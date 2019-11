Hannover

Die Salzburger Festspiele sind nicht nur das größte Klassik- und Theaterfestival der Welt, sondern auch eines der ältesten: 1920 wurde es von Hugo von Hofmannsthal, Max Reinhardt und Richard Strauss gegründet, im kommenden Jahr feiert man also 100. Geburtstag.

Zu den Gratulanten gehört auch der Dirigent Ingo Metzmacher: Er leitet die Wiener Philharmoniker bei einer Produktion von Luigi Nonos „Intolleranza“, die für Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser das „Werk der Stunde“ ist. Die Oper sei „eines der gewaltigsten Manifeste für eine neue Welt, in der Recht, Empathie, Nächstenliebe und Toleranz“ herrschten, sagte Hinterhäuser am Mittwoch bei der Präsentation des Programms in Salzburg.

Mozart mit Mallwitz

Weitere Opernproduktionen sind eine „Tosca“ mit Anna Netrebko, Mozarts „ Don Giovanni“ mit dem Dirigenten Teodor Currentzis und Regisseur Romeo Castellucci sowie Modest Mussorgskys „ Boris Godunow“. Wieder aufgenommen wird die „Zauberflöte“ von Lydia Steier, die an der Staatsoper Hannover zur Spielzeiteröffnung „La Juive“ inszeniert hat, am Pult steht Joanna Mallwitz, an der hannoverschen Musikhochschule ausgebildete Generalmusikdirektorin aus Nürnberg.

Neues Stück von Handke

Auf der Theaterbühne folgt mit „Zdenek Adamec“ die Uraufführung eines neuen Stücks von Literaturnobelpreisträger Peter Handke. Das lang geplante Projekt biete eine ideale Gelegenheit, sich mit dem dramatischen Werk Handkes, der wegen seiner Haltung im Jugoslawien-Konflikt zuletzt wieder scharf kritisiert wurde, auseinanderzusetzen, sagte die Salzburger Schauspiel-Chefin Bettina Hering.

Das Konzertprogramm steht im Zeichen von Ludwig van Beethoven, dessen 250. Geburtstag 2020 gefeiert wird. Unter anderem spielt der Pianist Igor Levit alle 32 Klaviersonaten des Komponisten. Und NDR-Dirigent Andrew Manze sorgt bei seinem Salzburger Auftritt dafür, dass auch Mozart nicht zu kurz kommt. Das Festival dauert im kommenden Jahr vom 18. Juli bis zum 30. August, der Kartenvorverkauf hat begonnen.

Von Stefan Arndt