Während in Salzburg im Sommer 1920 die erste Ausgabe der glamourösen Festspiele mit den Größen der europäischen Musik- und Theaterszene über die Bühnen der Stadt ging, hob sich in Göttingen der Vorhang für ein Experiment von musikbegeisterten Laien: Eine Gruppe um den Kunsthistoriker Oskar Hagen führte im Stadttheater Georg Friedrich Händels „Rodelinda“ auf – es war die erste Produktion einer Oper dieses Komponisten seit rund 175 Jahren.

Der Hunger auf Kultur nach dem Schock des Ersten Weltkriegs hat zur Gründung von zwei ganz unterschiedlichen, stilprägenden Festivals geführt. Sowohl die Salzburger Festspiele als auch die Göttinger Händel-Festspiele hätten im vergangenen Jahr groß ihren 100. Geburtstag feiern wollen. Wegen der Pandemie war das kaum möglich.

Rückbesinnung auf den Anfang

In den vergangenen zwei Monaten wurde das Festival in Salzburg mit klarem Corona-Konzept, aber ohne erkennbare größere Einschränkungen nachgeholt. Beim größten niedersächsischen Klassikfestival hat jetzt die Jubiläumssaison mit deutlich reduzierter Besucherzahl und reduziertem Programm begonnen. Der unterschiedliche Umgang mit der Pandemie in beiden Ländern spiegelt sich deutlich auch in der Organisation der beiden geschichtsträchtigen Festivals wider.

Natürlich hat man sich in Göttingen nach 100 Jahren auf die Anfänge besonnen: Im Deutschen Theater wird jetzt wieder die Oper gespielt, mit der hier alles begann. „Rodelinda“ war 1920 in einer stark bearbeiteten Version zu hören, die die Rückkehr des Opernkomponisten Händel auf die Bühnen der Welt wohl erst möglich machte. Dass bei den Salzburger Festspielen auch in diesem Jahr ein Bühnenwerk von Händel gespielt wurde, wäre ohne die Pionierarbeit in Göttingen kaum denkbar.

Göttingen bleibt das Händel-Labor

Es ist etwas ungerecht, vom kleinen Göttingen immer wieder neue Innovationsschübe in Sachen Händel zu erwarten – und doch ist das die einzige Tradition, auf die sich das Festival berufen kann. Biografische Bezüge zum Leben des Komponisten wie die konkurrierenden Festspiele in Händels Geburtsstadt Halle kann man schließlich nicht vorweisen. Göttingen bleibt das Händel-Labor: Darauf wird sich das künftige Führungsteam der Festspiele um den griechischen Dirigenten George Petrou, der nach der Jubiläumsausgabe übernimmt, wohl wieder stärker besinnen müssen.

Klassischer Barockexperte: Laurence Cummings dirigiert das Göttinger Festspielorchester. Quelle: Anton Säckl

Denn 100 Jahre nach ihrer Wiederbelebung klingt die neue Göttinger „Rodelinda“ viel zu abgezirkelt und gelassen, um wirklich zu packen. Dirigent Cummings, der die letzten zehn Jahre des Festivals musikalisch geprägt hat, steht für einen kompakten, strengen Orchesterklang, in dem sinnliche Eskapaden kaum Platz finden, und bewegt sich auch rhythmisch stets im Rahmen des Erwartbaren.

Sein sorgfältig eingehegter Händel ist dabei typisch für eine ganze Generation von Barockexperten, bei denen sich nach den wilden Aufbrüchen in eine geschichtsbewusste Aufführungspraxis ein neuer Klassizismus breit gemacht hat. Göttingen könnte ein Ort sein, an dem man Auswege aus dieser Situation versuchen könnte.

Denn anders als in Salzburg, wo man stets vor Augen und Ohren einer Weltöffentlichkeit spielt, könnte gerade das kleine Festival ein Schutzraum für Experimente sein. Denkbar wäre auch, das Repertoire noch stärker um Händels Vorgänger und Zeitgenossen zu erweitern, um die Rolle des Komponisten in der Musikgeschichte besser zu verstehen.

Ausweg aus der Konvention: Anna Dennis als Rodelinda bei den Händel-Festspielen Göttingen. Quelle: Alciro Theodoro da Silva

Das Potenzial wäre ja da: Auch ohne Hochglanzstars bietet das Göttinger Sängerensemble um die Sopranistin Anna Dennis in der Titelrolle und Countertenor Christopher Lowrey als ihr vermeintlich toter Ehemann überwiegend hohe Qualität. Und das aus Musikerinnen und Musikern aus ganz Europa zusammengesetzte Festspielorchester kann sicher mehr, als nur den einen Stil feingeschliffen zu reproduzieren.

Szenisch hat man auf deutschen Bühnen ohnehin alle Freiheit. Regisseur Dorian Dreher nutzt sie in diesem Jahr, um einen Aufbruch zu inszenieren. Nach betont konventionellem Beginn, dessen antioriginelle Nacherzählung der Handlung man zunächst für Absicht halten muss, lösen sich Bühnenbild und Logik immer weiter auf. Vom Ausgangspunkt irgendwo Anfang des 19. Jahrhunderts landet die Inszenierung schließlich recht überraschend bei der Bücherverbrennung und Gustaf Gründgens’ Mephisto. Hier hätte etwas mehr Strenge gutgetan.

Die nächsten Vorstellungen von „Rodelinda“ sind am 17., 18. und 19. September in Göttingen. Am Mittwoch, 15. September, gastieren die Händel-Festspiele in Hannover: In der Neustädter Kirche wird ab 20 Uhr eine Version der Oper „Poro“ für Orgel und Butoh-Tanz gezeigt. Karten für diese Aufführung gibt es an der Abendkasse und können unter Telefon (05 11) 1 71 39 reserviert werden.

