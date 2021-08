Salzburg

In Salzburg ist Andrew Manze inzwischen ein Stammgast. Der Chefdirigent der NDR Radiophilharmonie war zuletzt verlässlich im Programm der Festspiele vertreten, und auch außerhalb der Festivalsaison arbeitet er immer wieder in der Stadt. Derzeit sind gleich zwei Salzburger Orchester besonders auffällig an Manze interessiert. Es hat sich wohl herumgesprochen, dass dessen Vertrag in Hannover in drei Jahren ausläuft.

Die Camerata Salzburg, ein Kammerorchester, das 1952 von dem Dirigenten und Musikwissenschaftler Bernhard Paumgartner gegründet wurde und mit dessen Nachfolger Sándor Végh international bekannt wurde, hat bereits Bereitschaft zu einer vertieften Zusammenarbeit mit Manze signalisiert. Derzeit sind mit dem Geiger Renaud Capuçon, dem Pianisten Fazil Say und dem Oboisten François Leleux drei Instrumentalisten „Künstlerische Partner“ des ansonsten von den Konzertmeistern geleiteten Ensembles. Mit dem ehemaligen Geiger Manze, der nur noch als Dirigent auftritt, würde sich diese Konstellation wohl verschieben.

Erfolg beim Mozarteumorchester

Das Mozarteumorchester, ein größer besetztes und mit 180 Jahren wesentlich traditionsreicheres Sinfonieorchester, wird seit 2016 von Riccardo Minasi geleitet. Dessen Vertrag als Chefdirigent läuft offiziell noch bis zum kommenden Jahr. Es ist sehr wahrscheinlich, dass man sich bereits nach einem möglichen Nachfolger oder einer Nachfolgerin für den Italiener umsieht.

Andrew Manze wird jetzt mit seinem jüngsten Konzert bei den Festspielen einen guten Eindruck beim Mozarteumorchester gemacht haben – das Publikum jedenfalls war am Ende des reinen Mozart-Programms begeistert. Gespielt wurden unter anderem zwei Violinkonzerte mit Isabelle Faust. In dieser sehr transparenten Musik, die mögliche Feinheiten oder Unsauberkeiten einer Interpretation deutlich offenbart, wurde klar, wie gut Orchester und Dirigent bereits miteinander harmonieren. Flexibel und freudig reagierten sie gemeinsam auf die vielen kleinen Überraschungen im Spiel der Solistin.

Überraschung mit Mozart

Flexibel und freudig: Andrew Manze mit der Geigerin Isabelle Faust beim Festspielkonzert des Mozarteumorchesters Salzburg. Quelle: Marco Borrelli

Mit der recht frühen G-Dur-Sinfonie (KV 318), die noch in Salzburg, der Geburtsstadt des Komponisten, entstanden, ist, konnte Manze schließlich sogar das mozarterfahrene Publikum überraschen. Anders als die klassischen späteren Sinfonien hat dieses vergleichsweise kurze Stück nur drei Sätze, die zudem ohne Unterbrechung ineinander übergehen. Am Ende gab es daher zunächst keinen Applaus, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer noch mehr Musik erwarteten. Nach einem freundlichen Hinweis von Manze war der Beifall dann umso größer.

Am Sonnabend, 11. September, 18 Uhr, dirigiert Andrew Manze die Saisoneröffnung mit der NDR Radiophilharmonie im Kuppelsaal. Solist ist Geiger Daniel Hope.

Von Stefan Arndt