlichkeit und physische Energie. Davon ist viel zu spüren bei diesem Auftakt zum Festival Tanztheater International.

Kontrastreich: „And when we change...“ in Herrenhausen. Quelle: Lukas J. Herbers

Das Licht der untergehenden Sonne bringt Tagetis, Dahlien und Indisches Blumenrohr im Großen Garten in Hannover-Herrenhausen zum Leuchten. Selbst das sonst so intensive Grün der Rasenflächen ist überdeckt von Orange. Dort, wo niemals ein Gast seinen Fuß hinsetzen darf, stehen Pop-up-Zelte in der knalligen Farbe. Campen vor den Toren des Schlosses? Wer sagt, dass ein Zelt nur zum Schlafen da ist? Die südafrikanische Choreografin Robyn Orlin hat ihre zwölf Tänzerinnen und Tänzer mit diesem Requisit ausgestattet. Und die Akteure vollführen wahre Wunder damit.

„And when we change our landscape… is it with bare hands or with gloves?“ lautet der Titel dieses Stücks zur Eröffnung des elftägigen Festivals.

Orlin, nicht nur in Südafrika bekannt für ihre gesellschaftskritischen Arbeiten, hinterfragt auf sehr poetische, zuweilen, melancholische, aber auch witzige Weise, wie der Mensch mit der Natur umgeht. Packen wir sie mit bloßen Händen, um sie zu verändern oder fassen wir sie behutsam mit Samthandschuhen an?

Barockgarten als heimlicher Hauptdarsteller

Viele der Akteure und Akteurinnen tragen tatsächlich Handschuhe. Doch sie verkörpern keine realen Wesen. Wie aus einem Kokon schälen sie sich langsam aus den Zelten. Mindestens ein Körperteil bleibt dabei immer mit dieser provisorischen Behausung verbunden. Es ist ein Kampf. Wer jemals ein Wurfzelt auf- oder abgebaut hat, weiß, wie sperrig das ist, wie kompliziert die Falttechnik sein kann, wenn man einen falschen Handgriff macht. Die Tanzstudierenden der Hochschule für Musik und Darstellende Künste in Frankfurt, die Orlin für diese Performance ausgewählt hat, stehen jedoch nicht allein vor der Herausforderung, diesen Zelten zu entschlüpfen und sich wieder darin zu verkriechen. Sie müssen darüber hinaus auch noch mit Stoffbahnen klarkommen, die sich um ihre Körper winden.

Ist das Kostüm, Requisite oder Kulisse? Tänzerin mit Zelt bei der Orlin-Performance. Quelle: Lukas J. Herbers

Zelt als Panzer, Reifrock, Höhle

Birgit Neppl lässt die Tänzer und Tänzerinnen mit ihren fantasievollen Kostümentwürfen wie Fabelwesen aussehen. Da gibt es Röckchen aus Spitzenschuhen, netzartige Ponchos aus gehäkelten Topflappen, turmhohe Turbane – und sehr viele behandschuhte Hände. Manchmal wird das Zelt zum Reifrock oder zum Panzer. Mal ist es eine Höhle, in der ein wildes Tier zu hausen scheint, mal entfaltet es sich wie eine exotische Pflanze. Dass das alles auf nackter Bühne funktioniert, ist eher unwahrscheinlich. Dieses Stück benötigt eine grüne Kulisse unter freiem Himmel. Der Barockgarten ist der heimliche Hauptdarsteller.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Zeltperformer agieren auf einem Parcours. Die Vorstellungen dauern mehrere Minuten und beginnen dann wieder von vorn. So hat das Publikum die Chance, alles zu sehen. Und doch ist die insgesamt einstündige Vorführung nur eine Aneinanderreihung flüchtiger Augenblicke. Einzelne Bewegungen bleiben nicht in Erinnerung. Am Ende hat man das Gefühl, nicht bei einer Tanzvorführung, sondern bei einem Naturschauspiel dabei gewesen zu sein. Orlin mit ihrem Ansinnen, den Klimawandel auch künstlerisch zu thematisieren, dürfte das freuen.

Weitere Termine beim Tanztheater International

Am Freitag gastiert Doris Uhlich im Ballhof Eins mit „Unkraut“. Am Sonnabend zeigen Guy Nader und Maria Campos im Schauspielhaus die Deutsche Erstaufführung von „Made of Space“ Für diese und alle weiteren Veranstaltungen gibt es noch Restkarten. Tickets unter www.tanztheater-international.de.

Von Kerstin Hergt