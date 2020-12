Hannover

In vielen Alten- und Pflegheimen sind wegen der Corona-Pandemie Besuche nur eingeschränkt möglich. Viele Bewohnerinnen und Bewohner leiden unter dieser Isolation, die die strengen Präventionsmaßnahmen mit sich bringen. Umso größer ist die Freude, wenn es im Alltag ein wenig Abwechslung gibt. Die 42 pflegebedürftigen Menschen im Lotte-Kestner-Haus in der Südstadt in Hannover konnten am Montagvormittag ein Adventskonzert erleben.

Violinistin Iris Maron und Bratscher Yannick Hettich spielten für sie zunächst vorm Haupteingang und dann im Treppenhaus des Gebäudes Mozarts Streichduo in G-Dur und einige Weihnachtslieder.

Anzeige

80 Konzerte seit Juni

Finanziert und organisiert wurde das Konzert von den Rotary-Clubs Hannover und der Hanns-Lilje-Stiftung. 40.000 Euro brachten sie gemeinsam auf, um rund 80 verschiedene Musikerinnen und Musiker zu engagieren. 80 Konzerte gab es in Altenheimen in der Stadt und der Region Hannover seit Beginn der Aktion im Sommer, weitere 45 sollen bis zum kommenden Frühjahr noch folgen.

Alle laufen unter strengen Sicherheitsmaßnahmen ab. Die Künstlerinnen und Künstler spielen draußen, im Keller oder in Treppenhäusern, um die Bewohner nicht zu gefährden. Bevor sie die Häuser betreten, wird am Eingang zunächst Fieber gemessen. Aufgrund der Gefahr der Übertragung des Virus durch Aerosole treten in den Heimen zudem hauptsächlich Streicher-Ensembles und keine Blasmusiker auf.

Auch bei winterlichen Temperaturen spielten die Musiker Iris Maron und Yannick Hettich zunächst vor dem Gebäude. Dem Konzert hörten unter anderem (dahinter von links) Karl Lang (Freundeskreis Hanns-Lilje-Stiftung), Ines-Therese Junker (Stephansstift), Christoph Dahling-Sander (Geschäftsführer Hanns-Lilje-Stiftung), Michael Koch (Rotary Club), Maria Pfitzner (Präsidentin des Rotary Club Hannover) zu. Quelle: Katrin Kutter

Musiker, Mitarbeiter und Bewohner profitieren gleichermaßen

„Alles geht zu 100 Prozent an die Musiker. Wir können den freischaffenden Musikern ein Honorar ermöglichen und sie so unterstützen“, sagte Christoph Dahling-Sander, Geschäftsführer der Hanns-Lilje-Stiftung. Auch Michael Koch vom Rotary Club Eilenriede lobte die Fortsetzung der Konzertreihe in den Wintermonaten: „Wir können drei Gruppen eine Freude machen: den Musikern, der Belegschaft in den Pflegeheimen und den Bewohnern.“

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion.

Die beteiligten Musiker waren vor allem glücklich darüber, vor einem Live-Publikum spielen zu können. „Es ist schön, zu merken, dass das bei den Bewohner ganz toll ankommt. Sie singen aus den Zimmern mit, das ist herzerwärmend“, sagte Violinistin Iris Maron. Diesem stimmte Ines-Therese Junker vom Stephansstift zu: „Wir sehen, dass die Bewohner eine Anregung für die Sinne brauchen, die nicht von einer CD oder dem Fernseher kommen. Die Konzerte sind das schönste Geschenk, das wir haben konnten.“ Auch die Nachbarn des Altenheims genossen das Konzert: Die Kinder von der gegenüberliegenden Kita lauschten aufmerksam am offenen Fenster.

Lesen Sie auch Neustadt: Tafeln profitieren von Rotary-Spendenaktion

Von Inga Schönfeldt