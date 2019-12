Hannover

Ganz zum Schluss seiner Lesung im Pavillon deutet Rocko Schamoni an, wie wenig von manchem Leben bleibt: Wolli Köhler, in den Sechziger- und Siebzigerjahren schillernde Kiezlegende im Hamburger Stadtteil St. Pauli, stirbt 2017 mit 85 Jahren in einer kleinen Wohnung im Elbvorort Rissen. Hätte der Autor, der sich mit ihm angefreundet hatte, nicht noch schnell Bilder und Texte aus dessen Nachlass gerettet, wäre alles zusammen mit dem Mobiliar vernichtet worden. Doch Schamoni hatte sich bereits zum Chronisten des ungewöhnlichen Lebens Köhlers gemacht – und damit auch einer Zeit, in der St. Pauli noch „Sankt Liederlich“ war.

In seinem Roman „Große Freiheit“ (Hanserblau, 288 Seiten, 20 Euro) fasst er das so zusammen: „Der Stadtteil der fragwürdigen Existenzen, der Verwerflichen, der Randständigen, der Aussätzigen.“ Mit Schamonis Buch bleibt letztlich doch noch ganz schön viel von Köhlers Leben, nur eben nicht als ethnografisches Dokument wie Hubert Fichtes St.-Pauli-Interviews, die Köhler bereits 1972 eine Öffentlichkeit verschafften. Schamoni zeigt vielmehr, wie schmal der Grat zwischen Fakten und Fiktion ist, schmückt aus und verdichtet. Und doch betont er immer wieder die Echtheit historischer Figuren: „Ich habe viele davon getroffen.“

Glamouröse Kiezvergangenheit

Seine Lesung lebt von diesen Kontrasten: Schilderungen von Besuchen bei abgehalfterten Veteranen und Beschreibungen von deren glamouröser Kiezvergangenheit prallen aufeinander. Kritiker warfen dem Roman vor, er sei zu kulissenhaft. Doch Schamoni hat nun einmal spürbar Vergnügen, erlebte Klischees als nostalgische Fantasien wiederzugeben und weiterzuspinnen. Den 250 Fans im Publikum muss er ohnehin nichts mehr beweisen: Er ist längst zu einem Stück Popkultur geworden, als Punkmusiker, Mitglied des Nonsense-Trios Studio Braun, als Schauspieler, Autor und Mitbetreiber des legendären Hamburger Golden Pudel Clubs in der Hafenstraße.

„Große Freiheit“ lebt von einem Panoptikum überdimensionalen Personals, von einer Übertragung der Faszination des Autors am tragisch Absurden. Schamoni freut sich über Fotofundstücke, schräge Typen und den „Nachtjargon“ St. Paulis, als würde er das alles auch zum ersten Mal erleben. Fast nebenbei ist Köhlers Lebensgeschichte auch die der ersten Pornokinos: Er schmuggelte Filme aus Skandinavien, indem er sie um das Ersatzrad seines Borgward wickelte. In der Figur des Immobilienkönigs Willi Bartels kommen Kiezgeschichte und erlebte Gegenwart für Schamoni schließlich zusammen. Sein Roman endet damit, dass Köhler 1969 zwei Etagen in Bartels’ neuem Großbordell an der Reeperbahn mietet. Viel später ist Bartels Schamoni dann in einer Angelegenheit des Golden Pudel Clubs behilflich.

Geschichte und Geschichten

Bereits 1979, als die Gewalt im Kiez zunahm, hatte Köhler St. Pauli verlassen. Später kehrte er mittellos nach Hamburg zurück. Seine kleine Sozialwohnung verließ er zuletzt kaum noch. Aber er ließ sich dort von Schamoni besuchen, um mit ihm gemeinsam Geschichte und Geschichten zu verquirlen. Das Material reiche noch für weitere Bände, lässt der Autor wissen.

