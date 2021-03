Braunschweig

Auch wenn die Türen des Staatstheaters Braunschweig vorerst weiter geschlossen bleiben müssen, öffnet dort jetzt die sogenannte Digitale Bühne. Erster Höhepunkt ist die Onlinepremiere einer Oper: Am Freitag hat auf der Website des Hauses (staatstheater-braunschweig.de) eine neue Produktion von Antonín Dvoráks „Rusalka“ Premiere gefeiert. Die Aufzeichnung ist bis zum 4. April jederzeit kostenlos abrufbar.

Die Nixe Rusalka entsagt in dem Stück wegen der Liebe zu einem Prinzen ihrem Lebenselement Wasser. Auf dem Land aber bleibt sie stumm, und der Prinz erliegt bald den Verlockungen einer anderen, was er am Ende bereut.

Von der Met nach Braunschweig

Regisseur Dirk Schmeding, der in Braunschweig schon Mieczyslaw Weinbergs „Passagierin“ fulminant in Szene gesetzt hat, findet in seiner Version von Dvoráks Märchenoper einen überraschenden, aber zielführenden Mittelweg zwischen Realität und Fantasie. Die Bühne von Ralf Käselau ist ein Nichtort am Rand der Zivilisation – ein trockengefallener See, in dem sich Vergangenheit und Träume von der besseren Zukunft wie Sedimente ablagern.

Das Einschalten lohnt bei dieser Produktion auch musikalisch, denn das Staatstheater hat die Krise zu nutzen gewusst: Die US-amerikanische Sopranistin Julie Adams, die hier in der Titelrolle glänzt, hätte in diesem Jahr eigentlich vor allen an der Met in New York singen sollen – jetzt gehört sie neu zum Braunschweiger Ensemble.

Von Stefan Arndt