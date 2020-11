Hannover

Unverstanden zu bleiben ist das Los, das schwer auf vielen Künstlerseelen lastet. So gesehen darf sich Roderic von Bennigsen, der immer wieder Kämpfe mit Kritikern und Neidern ausfocht, in guter Gesellschaft fühlen. Und doch fällt die Lebensbilanz, die der Adelsspross jetzt zieht, zufrieden aus: „Man war dankbar, dass man einen kulturellen Beitrag nach Niedersachsen bringen konnte“, sagt der Cellist und Dirigent. „Ich habe wirklich sehr viel bewegt.“

„Jede Generation hat ihre eigenen Vorstellungen“: Roderic von Bennigsen – hier ein Archivbild von 2014 – hat sein Rittergut Bennigsen an seien Sohn Immanuel überschrieben. Quelle: Tobias Kleinschmidt

Gut 25 Jahre, nachdem er das erste seiner Sommerfestivals in der umgebauten Scheune seines Rittergutes Bennigsen ausrichtete, verabschiedet er sich jetzt aus Hannover. Das Gut mit dem pittoresken Park, Familienbesitz seit 1311, habe er bereits an seinen Sohn Immanuel von Bennigsen (37) überschrieben, sagt Roderic von Bennigsen (nach eigenen Angaben völlig alterslos). „Ich hoffe, dass er dort seine Erfüllung findet“, sagt er, „jede Generation hat ja ihre eigenen Vorstellungen.“

Philanthrop oder Quälgeist?

Bei den Sommerfestivals holte er Hochkultur aufs Land, dort tummelten sich zwischen 1995 und 2014 regelmäßig illustre Größen der Musikbranche. Starsopranistin Elina Garanca trat dort ebenso auf wie Pianist Cyprien Katsaris oder Musiker des London Philharmonic Orchestra. Auch Spaniens Königin Sophia gab sich in Bennigsen die Ehre: „Ich war mit ihr ja in Salem in der Schule“, sagt Roderic von Bennigsen, der auch in New York, Paris und der Schweiz gelebt hat.

Schillernde Persönlichkeit: Roderic von Bennigsen. Quelle: Tobias Kleinschmidt

Gern übernahm der Hausherr bei Konzerten das Dirigat selbst. Teils stießen sich Beobachter an dem vermeintlich theatralischen Gestus, den er dabei an den Tag legte. Kritiker, deren Urteil über Roderic von Bennigsen eben dieser Roderic von Bennigsen nicht teilte, erhielten kurzerhand Hausverbot.

Große Pläne für die Zukunft: Roderic von Bennigsen. Quelle: Tobias Kleinschmidt

Für die einen wurde der Musiker, der auch Benefizkonzerte für syrische Kinder auf die Beine stellte, so zum philanthropischen Weltbürger und Freigeist, der unerschrocken gegen die Verrohung der Welt zu Felde zog. Für die anderen zum streitbaren Kulturquerulanten mit Einstecktuch. Eine schillernde Figur, irgendwo zwischen Yehudi Menuhin und Klaus Kinski. Laut offizieller Website des Sommerfestivals handelt es sich bei ihm um eine „eigenwillig vielseitig entwickelte Künstlerpersönlichkeit“.

„Arbeite an großem Werk“

Als 2008 Einbrecher die mehrere Millionen Euro teure Stradivari seiner damaligen Gattin Jeanne Christée aus dem Rittergut stahlen, nahm ganz Deutschland Anteil an der spektakulären Freveltat. Die Geige tauchte später wieder auf, anderes Diebesgut nicht. „Das war eine unglückselige Geschichte“, sagt Roderic von Bennigsen im Rückblick.

Die Polizei stellte die auf dem Rittergut Bennigsen gestohlene Stradivari sicher. Quelle: HAZ NP

Die Region Hannover verlässt er jetzt mit einem weinenden Auge: „Ich werde das Zentrum vermissen, das ich selbst gestaltet habe“, sagt er. „Es ist eine Zäsur auch für mich, aber alles im Leben hat seine Stunde.“ Andererseits werde er ja weiter komponieren. „Ich kann mich nun ganz auf die Kunst konzentrieren“, sagt er. „Und ich habe mich entschlossen, mein internationales Leben wieder stärker zu intensivieren.“ Künftig wolle er sich häufiger in Baden-Baden und Wien aufhalten: „Dort habe ich große Erfolge als Dirigent gehabt.“

Roderic von Bennigsen auf seinem Rittergut am Cello. Quelle: HAZ-Archiv

Natürlich hat einer wie er auch im vorgerückten Lebensalter eine Agenda: „Ich habe viele große Pläne“, verrät er. „Ich arbeite an einem großen Werk, es geht um literarische Dinge über die humane Renaissance.“ Außerdem habe er gerade Bach-Sonaten eingespielt.

Ein Mann von Welt: Roderic von Bennigsen im Jahr 1990 mit seiner Tante Louise Rainer. Quelle: Spolvint

Zu schaffen machen ihm allerdings die Folgen der Corona-Maßnahmen: „Es ist wichtig, dass jetzt ein Impuls durch ganz Europa geht, damit das Kulturleben nicht unnötig gelähmt wird“, sagt er beschwörend. Wer Roderic von Bennigsen kennt, ahnt, dass er sein Scherflein dazu beitragen will, um Unheil zu verhindern, wo immer er kann.

