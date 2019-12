Hannover

Themenmangel gab es in diesem Jahr keinen: Ein neuer Oberbürgermeister, der erste Grüne nach sieben Dekaden SPD, und das nach turbulenten Zeiten im Rathaus - oder Ratloshaus, wie die Herberts im Song „Mach mal!“ wortspielten. Dazu gab es für Belit Onay gleich eine Liste, was er zu regeln hat: „96-Aufstieg sofort, Kulturhauptstadt vor Ort, auf die Leine mit dem Surfboard, baustellenfrei hier und dort - mach mal!“

Ein Song zu Hannovers neuem Oberbürgermeister Belit Onay? Zack, Erster! Der Satiresixpack Salon Herbert Royal singt seine To-Do-Liste: „Mach mal!“ Ton an! Gepostet von Salon Herbert Royal am Sonntag, 10. November 2019

Die Rekordbauzeitbrücke über die Hildesheimer besingt Dirk Schmaler auch - aus Sicht der Querung: „Brücke sein ist immer ein Spagat“. Und für das Ihme-Zentrum gibt es eine ganz neue Herbert-Idee: Aufkaufen, in die Luft jagen, an die ISS andocken, denn „Astro-Alex hat den Linden-Groove“. Alternativlösung: das größte Freudenhaus der Welt. Es gibt eine Schalte zum SPD-Parteitag in Berlin, und dass 96 in letzter Sekunde 3:2 gegen Aue gewinnt, schmälert nicht die Abrechnung des HAZ-Platzwarts an den „Roten“, die von Bruno Brauer und Uwe Janssen die eine oder andere Grätsche einstecken müssen.

Imre Grimm seziert Grünen-Überflieger Robert Habeck („der Posterboy der Generation ,Landlust’“) und legt eine sehr blumenkohlige Ansicht des Habeckschen Gehirns offen. Und Uli Schmidt besingt zum 50-jährigen Jubiläum der Mondlandung Neil Armstrong. Zum Schluss wurde es gar weihnachtlich: „Einer heult doch immer - Weihnachten in Limmer“. Und als Brauer schließlich seine schon sehnsüchtig erwarteten Ratschläge aus dem "Mondkalender" preisgibt - gefolgt vom Hannover-Lied "Perle der Natiön" -, ist der Abend für viele Stammgäste perfekt.

Am Sonntagabend folgt der zweite - ebenfalls ausverkaufte - Jahresrückblick im Aegi, wo unter Stammgästen auch schon Karten für die Rückblicke am 5. und 6. Dezember des kommenden Jahres ihre Abnehmer fanden. Zuvor stehen die sechs „Herberts“ ab März aber zunächst wieder im Georgspalast GOP auf der Bühne.

