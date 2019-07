Sascha Korf: „Ich bin wirklich kein guter Schauspieler“

„Herr Korf, Sie stehen beim Kleinen Fest im Großen Garten auf der Bühne. Ihr Programm ist halb Stand-up-Comedy, halb Improvisationsshow. Die Stand-up-Comedy ist immer gleich, der Improvisationsteil immer ein bisschen anders. Was macht Ihnen mehr Spaß?

Beides macht mir Spaß. Das Geschichtenerzählen ebenso wie das Improvisieren.

Aber die Geschichten sind ja immer dieselben.

Ja und? Pink singt ja auch immer dieselben Lieder und es macht ihr immer noch Spaß. Ich freue mich richtig doll darauf, meine Geschichten zu erzählen, schließlich habe ich sie ja auch geschrieben. Ich weiß genau, wann die Pointe kommt und warte darauf, dass die Leute lachen.

Und meistens lachen sie ja auch.

Das Kleine Fest im Großen Garten mit Sascha Korf. Quelle: Christian Behrens

Ja, das ist das Schöne daran.

Denken Sie auch beim Improvisieren darüber nach, wann die Leute wohl lachen?

Klar. Ich denke über alles Mögliche nach. Das rattert da oben die ganze Zeit. Deshalb bin ich nach der Show meist auch ziemlich redefaul. Dann ist nichts mehr da; ich habe alle Wörter gesagt, die ich an dem Tag zu sagen hatte.

Als ich Sie beim „Kleinen Fest“ gesehen habe, gab es bei der Show einen Störer, der auch mitmachen wollte, aber auf seine eigene Art. Sie haben den ziemlich geschickt ausgebremst. Sie haben: „Heute Abend komm’ ich in dein Schlafzimmer, und dann störe ich auch deine Nummer“ zu ihm gesagt. Dann war er still. Sind das so vorbereitete Sätze, um mit Zwischenrufern fertig zu werden?

Es gibt so drei, vier Konter, die man für solche Situationen auf Lager hat. Das war einer davon. Und es war ein sympathischer Konter. Die Leute lachen über den Störer, aber sie lachen ihn nicht aus.

Es scheint ihnen wichtig zu sein, dass die Leute auf der Bühne nicht vorgeführt werden, aber ein bisschen veralbern Sie sie doch. Wie finden Sie die Grenze?

Für mich ist es total wichtig, immer auf Augenhöhe mit dem Publikum zu sein. Wenn ich Leute auf die Bühne hole, bin ich immer total lieb zu denen. Klar mache ich auch den einen oder anderen Gag, aber mit Respekt. Ich versuche ihnen das Gefühl zu geben, dass ich dankbar dafür bin, dass sie mich auf der Bühne bei der Impro unterstützen.

Ohne Hilfe des Publikums geht gar nichts: Sascha Korf beim Kleinen Fest im Großen Garten. Quelle: Christian Behrens

Improvisation kann man ja lernen. Haben Sie auch solche Workshops besucht?

Ich habe sieben Jahre in einer Theatergruppe gespielt, die sich auf Improvisationstheater spezialisiert hat. Dabei habe ich auch Workshops besucht – zuerst als Teilnehmer, dann als Leiter.

Sind solche Workshops nicht auch ein Problem? Schließlich werden da Rezepte vermittelt, wobei das Publikum ja eigentlich niemanden sehen will, der nach Rezept agiert.

Es ist ja nicht so, dass man einen Workshop besucht und danach als Impro-Comedian auf der Bühne stehen kann. Man muss herausfinden, welche Anregungen man von solch einem Workshop für sich nutzen kann. Niemand geht da raus und ist plötzlich spontaner.

Spontaneität kann man also nicht lernen?

Doch. Man kann lernen, spontan zu sein, indem man lernt, sich selber zu vertrauen. Es hat mit Mut zu tun: Man muss sich trauen, spontan zu sein.

Aber muss man als Improvisationskünstler nicht auch geboren sein? Wie war das bei Ihnen?

Bei mir fing es auf der Schauspielschule an. Da war es so: Egal, was ich gemacht habe, die Leute haben immer gelacht. Das war total frustrierend. Als meine Lehrerin zu mir sagte: „ Sascha, du bist ein furchtbarer Schauspieler“, wusste ich: Sie hat recht. Ich bin wirklich kein guter Schauspieler, aber ich bin ein Entertainer mit Leib und Seele und ganz viel Liebe. Irgendwann bin ich dann meiner Berufung gefolgt und habe mit Comedy angefangen.

Als Improkünstler muss man schnell und spontan sein und darf keine Angst haben. Wie bewahrt man sich das? Wie bleibt man frisch?

