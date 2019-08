Salzburg

Diabolus in musica wird der Tritonus genannt, das Teufelsintervall, das furchtbar dissonant klingt und furchtbar schwer zu spielen ist. Mit einem absteigenden Tritonus hat Wolfgang Amadeus Mozart 1772 sein B-Dur-Divertimento beginnen lassen, das heute als „Salzburger Sinfonie“ bekannt ist. Dem dissonanten Intervall, das einsam von den Geigen vorgetragen wird, folgt ein dissonanter, verminderter Akkord, der wiederum in einen Tritonus mündet.

Ein heikler Beginn

Es ist ein sonderbarer, heikler Beginn, den Andrew Manze nun an den Anfang seines Debütkonzerts als Dirigent bei den Salzburger Festspielen gestellt hat: kein Paukenschlag, sondern eine musikalische Irritation. Doch der Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie belässt es nicht bei dem einem Effekt. Ruhig und präzise arbeitet er mit dem Mozarteumorchester Salzburg die vielen kleinen Überraschungen dieses auf den ersten Blick unauffälligen Stückes heraus: Es ist ein Aufbegehren gegen das Gewohnte darin zu hören, das auch der damals 16-jährige Komponist verspürt haben mag.

Applaus für Andrew Manze nach seinem Auftritt bei den Salzburger Festspielen. Quelle: Marco Borrelli

In der Mozart-Martinee-Reihe der Festspiele, die in der Geburtsstadt des Komponisten besonders prestigeträchtig ist, dirigierte Manze nun außerdem das bekannte B-Dur-Klavierkonzert (KV 595) mit seinem bevorzugten, in Hannover ausgebildeten Pianisten Francesco Piemontesi und Mozarts große g-Moll-Sinfonie.

Im Vergleich zu Konzerten im hannoverschen Funkhaus, in denen diese Werke auch schon zu hören waren, klingt das Orchester in Salzburg etwas harscher. Vor allem bei den Streichern ist ein eher rustikaler Strich die Regel. Trotzdem gelingt Manze mit den großen Werken, was auch im kleinen Divertimento zu hören war: eine detailscharfe und energische Aufführung, die den vermeintlichen Götterliebling Mozart als sehr leidenschaftlichen Komponisten erscheinen lässt. Im ausverkauften Haus wurde sie mit großer Begeisterung aufgenommen.

Zum Saisonauftakt in Hannover dirigiert Andrew Manze am Sonnabend, 7. September, die 3. Sinfonie von Gustav Mahler im Kuppelsaal.

Von Stefan Arndt