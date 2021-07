Sara Angius tanzt in der Eisfabrik ihr Stück „The woman, who had two navels“

Hannover

Es war einmal eine junge Frau, die hatte eine Lampe. Oder war es umgekehrt? Sara Angius, ehemalige Tänzerin am Staatstheater Braunschweig und nunmehr freischaffende Choreografin hat ein Tanztheaterstück kreiert, das einem modernen Märchen gleicht. Schon der Titel klingt wundersam: „The woman, who had two navels“. Eine Frau mit zwei Nabeln?

Was die Zuschauer beim Gastspiel von Angius im Rahmen der „Tanzoffensive“ der Commedia Futura in der hannoverschen Eisfabrik zu Anfang sehen, ist eine Frau, die auf einem Schemel an einem Tisch sitzt, auf dem eine altmodische Leuchte steht, die einem Scheinwerfer gleicht. Und diese Lampe hat es in sich.

Spannende Kombinationen

Angius tanzt selbst in diesem Stück, das scheinbar ein Solo ist. Zunächst sitzt sie abwartend am Tisch, schaltet die Lampe aus und wieder ein, bewegt sich zwischen Schatten und Licht, guter und schlechter Stimmung. Ist die Gemütslage heiter, erklingt beschwingter Jazz, kommt die Dunkelheit über die Tänzerin, erklingt Eric Saties „Gymnopédie Nr. 1“ – ein mittlerweile im Tanztheater recht abgenudeltes Stück: Wenn es um den Ausdruck von Melancholie geht, wird häufig Saties Klavierstück bemüht.

Die Musikauswahl von Angius ist also nicht immer originell – anders als ihre mit wohl dosierten klassischen Elementen durchsetzte klare Tanzsprache und die ausgefeilte Dramaturgie ihres 50-minütigen Stücks. Denn das Solo wird schließlich zum Duett: Die Lampe erwacht zum Leben, beginnt selbst zu tanzen. Die Protagonistin sieht sich zunächst einem fantastischen Wesen gegenüber, das dunkle Augenblicke buchstäblich erhellt, das schließlich jedoch übergriffig und zu einer Bedrohung wird.

Angius spielt so geschickt mit Licht und Schatten, dass man im Publikum nicht merkt, dass mit Stefano Roveda hinter der Scheinwerferleuchte ein echter Mensch agiert. Wie hier Tanz, Theater und Puppenspiel miteinander verwoben sind, ist faszinierend und spannend. Am Ende befreit sich die Frau vom Geist der Lampe: Sie kappt die Kabel. Märchen gehen eben immer gut aus.

Wieder am 10. und 11. Juli um 20 Uhr. Die nächste Premiere der „Tanzoffensive“ ist am Donnerstag, 15. Juli, 20 Uhr, Tiago Manquinhos Tanzstück „Who’s afraid of the big bad wolf?“. Am 2. September zeigt Maura Morales mit ihrem Ensemble „Cooperativa“ den „Efecto Mariposa“ – dem Schmetterlingseffekt. Infos und Karten unter www.commedia-futura.de.

Von Kerstin Hergt