Spazierengehen, Wandern, Fahrradfahren hilft bei mir. Und Kochen. Ich koche wahnsinnig gern – auch weil ich dann gedanklich ganz woanders bin. Und ganz bei mir. Das hilft. Und in meinem Freundeskreis habe ich keinen einzigen Comedian. Ich komme mit den Kollegen sehr gut aus, aber zu meinen engeren Freunden gehören Lehrer, Architekten und Bäcker – ganz geerdete Menschen.

Ernster geht’s nicht: Der Impro-Künstler beim Interview. Quelle: Ronald Meyer-Arlt

Ich habe Sie vor ein paar Jahren mal im Theater im Aegi gesehen. Da haben Sie einen Zuschauer in der ersten Reihe angesprochen, der seinen Namen nicht nennen wollte, aber sagte, dass er Arzt sei. Sie haben ihn dann die ganze Zeit „Dr. Nö“ genannt. Das war sehr witzig. Wie sind Sie so schnell auf so etwas gekommen?

Das kann ich nicht sagen. Das ist dann einfach da.

Impovisationskunst ist ja immer wie ein Seiltanz, man kann auch mal abstürzen. Was ist das Schlimmste, das Ihnen auf der Bühne passiert ist?

Ich habe mal eine Frau aus dem Publikum angesprochen und sie gefragt: „Was ist denn mit Dir los? Du guckst ja so traurig.“ Dann hat sie gesagt: „Eigentlich wollte ich gar nicht kommen. Man hat bei mir vor zwei Tagen Multiple Sklerose diagnostiziert.“

Oha. Was haben Sie dann gemacht?

Ich habe gesagt: „Das tut mir so leid, Kann ich irgendwas für Dich tun?“. Wenn man interaktiv arbeitet, darf man sich nicht wundern, wenn mal was Schlimmes passiert.

Das war jetzt ein äußerer Anlass. Kommt es auch mal vor, dass Sie sich selbst im Weg stehen oder irgendwie blockiert sind?

Ja, das kommt auch manchmal vor. Aber dann rede ich auf der Bühne einfach darüber und dann geht es irgendwie weiter. Man hat manchmal gute und manchmal auch schlechte Tage. Wie das Leben eben so ist. Man muss einfach dranbleiben und weiterspielen. Manchmal sagen mir die Leute, dass ich zu laut bin, aber auch das gehört für mich dazu.

Das ist Sascha Korf Sascha Korf braucht eigentlich nur eines, wenn er auf der Bühne steht: das Publikum. Er ist Stand-up-Comedian, Improvisationskünstler und Autor für einige deutsche Kabarettisten.

Warum?

Es hängt mit meiner Biografie zusammen. Ich habe mal eine Zeit lang an einer Art Übernervosität gelitten. Um das zu überspielen, bin ich immer sehr laut geworden. Alles, was ich heute auf der Bühne mache, setzt sich aus Bestandteilen meiner Lebensgeschichte zusammen. Dass ich so laut, so schnell und auch so freundlich bin, lässt sich aus meiner Lebensgeschichte erklären.

Auch die Nettigkeit?

Aber ja. Als Kind wollte ich immer allen gefallen. Alle sollten mich lieb haben.

Woher kamen die Angst?

Sie kamen nirgendwo her. Das war kein schleichender Prozess. Das war einfach da. Ich stand auf der Bühne und zitterte am ganzen Körper vor Nervosität. Das, was Angela Merkel jetzt erlebt hat, kenne ich genau: Du stehst da auf dem Podium, alle schauen dich an und du kannst dich in dem Moment auf nichts anderes fokussieren als auf den eigenen Körper. Eine krasse Erfahrung war, dass es sehr hilft, wenn man sitzt. Du weißt dann, dass du jetzt nicht mehr umkippen kannst. Das gibt Sicherheit.

Es gibt Comedians, die jetzt Witze über Angela Merkel machen.

Was ich überhaupt nicht verstehen kann.

Sie spielen kein Instrument, Sie tanzen nicht, was können Sie eigentlich?

Eigentlich gar nichts, und damit versuche ich mich seit Jahren so durchzulavieren. Nein: Ich kann gut einfach drauflosreden. Ich kann Menschen begeistern. Und ich komme auf Sachen, auf die andere vielleicht nicht so schnell kommen.

Warum hat Ihr neues Programm in Hannover Premiere?

Weil ich Hannover mag, weil ich das Publikum hier mag, und weil ich das Gefühl habe, dass die Leute mich hier auch mögen.

Das Gefühl habe ich auch.

Von Ronald Meyer-Arlt