Salzburg

Der Held ist ein Held von Geburt. Schon als Säugling dreht und rollt er sich in Siegerpose: Für einen Moment sieht es aus, als ob er sich aufrichtet und die speckigen Ärmchen wie ein Boxer in die Höhe reckt. Doch sein Klumpfuß kann ihn nicht tragen. Der Held ist von Beginn an ein gefallener Held.

Bei den Salzburger Festspielen sind nun diese bezeichnenden ersten Schritte des griechischen Königssohns Ödipus zu bewundern: Der rumänische Komponist und Stargeiger George Enescu (1881–1955) hat dem mythischen Vatermörder seine einzige Oper „Oedipe“ gewidmet – und deren ersten Akt der Zeit unmittelbar nach Ödipus’ Geburt.

Ein großer Wurf

Regisseur Achim Freyer, der das selten gespielte Stück nun gemeinsam mit dem Dirigenten – und Intendanten der Kunstfestspiele Herrenhausen – Ingo Metzmacher in der Felsenreitschule präsentiert, nutzt diesen ungewöhnlichen Auftakt für ein ungewöhnliches Babyturnen: Allein auf der imposanten Bühne vollführt die Tänzerin Katha Platz im Ganzkörperanzug eines Riesenbabys die erstaunliche Choreografie vom hoffnungslosen Helden.

Traumtheater: Achim Freyer in Salzburg. Quelle: Monika Ritterhaus

Es ist der Anfang einer typischen Freyer-Inzenierung, die bevölkert ist von wild kostümierten Gestalten, von wandelnden Scheren, von singenden Blumen, von riesigen oder winzigen Figuren und einem boxenden Baby, das nie erwachsen wird. Doch dem inzwischen 85-jährigem Regisseur, der seine Inszenierungen stets selbst mit Bühnenbild und Kostümen ausstattet, ist mit seiner Version der Ödipus-Geschichte noch einmal ein großer Wurf gelungen.

Freyers Wunderwelt: Szene aus „Oedipe" bei den Salzburger Festspielen. Quelle: Monika Ritterhaus

Dass uralte Stoffe wie griechische Mythen, die in diesem Jahr einen Schwerpunkt der Salzburger Festspiele bilden, empfindlich auf Aktualisierung reagieren, war beim diesjährigen Festival schon in Peter Sellars Version von „Idomeneo“ und mehr noch in Simon Stones kompromisslos zeitgenössischer „Medea“-Adaption zu erleben. Freyer setzt diesen (zu) konkreten Regieansätzen nun sein präzise überbordendes Traumtheater entgegen, das wie gemacht scheint für Enescus opulentes Musiktheater.

Zeit für Enescu

Mehr als 20 Jahre, von 1910 bis 1931, hat der Komponist an „Oedipe“ gearbeitet. Herausgekommen ist eine späte spätromantische Oper, die nicht wohl mehr recht in ihre moderne Zeit gepasst hat. Gut möglich, dass es den Abstand eines knappen Jahrhunderts braucht, um zu erkennen, was für ein starker Stoff dieses Stück ist.

Das beginnt bei der packenden Dramaturgie, die auf vergleichsweise knappen Raum die lange Ödipus-Geschichte von der fluchbelasteten Geburt bis zum erlösten Streben erzählt. Vor allem aber geht von der Musik, die furchtlos Richard Wagners Überwältigungsstrategie weiterentwickelt, erhebliches Suchtpotenzial aus. Schon das erste Hören weckt Sehnsucht nach mehr davon: Erstaunlich, dass dieses Stück sich nicht längst im Repertoire behauptet hat.

Überragender Titelheld

Allerdings erfordert „Oedipe“ einen überragenden Sänger für die Titelrolle wie Christopher Maltman, der in Salzburg so kraftvoll wie sensibel und scheinbar unbegrenzt konditionsstark agiert. Wer braucht schon einen Tenor, wenn es einen solchen Bassbariton gibt? Dass Maltmans legendärer Stimmfachkollege John Tomlinson mit 72 Jahren noch immer dröhnend als blinder Seher mit von der Partie ist, erhöht zusätzlich den musikalischen Reiz dieser Produktion.

Ingo Metzmacher bei der Probe in Salzburg. Quelle: Barbara Gindl/dpa

Ingo Metzmacher, für die an dieser Produktion beteiligten Wiener Philharmoniker der erste Mann für moderne oder anderweitig komplizierte Werke, bewahrt angesichts der XXL-Partitur, die auch Instrumente wie eine singende Säge verzeichnet, besonders unaufgeregt den Überblick. Er findet fabelhafte Klangmischungen, türmt gewaltige Höhepunkte auf und lässt doch jederzeit genug Raum für die Sänger.

Der Dirigent folgt dem Regisseur sogar in der großzügigen Bespielung der riesigen Bühne und lässt sich nicht schrecken, wenn Sänger und Musiker in großer Höhe oder ganz an der Seite platziert sind. Kleinere Unstimmigkeiten im Zusammenspiel nimmt Metzmacher dabei ohne Weiteres in Kauf – und der gewaltige Jubel am Ende für ihn und das Orchester gibt seiner souveränen Gelassenheit Recht.

Wieder am 14., 17. und 24. August bei den Salzburger Festspielen. Am 24. Mai 2020 dirigiert Ingo Metzmacher bei den Kunstfestspielen Herrenhausen Gustav Mahlers 8. Sinfonie im Kuppelsaal.

Von Stefan Arndt