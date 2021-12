Hannover

Ein interessanter Abend: Das Pro-Musica-Weihnachtskonzert mit Sabine Meyer und dem Alliage Quintett im Großen Sendesaal war zu abwechslungsreich, als dass man von bloßer Routine sprechen könnte. Doch wirklich bewegende Momente gab es nur vereinzelt.

Allerdings kamen Fans von gediegener Klangkultur voll auf ihre Kosten. Das lag schon an der ungewöhnlichen Besetzung, hatte Klarinettistin Meyer doch mit dem Alliage Quintett die komplette Saxofonfamilie plus Klavier an Bord. Und die Charakteristika der Sopran-, Alt-, Tenor- und Baritoninstrumente kamen in diesem Zusammenhang ganz wunderbar zur Geltung.

Heiteres Zitateraten

Das Programm hatte hinreichend weihnachtlichen Einschlag, ohne dass dies gar zu penetrant in den Vordergrund trat. Cyrille Lehns Variationen über ein Thema, das hierzulande als „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ bekannt ist, drifteten zwischenzeitlich sogar in jazzige Gefilde. Und die „Nussknacker-Suite“ von Tschaikowsky gehört vielerorts nun einmal zwingend in dieser Jahreszeit dazu – die verhalteneren Passagen hinterließen hier den stärkeren Eindruck gegenüber den punktuell etwas gar zu neckisch angelegten flotten.

Geschmackvolle Arrangements, saubere Übergänge: Sabine Meyer und das Alliage Quintett bei Pro Musica. Quelle: Franziska Gilli

Über „Eine Weihnachtsgeschichte“ von Stefan Malzew ist wenig zu erfahren, und das Programmheft schwieg sich gänzlich darüber aus – das Hörerlebnis geriet jedenfalls zum heiteren Zitateraten: Waren da nicht gerade ein paar Töne aus „Vom Himmel hoch“, „Es kommt ein Schiff geladen“ oder „We Wish You a Merry Christmas“?

Weihnachtspost für das Finanzamt

Durchweg bestachen an diesem Abend die geschmackvollen Arrangements und die sauberen Übergänge. Ein Höhepunkt waren drei ursprünglich für zwei Violinen und Klavier geschriebene Stücke von Dmitri Schostakowitsch, nun mit wechselnden Duo-Besetzungen vorgetragen, wobei vor allem das Finale auf angenehme Weise etwas überkandidelt geriet.

Lesen Sie auch Hannover: Tenor Jonas Kaufmann gibt Weihnachtskonzert

Zwischen den Musikstücken gab es kleine, etwas betuliche Lesungen von Kinderbriefen, ein paar Rilke-Zeilen oder die Geschichte von der armen Oma, deren Brief ans Christkind auf dem Finanzamt landet. Unter dem Strich dürfte nach dem sanften Rausschmeißer „Maria durch ein Dornwald ging“ niemand so richtig unzufrieden gewesen sein.

Am Montag, 20. Dezember, 19.30 Uhr, präsentiert Tenor Joans Kaufmann ein Weihnachtsprogramm im Kuppelsaal.

Von Jörg Worat