„Schaut über den Tellerrand, guckt nicht weg. Seid neugierig auf das Unbekannte.“ So fordern die Veranstalter der Jazzwoche, die vom 18. bis zum 24. Oktober in Hannover stattfindet, in ihrer Ankündigung das Publikum zur Offenheit (nicht nur in musikalischer Hinsicht) auf. Die neue Jazzwoche steht unter dem Motto „Playing Across Borders“. Und in diesem Zusammenhag stellen die Veranstalter von der Jazz Musiker Initiative Hannover ein paar Fragen: „Wo sind unsere sichtbaren und unsichtbaren Schranken? Wie können wir sie überschreiten? Wie politisch kann Musik sein? Welche Aufgabe haben wir als Musiker*innen und Kulturmacher*innen?“ Antworten sollen unter anderem bei den Diskussionsrunden und Workshops des Festivals gefunden werden.

Ein Schwerpunkt des Festivals sind Konzerte im Grenzbereich zwischen elektronischer Musik und Jazz. Eröffnet wird die Jazzwoche am Freitag, 18. Oktober, um 20 Uhr im Pavillon. Die Bigband „Fette Hupe“ hat dazu die Musiker Shannon Barnett, Frederik Köster, und Kalle Kalima eingeladen. Am Sonnabend, 19. Oktober, wollen Jazzmusiker beim Aktionstag „Playing across borders“ über bessere Vernetzung diskutieren, um 20 Uhr gastieren dann die vier jungen Musiker des Kölner Ensembles C. A.R. in der Gerhardtstraße 3 in der Nordstadt. Am Donnerstag, 24. Oktober, gibt es eine Jazz-Session mit Julian Scarcella im Kulturpalast Linden Mit „Expressway Sketches“ geht die Jazzwoche 2019 am Sonnabend, 26. Oktober im Béi Chéz Heinz (Liepmannstr. 7 B) zu Ende.