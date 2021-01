Kiel

Er sieht sich noch, wie er im Frühling durch das leere Kiel gegangen ist, runter ans Wasser zu den Seehunden, die ihm immer gute Laune machen. „Am Anfang stand eine gespenstische Stille“, erzählt Feridun Zaimoglu von den Erinnerungen an den ersten Lockdown. An das leere, beklemmende Gefühl und das Staunen darüber, „wie schnell das alles gegangen ist“. Damals, im April, erschraken die Menschen noch, wenn er von „Seuche“ sprach, und fuhren ihn an, er solle es mal nicht übertreiben.

Neun Monate später sitzt der Schriftsteller in seiner Wohnung nahe dem Kieler Südfriedhof. Der Blick geht in die blattlose Baumkrone vor dem Fenster. Wie immer fliegen Möwen, elegant, schwerelos, scheinbar ungerührt von der Lage. „Das Jahr hatte es so in sich, dass ich um Worte verlegen bin“, sagt der Mann, der sonst um Worte nie verlegen ist. „Ich putze viel – und wenn ich die Wohnung betrete, ist das wie eine Sicherheitsschleuse.“ Da ist die Sorge um die Existenz, um die Eltern in der Türkei – der Vater wäre an Corona fast gestorben. Und die Verblüffung darüber, „wie schnell das Querdenken, ein Wort der Aufklärung, so verludern konnte“.

„Was ausfiel, war eine gesicherte Existenz.“

2020 hätte ein Reisejahr werden sollen für Zaimoglu, wie sonst auch. Das Vorlesen gehört zu seinen Büchern dazu. Die werden noch einmal richtig lebendig, wenn er sie laut liest, im schwingenden Rhythmus mit seinem Publikum hindurch treibt. Stattdessen wurde eine Lesung nach der anderen abgesagt, das Projekt des Literaturhauses Hannover „30X – Eine Stadt erzählen“, an dem er beteiligt war, fiel ganz weg. „Was dazu ausfiel“, sagt er trocken, „war eine gesicherte Existenz.“

In das große, schwarze Loch der Depression ist er dennoch nicht gefallen. „Ich bin immer noch froh, wenn ich vor einer noch so kleinen Gruppe sprechen kann“, sagt Zaimoglu. Er berichtet von den Schreibworkshops und Schreibaufträgen, die ihm die Miete einbrachten und ihn über Wasser hielten wie das Stück für das Schauspielhaus Düsseldorf. Und er erwähnt die Zeitungsartikel und die Hilfen, die der Kulturverband Schleswig-Holstein locker machte. „Die haben mir so geholfen. Ohne die hätte ich den Sommer nicht überstanden.“

„Instabilität gehörte immer zu meinem Leben“

Selbstverständlich war das nicht – der Schriftstellerverband meldete Anfang Dezember, dass Buchautoren nur im einstelligen Prozentbereich von den Corona-Hilfen für Soloselbständige profitierten. Indirekt treffen darüber hinaus die Absage von Lesungen und die Existenzsorgen der Verlage die Autoren. Mehr als die Hälfte, so der Schriftstellerverband, hat Titel verschoben, 36 Prozent sogar ganz gestrichen. Zaimoglu ist froh, dass sein neues Buch ohnehin erst für 2022 terminiert ist.

Auf der Leipziger Buchmusse: Feridun Zaimoglu bei seinem Besuch 2017. Quelle: Andre Kempner

„Instabilität gehörte immer zu meinem Leben“, sagt Zaimoglu. „Ich plane nie weiter als drei Monate. Stabilität ist ein Mythos.“ Er findet, dass der Blick zu einseitig auf die großen Kulturinstitutionen gerichtet wurde. Auf Theater, Museen – zu wenig auf die, die das große Getriebe am Laufen halten. „Stückeschreiber wie ich und mein Kompagnon Günter Senkel fallen in dem Raster hinten rüber“, sagt er. „Ich habe praktisch keine Betriebskosten, nicht mal ein Auto, das ich ins Feld führen könnte. Da muss man schon mal die Funktionsfrage stellen.“

„Bücher sind für mich das Wahre“

Gleichzeitig ist der Alltag weitergegangen. Zaimoglus Alltag, der morgens nach dem ersten Kaffee Schreiben heißt, den ganzen Vormittag lang, immer noch an der elektrischen Schreibmaschine AEG Olympia Carrera SI, für die der hartnäckige Digitalverweigerer Farbbänder in einem Karton gehortet hat. Um die Eltern nicht nur zu hören, sondern auch zu sehen, hat er sich in diesem Jahr endlich ein Smartphone gekauft. Er liest viel, was er immer tut. Kürzlich die Gedichte von Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück, jetzt den schwedischen Historienkrimi „1793“. „Schön düster“, sagt er darüber. „Bücher sind für mich das Wahre – und der beste Eskapismus. Ich merke, dass ich mich darüber beruhige. Draußen ist die Pandemie, im Buch tauche ich ab.“

Manchmal hilft auch beten

Die Selbstisolation ist er gewohnt vom Schreiben, aber wenn ihn doch mal der Lagerkoller überkommt, zieht er los. „Ich habe begonnen, Gewaltmärsche kreuz und quer durch Kiel zu machen.“ Psychohygiene. Und noch etwas hilft: „Ich bete auch schon mal“, sagt Zaimoglu. „Ich habe diesen Kinderglauben. Über den fühle ich mich nicht so ausgesetzt. Gott soll uns schützen. Das ist, wie in der Dunkelheit zu beten. Und ein Vaterunser hilft.“ Natürlich ist das keine Arznei gegen die Angst, eher ein Mantra, das den Albdruck von Infektionszahlen und statistischen Kurven mildert. Und es trägt die Hoffnung, dass sich „das Virus bald mürbe mutiert“ und die Familie, die Freunde gesund bleiben.

Ob das Virus das Schreiben verändert hat? Noch nie, sagt Zaimoglu, habe er so viel geschrieben wie in diesem Jahr. Mitte Juli hat er mit dem neuen Roman angefangen, im Frühling will er damit fertig sein. Er hat keine Lust auf Befindlichkeitsprosa, auf die plumpe Anwesenheit der Gegenwart, die ihm immer schon suspekt ist. „Aber in diesem Jahr brennt sie“, sagt er nachdenklich. „Und wenn ich schreibe, dann schreibe ich auch gegen das Nichtfassenkönnen, dass wir in der Zeit der Seuche leben. Wenn ich schreibe, erschreibe ich mir Klarheit.“

Von Ruth Bender