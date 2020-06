Salzburg

1920 gründeten Max Reinhardt und Richard Strauss die Salzburger Festspiele – „in einer Zeit größter Not als tollkühnes Projekt gegen die Krise“, wie die aktuelle Festspieldirektorin Helga Rabl-Stadler im Vorwort zu dem am Dienstag veröffentlichen modifizierten Programm der diesjährigen Ausgabe schreibt. Eigentlich sollte der 100. Geburtstag des heute weltweit größten Klassik- und Theaterfestivals mit einem besonders aufwendigen Programm gefeiert werden. Die Corona-Pandemie hat das verhindert – und doch keine vollständige Absage bewirkt. In Salzburg ist man sich seiner Geschichte und Vorbildfunktion bewusst und präsentiert nun vom 1. bis zum 30. August eine Festivalausgabe mit 110 Vorstellungen.

Gemeinsam mit einem medizinischen Expertenbeirat haben die Festspiele ein klares Hygienekonzept erarbeitet. Es gibt unter anderem weniger Spielorte mit weniger Sitzplätzen, keine Pausen und Gastronomie sowie personalisierte Eintrittskarten. Alle Künstler werden bei der Anreise auf Corona getestet und auch danach intensiv betreut: Je weniger sie auf der Bühne Abstand halten können, desto engmaschiger sind Folgetests.

Großprojekt bleibt erhalten

Keine große Oper – aber immerhin ein Konzert: Ingo Metzmacher ist im Sommer beim Festival dabei. Quelle: Irving Villegas

Davon betroffen sind eine Reihe hannoverscher Künstler, die auch in der ursprünglich geplanten Jubiläumsausgabe zu erleben gewesen wären. Die Oper von Luigi Nono mit den Wiener Philharmonikern, die Ingo Metzmacher als einen Höhepunkt des Festivals leiten sollte, kann allerdings nicht gespielt werden und wird auf 2021 verschoben. Stattdessen ist der Dirigent bei einem Konzert der Camerata Salzburg und der Geigerin Patricia Kopatschinskaja mit von der Partie. Vollständig erhalten bleibt aber ein anderes Großprojekt der diesjährigen Ausgabe: Pianist Igor Levit wird wie geplant in acht Konzerten sämtliche Sonaten von Beethoven spielen – er wechselt lediglich in den größten Saal des Festivals, die Felsenreitschule.

Erste Frau am Opernpult bei den Salzburger Festspielen: Joana Mallitz ist Generalmusikdirektorin in Nürnberg. Quelle: Lutz Edelhoff

Uraufführung von Peter Handke

Dort wird auch die Eröffnungspremiere zu erleben sein: Die „Elektra“ von Festivalgründer Richard Strauss mit dem Dirigenten Franz Welser-Möst und dem Regisseur Krzysztof Warlikowski. Bei der einzigen weiteren Musiktheaterproduktion steht erstmals eine Frau bei einer Oper am Dirigentenpult der Festspiele: Die an der hannoverschen Musikhochschule ausgebildete Joana Mallwitz wird Mozarts „Così fan tutte“ in einer Inszenierung von Christof Loy dirigieren. Ihr Kollege Andrew Manze leitet ein Mozart-Konzert mit der Salzburger Camerata.

Beim Schauspiel hält man auch unter Corona-Bedingungen am „Jedermann“ auf dem Domplatz fest. Außerdem gibt es unter anderem die Uraufführung eines neuen Stücks des gerade mit dem Nobelpreis ausgezeichneten Autors Peter Handke. Der Kartenverkauf beginnt am 13. Juli.

Von Stefan Arndt