Hannover

Ikea, zum Beispiel. Da gibt es das perfekte Leben. Jedenfalls, wenn es nach Ronja von Rönne geht. Im kleinen Saal des Pavillon erzählt die Autorin („Wir kommen“) und Journalistin von ihrem Besuch in den perfekt eingerichteten kleinen Zimmern – Zimmern von Menschen, die ihr Leben im Griff hätten. Ihr Leben im Griff, das hat von Rönne nicht. Jedenfalls in ihren Texten: Da wird Stadtflucht betrieben und das perfekte Leben im Umland von Berlin gesucht, es wird versucht, in Würde zu altern wie Kaufhäuser, die richtige Sorte Aktivismus zu finden, nur, um dann am Ende im Schoß der Familie zu landen.

Von Rönnes Großmutter ist zu Gast

Das passt: Von Rönnes Großmutter lebt in Hannover und sitzt in der ersten Reihe. Im Laufe der Lesung wird die Autorin sie auch immer wieder ansprechen: „Wenn meine Oma eines hasst, ist das Aufmerksamkeit“, sagt sie, „aber ich hoffe trotzdem, sie zu enttäuschen. Eigentlich habe ich sie schon enttäuscht: Meine Haare sind nicht gekämmt.“

Sound aus den Ruinen der Popliteratur

Von Rönne liest im Pavillon hauptsächlich Kolumnen, die sie bis 2017 für die „ Welt am Sonntag“ geschrieben hat sowie Texte aus ihrem Blog „Sudelheft“, die in dem Buch „Heute ist leider schlecht“ erschienen sind. Insgesamt sind die Texte launig, etwas rotzig, neigen zur Pointe und den Weisheiten klassischer WG-Küchentisch-Philosophie, geschrieben mit einem Sound, der einen direkt aus Ruinen der Popliteratur der späten Neunzigerjahre heraus anweht.

Zwischendrin erzählt sie den ein oder anderen Schwank aus ihrem Leben. Damals, als sie mit einer Plastiktüte als Tasche versuchte, Publizistik in Wien zu studieren. Oder damals, als sie dem Kioskverkäufer erzählte, sie sei die Larissa aus Minnesota.

Texte wie ein schillernder Modeschmuck

Die Texte, die von Rönne präsentiert sind dabei glatt, schillernd wie Modeschmuck in der Auslage eines dubiosen Straßenhändlers: Gebrauchstexte, die nur für einen Moment aktuell sind, aber ja auch gar nichts anderes wollen als die Gegenwart gerade in dem Augenblick zu betrachten, in dem sie entstehen.

Vor allem aber sind die Texte – im Guten wie im Schlechten - weit entfernt von dem kontroversen Text „Warum mich der Feminismus anekelt“ , der von Rönne 2015 zwar eine gewisse Berühmtheit einbrachte, von dem sie sich später aber auch distanzierte. Sie lehnte auch den bedeutenden Axel-Springer-Preis ab, der ihr dafür verliehen werden sollte.

Letztendlich bietet von Rönnes einstündige Lesung im Pavillon Texte, die auf ihre Art unterhaltsam sind, vorgetragen fein rotzigem Charme. Die aber auch Texte sind, die nicht darauf angelegt sind, lange in Erinnerung zu bleiben – egal, wer sie liest oder vorträgt. Macht aber nichts, es gibt mit Sicherheit bald neue: „Schreiben“, sagt die Autorin, „ist ein Job.“

Von Jan Fischer